Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới (Ảnh: AFP, EPA).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/11 xác nhận, theo thỏa thuận đạt được giữa các bên, hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 19/11.

"Các bên đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức một cuộc gặp 3 bên vào ngày 19/11 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump”, ông Peskov cho biết.

Theo ông Peskov, “cuộc gặp này sẽ diễn ra tại Thâm Quyến bên lề hội nghị cấp cao APEC".

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin không tiết lộ nội dung trao đổi giữa các nhà lãnh đạo.

Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 18-19/11.

Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sẽ là sự kiện “mang tính lịch sử”.

Nhà Trắng ngày 13/11 cũng xác nhận cuộc gặp của 3 nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc vào tuần tới tại Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của 3 nước cùng ngồi lại với nhau trong một cuộc họp 3 bên.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng, cuộc gặp sẽ tập trung vào vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân - một chủ đề mà Tổng thống Trump cho rằng có thể dẫn đến một thỏa thuận mới giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump gặp trực tiếp lần gần nhất tại một hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, Alaska vào tháng 8/2025. Kể từ đó, hai bên vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại.

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thường xuyên trao đổi, bao gồm cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bishkek vào tháng 8. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Bắc Kinh vào tháng 5 trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau hai lần trong năm nay: lần đầu tại Bắc Kinh vào tháng 5 và lần thứ hai tại Nhà Trắng vào tháng 9.

Báo New York Post đưa tin, cuộc thảo luận 3 bên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc dự kiến ​​tập trung chủ yếu vào việc xây dựng một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân đầy tham vọng. Ngoài ra, các bên cũng có thể thảo luận về vấn đề Triều Tiên và tình hình xung đột liên quan đến Iran.

Tổng thống Trump từ lâu đã thúc đẩy Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga. Bắc Kinh từ chối ý tưởng này vì cho rằng kho khí tài của Trung Quốc vẫn nhỏ hơn nhiều so với kho vũ khí của Mỹ và Nga.

Báo Wall Street Journal cho biết Tổng thống Putin muốn hội nghị thượng đỉnh 3 bên sẽ bàn về việc đàm phán chấm dứt chiến sự tại Ukraine.