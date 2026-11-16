Ông Jensen Huang (Ảnh: AFP).

Phát biểu trong chương trình Sunday Morning Futures của Fox News hôm 15/11, ông Bessent cho rằng Nvidia nên tìm kiếm người kế nhiệm ông Huang bên ngoài đội ngũ nhân sự hiện tại của công ty.

“Điều này khiến tôi nghĩ rằng, khi hội đồng quản trị tiến hành tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới, họ cần tìm người từ bên ngoài công ty. Với những gì đã xảy ra bên trong Nvidia, công ty cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ”, ông Bessent nói với Fox News.

Những bình luận của ông Bessent được đưa ra 3 ngày sau khi ông Huang từ chức hôm 12/11, sau thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông.

Nvidia giữ vai trò hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất chip và các linh kiện máy tính khác phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện tại, Giám đốc tài chính Colette Kress tạm thời điều hành Nvidia.

Ông Huang từ lâu đã là nhân vật chủ chốt tại Nvidia với tư cách là một trong những người đồng sáng lập công ty. Kể từ năm 2025, ông cũng xây dựng mối quan hệ gần gũi với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kể từ khi ông Huang rời vị trí, nhiều đồn đoán đã xuất hiện về người có thể kế nhiệm ông tại Nvidia.

Theo Financial Times, hội đồng quản trị công ty đã đề cập đến ông Rene Haas, Giám đốc điều hành hãng bán dẫn Arm Holdings, như một ứng viên tiềm năng thay thế ông Huang.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã nêu tên cựu Giám đốc điều hành Apple Tim Cook như một ứng viên tiềm năng.

Tuy nhiên, Financial Times và Telegraph ngày 15/11 dẫn các nguồn tin cho rằng ông Jensen Huang dường như đang cân nhắc khả năng trở lại vị trí Giám đốc điều hành Nvidia.

Theo nguồn tin, những người ủng hộ ông Huang tại Thung lũng Silicon đã vận động để ông được phục chức, bất chấp cuộc điều tra đang diễn ra của hội đồng quản trị công ty về hành vi của ông.

Tỷ phú Elon Musk và Tim Sweeney, Giám đốc điều hành hãng Epic Games, nằm trong số những nhân vật nổi tiếng ký vào một bức thư công khai kêu gọi Nvidia “đưa ông Jensen trở lại”.

Trong khi đó, theo nguồn tin, một số lãnh đạo công nghệ giấu tên đã lập một “phòng làm việc” để phối hợp chiến dịch nhằm ủng hộ ông Huang.

Ông Huang được cho là đã thảo luận về khả năng trở lại với những người thân cận, theo các nguồn tin.

Một người bạn của ông nói: “Mọi nhân vật quan trọng trong lĩnh vực công nghệ, bên ngoài các phòng thí nghiệm nghiên cứu tiên phong, đều yêu mến ông Jensen”.

Cả Nvidia và ông Jensen chưa lên tiếng về thông tin này.

Những bình luận của ông Bessent trái ngược với quan điểm của một số cổ đông Nvidia, những người kêu gọi giữ bình tĩnh, thậm chí ủng hộ khả năng ông Huang được phục chức.

Trong thư gửi hội đồng quản trị Nvidia, các nhà quản lý quỹ Altimeter và Atreides Management kêu gọi tiến hành “một quy trình chậm rãi, thận trọng” để tìm kiếm giám đốc điều hành mới.

Họ cho rằng các thành viên hội đồng quản trị nên “để ngỏ mọi phương án, trong đó có khả năng ông Jensen Huang trở lại”.

Tuy nhiên, nhà phân tích Dan Ives ngày 15/11 cho rằng ông Huang “sẽ không trở lại”.