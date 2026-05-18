Điện Kremlin nói về chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Brazil năm 2019 (Ảnh: Xinhua).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/5 cho biết Nga đặt "kỳ vọng rất cao" vào chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Vladimir Putin tới Trung Quốc.

Theo ông Peskov, phái đoàn Nga tới Trung Quốc "sẽ bao gồm các phó thủ tướng, nhiều bộ trưởng cùng lãnh đạo các công ty nhà nước và tư nhân hoạt động tại Trung Quốc”.

“Chúng tôi đang phát triển mối quan hệ độc lập và rất đa dạng với Trung Quốc, mà chúng tôi và những người bạn Trung Quốc gọi là quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, ưu tiên”, ông Peskov nói thêm.

Ông khẳng định mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc rất đa dạng: "Ngoài hợp tác thương mại và kinh tế, chúng tôi đang tích cực tăng cường đối thoại trong lĩnh vực giáo dục”.

Đồng thời, Moscow và Bắc Kinh cũng hợp tác trong lĩnh vực y tế và văn hóa. "Tức là, trong mọi lĩnh vực có thể”, ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bất kỳ cuộc tiếp xúc nào giữa Tổng thống Nga và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đều góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương.

"Các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển và mở rộng hơn nữa quan hệ (giữa Nga và Trung Quốc)”, ông Peskov nêu rõ.

Theo ông Peskov, “tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự kinh tế của quan hệ song phương đương nhiên sẽ được đề cập đến (trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin”.

Trước đó, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc vào ngày 19 và 20/5.

Chuyến thăm được lên lịch để trùng với dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện, vốn là nền tảng cho quan hệ giữa 2 quốc gia.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình sẽ thảo luận về các vấn đề song phương hiện tại, các biện pháp nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực then chốt.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ tham dự lễ khai mạc khởi động Năm Giáo dục Nga - Trung Quốc (2026-2027).

Sau các cuộc hội đàm, 2 nhà lãnh đạo sẽ ký một tuyên bố chung cùng với một số hiệp định liên chính phủ, liên bộ ngành và các thỏa thuận song phương khác.

Chương trình của chuyến thăm cũng bao gồm một cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để thảo luận về triển vọng hợp tác kinh tế và thương mại.

Chuyến thăm của ông Putin sẽ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc.