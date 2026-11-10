Một thanh niên trẻ được thuê làm bạn đồng hành với người cao tuổi ở Ấn Độ (Ảnh: Al Jazeera).

Cả hai cô con gái của ông Anil Budhiraja đều đang sống ở Mỹ. Tuy nhiên, mỗi khi ông và vợ ra chợ ở Gurugram, khu thương mại sầm uất nằm ở vùng ngoại ô thủ đô Ấn Độ, luôn có một chàng trai trẻ đi bên cạnh họ. Đó là Roney Raju, 26 tuổi, người được họ gọi là “cháu trai thuê”.

Trên các thành phố của Ấn Độ, một số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng các công ty đang cung cấp dịch vụ mà trước đây các gia đình vốn coi là điều đương nhiên: người chăm sóc những thành viên lớn tuổi trong gia đình. Công việc có thể bao gồm đưa họ đến đền thờ, ngồi cùng khi họ đi khám bệnh, chơi bài hoặc đơn giản là lắng nghe họ trò chuyện.

Một số công ty gọi những người làm công việc này là “con cái thuê”, trong khi những nơi khác dùng cụm từ “cháu thuê”.

Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, đang ghi nhận tốc độ già hóa dân số gia tăng.

Theo Báo cáo về tình trạng già hóa dân số Ấn Độ năm 2023 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Viện Khoa học Dân số Quốc tế công bố, người trên 60 tuổi chiếm 10,5% dân số nước này vào năm 2022. Tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng gần gấp đôi, lên 21% vào năm 2050.

Điều đó đồng nghĩa với khoảng 347 triệu người cao tuổi ở Ấn Độ, con số gần bằng toàn bộ dân số Mỹ, sẽ cần được chăm sóc chuyên biệt vào năm 2050. Một số công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ nhìn thấy cơ hội từ xu hướng này. Chính phủ nước này ước tính ngành chăm sóc người cao tuổi có quy mô khoảng 7 tỷ USD.

Raju có bằng thạc sĩ công tác xã hội và làm việc cho một công ty cung cấp dịch vụ như vậy tại Gurugram. Anh đã chăm sóc vợ chồng ông Budhiraja trong vài tháng qua.

“Tôi đã cảm thấy thoải mái với cậu ấy ngay từ đầu. Tôi cảm thấy cậu ấy hiểu tôi đến 200%”, ông Budhiraja, người đã ngoài 80 tuổi, nói với Al Jazeera.

Raju cũng mô tả mối quan hệ giữa hai bên theo cách tương tự. Theo Raju, hai vợ chồng ông Budhiraja xem anh như “con của họ, và hơn cả một người đồng hành cung cấp dịch vụ”.

Mối gắn bó giữa họ ngày càng sâu sắc trong những tháng qua. Khi ông Budhiraja nhập viện phẫu thuật, Raju theo dõi sát tình hình các bác sĩ và thuốc men. Ngay cả sau khi hết ca làm, anh vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe hai vợ chồng.

Ông chủ của Raju, Gaurav Mittal, cho biết nhiều khách hàng thực sự coi những người đồng hành như “cháu ruột của mình”.

Ông thu phí 5 USD mỗi giờ đối với gói dịch vụ 10 giờ mỗi tháng, hoặc 4,5 USD mỗi giờ nếu khách hàng đăng ký 25 giờ. Tương tự như việc nạp tiền điện thoại di động, số giờ chưa sử dụng sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo.

Dịch vụ của ông Mittal chủ yếu phục vụ một nhóm nhỏ các gia đình thành thị có điều kiện tài chính ổn định.

Ông Mittal cho biết ý tưởng thành lập công ty xuất phát từ chính gia đình mình. Sau khi cha qua đời cách đây 4 năm, mẹ ông phải rời quê nhà để chuyển đến sống cùng con trai. Bà là người hòa đồng và có tiền để chi tiêu, nhưng lại phải phụ thuộc vào các thành viên trong gia đình mỗi khi muốn đi đâu đó.

Những người làm công việc đồng hành tại các công ty này phải trải qua quá trình xác minh lý lịch tư pháp trước khi bắt đầu phục vụ người cao tuổi. Trước khi làm việc độc lập, họ thường theo chân một nhân viên kỳ cựu trong các chuyến thăm nhà khách hàng để học việc.

Phần lớn những người đồng hành được đào tạo về tâm lý học, công tác xã hội hoặc dịch vụ khách sạn.

Santosh Abraham, giám đốc điều hành một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Bengaluru được thành lập năm 2015, cho biết con cái của người cao tuổi thường lo lắng về các tình huống cấp cứu y tế hoặc việc đi chợ, nhưng cha mẹ họ phần lớn lại có mối bận tâm khác.

“Tôi cô đơn, chẳng có ai để trò chuyện. Tôi đã làm rất nhiều điều cho gia đình và xã hội, nhưng chẳng ai ghi nhận”, ông Abraham nhớ lại lời một khách hàng.

Ông Abraham cho biết một số người cao tuổi cảm thấy dễ tâm sự với người lạ hơn. “Khi ở bên một người đồng hành, họ không phải mang theo những gánh nặng hay vướng mắc trong các mối quan hệ”, ông nói với Al Jazeera.

Shilpa Bandyopadhyay, phó giáo sư tại Viện Khoa học Hành vi Jindal gần New Delhi, nói với Al Jazeera rằng việc thuê người đồng hành “không nên tự động bị xem là bằng chứng cho thấy gia đình họ đã thất bại trong việc chăm sóc người thân”.

Bà cho rằng nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chuyên nghiệp đặt ra những câu hỏi đối với một xã hội coi trọng gia đình như Ấn Độ.

“Chúng ta có công nhận việc có người đồng hành là một nhu cầu chính đáng và lâu dài của các thành viên lớn tuổi trong gia đình, hay chỉ xem chăm sóc người cao tuổi chủ yếu là cung cấp thức ăn, chỗ ở, chăm sóc y tế và hỗ trợ thể chất?”, bà đặt vấn đề.

Bà kêu gọi xây dựng “một hệ sinh thái cân bằng hơn cho quá trình già hóa”, kết nối gia đình, mạng lưới cộng đồng, không gian công cộng dễ tiếp cận và các dịch vụ chuyên nghiệp có chi phí hợp lý, thay vì lý tưởng hóa mô hình gia đình truyền thống hoặc phủ nhận những mô hình mới.