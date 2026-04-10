Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania bác bỏ có quan hệ với tỷ phú ấu dâm Epstein

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu từ Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố được phát trực tiếp từ Nhà Trắng kéo dài 6 phút vào tối ngày 9/4 giờ địa phương, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lần đầu gửi thông điệp công khai liên quan vụ án quanh tỷ phú ấu dâm Epstein. Bà khẳng định với các phóng viên rằng “chưa bao giờ có quan hệ” với Epstein, cũng như mối quan hệ với đồng phạm của Epstein là Ghislaine Maxwell.

“Tôi chưa bao giờ là bạn của Epstein”, bà Melania nói trong tuyên bố. “Tôi cũng không phải là nạn nhân của Epstein. Người này không giới thiệu tôi với ông Donald Trump".

Đệ nhất phu nhân Mỹ cảnh báo, "nhiều hình ảnh và tuyên bố giả mạo về Epstein và tôi đã được lan truyền trên mạng xã hội trong nhiều năm nay. Hãy cẩn trọng với chúng".

“Những lời dối trá liên kết tôi với tên tội phạm khét tiếng Epstein cần phải chấm dứt ngay hôm nay. Những lời vu khống sai sự thật về tôi từ những cá nhân và tổ chức có ý đồ xấu xa và động cơ chính trị, nhằm mục đích làm tổn hại danh tiếng của tôi để trục lợi tài chính và thăng tiến chính trị, cần phải dừng lại”, Đệ nhất phu nhân Mỹ nhấn mạnh.

Bà Melania khẳng định lần đầu gặp Epstein là vào năm 2000, khi cùng chồng là ông Trump dự một sự kiện. Vào thời điểm đó, bà được biết đến với tên Melania Knauss.

Đệ nhất phu nhân Mỹ nói thêm, bản thân và ông Trump thỉnh thoảng được mời đến dự các bữa tiệc với tỷ phú Epstein vì “việc giao thoa trong các vòng tròn xã hội là điều phổ biến ở New York và Palm Beach”. Nhưng bà đặc biệt bác bỏ mối quan hệ cá nhân với Epstein cũng như đồng phạm của ông ta là Maxwell.

Các tài liệu về Epstein được Bộ Tư pháp công bố hồi đầu năm nay có chứa một đoạn trao đổi ngắn dường như là giữa bà Melania và Maxwell. Mặc dù địa chỉ email của cả người gửi và người nhận đều bị che giấu, một bản sao thứ hai của cùng một nội dung email cũng xuất hiện trong một tài liệu khác được công bố, bao gồm cả thư trả lời từ “G. Max”.

Bà Melania cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ tổ chức phiên điều trần công khai và mời những nạn nhân của ông Epstein làm chứng. Một số nạn nhân đã gặp Ủy ban giám sát Hạ viện trong một phiên họp kín hồi năm 2025.