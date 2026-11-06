Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trao bức thư cho ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Hợp tác Đầu tư và Kinh tế, để chuyển tới Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 5/11 (Ảnh: Reuters).

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 5/11 cho biết bà đã viết một bức thư gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhờ ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) kiêm Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài, chuyển giúp thông điệp này.

"Tôi đã viết bức thư cá nhân gửi Tổng thống Putin... Ông Kirill, xin hãy thay mặt tôi chuyển bức thư này tới Tổng thống của ông. Tôi tin rằng ông sẽ đảm bảo chúng được gửi đến nơi an toàn", bà Melania phát biểu từ Nhà Trắng, nơi bà tiếp đón ông Dmitriev cùng Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova.

Bà Melania cũng nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, phía nam Ukraine sẽ không thể đạt được nếu không có sự tham gia của Tổng thống Putin.

Các đại diện của Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Nhà Trắng trong một cuộc đối thoại do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì.

Cuộc gặp diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời được thiết lập tại Oleshky với sự tham gia điều phối của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Nhà Trắng đã thông báo về cuộc gặp này, mô tả đây là một “khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử Mỹ”.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, phía Nga cử Ủy viên Nhân quyền Yana Lantratova và Đặc phái viên Tổng thống, ông Kirill Dmitriev tham dự.

Trong khi đó, theo các phương tiện truyền thông Ukraine, phía Ukraine đã cử Ủy viên Nhân quyền Dmitry Lubinets cùng David Arakhamia - lãnh đạo nhóm nghị sĩ của đảng cầm quyền - đến tham dự.

Các thành viên phái đoàn Ukraine và Nga tại Nhà Trắng ngày 5/11 (Ảnh: AFP).

Bà Melania kêu gọi Moscow và Kiev tiếp tục hợp tác vượt ra ngoài khuôn khổ lệnh ngừng bắn tạm thời tại Oleshky, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận nhân đạo này chính là tiền đề để thúc đẩy hòa bình trong khu vực.

Ông Dmitriev đã thay mặt Tổng thống Putin cảm ơn bà Melania vì sự tham gia của bà vào chiến dịch nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Đệ nhất phu nhân Mỹ là vô cùng quan trọng.

Ông cũng trao tặng Đệ nhất phu nhân Mỹ một bức tranh do một bé gái 11 tuổi từ Oleshky - người đã cùng gia đình di dời đến thành phố Tuapse của Nga - thực hiện. Trên bức tranh có dòng chữ: “Cháu yêu bà Melania”.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga cũng cho biết, các nỗ lực nhân đạo đã giúp 34 trẻ em được đoàn tụ với gia đình tại Nga và Ukraine. Theo ông Dmitriev, Tổng thống Putin đã ủng hộ các sáng kiến ​​do Tổng thống Donald Trump đề xuất, bao gồm việc trao đổi tù nhân, trả tự do cho các công dân Mỹ đang bị giam giữ và các biện pháp nhân đạo khác.

Phía Nhà Trắng cho biết, bà Melania là người đã chủ động kết nối giữa hai quốc gia, góp phần đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Oleshky và các khu vực lân cận.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 ngày, kết thúc vào ngày 1/11, đã tạo điều kiện cho các nhóm nhân đạo của Nga và Ukraine vận chuyển thực phẩm, nước uống, thuốc men cùng các nhu yếu phẩm khác, đồng thời sơ tán người dân. Theo Đệ nhất phu nhân Mỹ, gần 800 người đã được sơ tán.

Các quan chức từ cả hai phía đã giám sát quá trình sơ tán, trong đó người dân được lựa chọn chuyển đến một thành phố khác ở Nga hoặc di chuyển sang Ukraine thông qua Nga và Belarus.

Cuộc gặp của đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng diễn ra ngay trước vòng đàm phán 3 bên giữa Washington, Moscow và Kiev, dự kiến được tổ chức vào ngày 10-11/11 ở Abu Dhabi.