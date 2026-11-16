Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Nga muốn nền hòa bình lâu dài

Trong cuộc họp báo ngày 16/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn tạm thời, mà hướng tới một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine.

"Liên quan đến tiến trình hòa bình, chúng tôi nhiều lần nhấn mạnh Nga không cần một lệnh ngừng bắn tạm thời. Chúng tôi mong muốn một nền hòa bình kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thế kỷ. Đó là lý do chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine) vẫn tiếp diễn, còn các cuộc đàm phán chính là con đường dẫn đến nền hòa bình đó”, ông Peskov nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, Nga sẽ không để Ukraine “hồi phục” thông qua một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Moscow nhiều lần khẳng định Nga muốn một giải pháp bền vững cho xung đột Ukraine thay vì một khoảng dừng, đồng thời cho rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ chỉ tạo điều kiện để Ukraine khôi phục lực lượng đã bị tổn thất trong cuộc xung đột.

Về tiến trình hòa bình, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga nhiều lần khẳng định tiến trình này “cần có thời gian, rất phức tạp và bao gồm vô số chi tiết, trong đó tầm quan trọng của từng chi tiết đều khó có thể đánh giá hết”. Ông Peskov nói rằng “công việc này vẫn tiếp tục”.

Vai trò của châu Âu

Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Nga muốn biết chính xác việc đưa châu Âu tham gia vào tiến trình hòa bình Ukraine sẽ giúp thúc đẩy tiến trình này như thế nào.

“Cho đến nay, các cuộc đàm phán được tiến hành theo khuôn khổ ba bên, tức là Nga - Ukraine - Mỹ. Cũng đã có những cuộc thảo luận về khả năng châu Âu tham gia tiến trình đàm phán, nhưng chúng tôi nhiều lần nói rằng, phía Nga cần được chính các nước châu Âu giải thích rõ xem lập trường của họ có thể đóng góp như thế nào cho tiến trình hòa bình”, ông Peskov cho biết.

Quan chức Điện Kremlin nhận định, các tuyên bố của châu Âu cho đến nay dường như đi ngược lại mục tiêu hòa bình.

“Chúng tôi đã nghe những tuyên bố từ cả Chủ tịch Ủy ban châu Âu (Ursula) von der Leyen và các đồng nghiệp của bà tại Brussels, khẳng định họ sẽ tiếp tục hỗ trợ vô điều kiện cho Ukraine. Quan trọng hơn, họ vẫn duy trì lập trường gia tăng áp lực lên Nga nhằm ép buộc Moscow phải tham gia vào tiến trình hòa bình. Những tiền đề này cho thấy họ không thực sự muốn đóng góp vào tiến trình hòa bình”, ông Peskov nêu rõ.

"Tuy nhiên, hãy chờ xem, có lẽ chúng tôi sẽ làm rõ được lập trường của phía châu Âu và đi đến kết luận về việc liệu sự tham gia của họ vào tiến trình đàm phán ở giai đoạn này có thực sự phù hợp hay không”, ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn ngày 15/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các nước châu Âu đang tìm cách tránh bị gạt ra ngoài lề sau nhiều năm từ chối đối thoại với Nga.

“Có lẽ họ hiểu rằng con tàu sắp rời ga và họ đang cố gắng nhảy lên bậc cửa của toa cuối cùng”, ông nói.

Tuy nhiên, theo ông Lavrov, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa hiểu rõ họ có thể đóng vai trò gì trong các cuộc đàm phán. Ông đặc biệt đề cập đến Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vì bà kiên quyết yêu cầu ngừng bắn trước khi thảo luận bất kỳ vấn đề nào về an ninh châu Âu, cũng như Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, người bác bỏ bất kỳ giải pháp nào có tính đến lợi ích của Nga.

“Đây hoàn toàn là một ngõ cụt và tôi hy vọng mọi người đều hiểu điều đó”, ông Lavrov nhận định.

Trái ngược với châu Âu, ông Lavrov cho biết Nga đang “tiến hành các cuộc thảo luận thực chất” với Mỹ.

Theo Ngoại trưởng Nga, các cuộc đàm phán có tính đến “những thực tế khách quan, bao gồm tình hình trên thực địa và các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc xung đột này”, chẳng hạn vấn đề về vị thế của tiếng Nga, văn hóa Nga và Chính thống giáo tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga mô tả khuôn khổ đàm phán ba bên hiện nay giữa Nga, Mỹ và Ukraine là “phù hợp nhất”, đồng thời cho biết các bên tham gia nhìn chung đã có phản ứng tích cực với vòng đàm phán mới nhất tại Abu Dhabi.

Những phát biểu của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau cuộc tranh luận giữa các nhà lãnh đạo châu Âu về việc ai sẽ đại diện cho lục địa này trong tiến trình hòa bình Ukraine do Mỹ làm trung gian.

Sau các cuộc đàm phán ba bên vào tuần trước tại Abu Dhabi, nơi các nước châu Âu không được tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận với Moscow, lãnh đạo EU đã nhất trí cử một nhóm đại diện gồm Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và các thể chế của EU.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhóm đàm phán mới của châu Âu vẫn chưa liên lạc với Moscow. Ông cho rằng các chính phủ châu Âu đang chia rẽ và chưa thể đưa ra các quyết định kịp thời, nhưng cũng thừa nhận rằng vấn đề an ninh châu Âu cuối cùng vẫn cần phải được thảo luận với họ.