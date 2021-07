Đề nghị công dân Việt Nam ở Nam Phi gia tăng cảnh giác, về nhà trước 20h

Dân trí Do tình trạng bạo loạn và cướp phá tại một số khu vực, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đề nghị công dân Việt Nam không đi lại vào ban đêm khi không thật cần thiết và cần về nhà trước 20h.

Các đối tượng cướp phá tại một cửa hàng ở Johannesburg, Nam Phi ngày 12/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước tình trạng bạo loạn và cướp phá tại các tỉnh KwaZulu-Natal, Gauteng và một số địa phương khác của Nam Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã thông báo tới toàn thể cộng đồng người Việt đang cư trú và làm ăn tại Nam Phi cần theo dõi sát diễn biến tình hình bất ổn tại địa bàn, không đến các khu vực đang là điểm nóng bất ổn, không đi lại vào ban đêm khi không thật cần thiết và cần về nhà trước 20h.

Đại sứ quán cũng thông báo số điện thoại liên lạc khẩn cấp phục vụ công tác bảo hộ công dân trên trang mạng chính thức của Đại sứ quán và các nền tảng xã hội.

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi yêu cầu các bộ phận trực thuộc Đại sứ quán tăng cường những biện pháp đảm bảo an toàn con người, trụ sở và phương tiện, tuyệt đối chấp hành các quy định của Đại sứ về đi lại, di chuyển và thực thi các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong bối cảnh phức tạp tại địa bàn.

Trao đổi với Đại sứ Hoàng Văn Lợi và đại diện cộng đồng người Việt tại Johannesburg, Durban và một số khu vực khác của Nam Phi đang có bất ổn, phóng viên TTXVN thường trú tại Nam Phi chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng về tính mạng, sức khỏe và tài sản trước tình trạng bạo loạn và cướp phá tại địa bàn.

Theo thông báo của Quyền Bộ trưởng Phủ Tổng thống Nam Phi Khumbudzo Ntshavheni, đến sáng 15/7, các cơ quan chức năng Nam Phi đã bắt giữ 2.203 đối tượng cướp bóc và phá hoại tài sản tại 2 tỉnh KwaZulu-Natal và Gauteng, ghi nhận 117 trường hợp thiệt mạng do bạo lực trong các vụ bất ổn. Trong đêm 14/7, Cơ quan chức năng ghi nhận tỉnh Gauteng "tương đối bình lặng" với 6 vụ cướp phá xảy ra, trong khi tình hình ở tỉnh KwaZulu-Natal, tâm chấn của bạo lực, "vẫn còn nhiều biến động" với 39 vụ cướp phá.

Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu chiến binh Nam Phi Nosiviwe Mapisa-Nqakula ngày 14/7 đề nghị Quốc hội xem xét cho phép triển khai thêm 25.000 binh sĩ để bảo vệ các cơ sở trọng yếu quốc gia và hỗ trợ Lực lượng Cảnh sát Nam Phi (SAPS) đảm bảo an ninh trật tự. Đến sáng 15/7, Lực lượng Quốc phòng Nam Phi (SANDF) đã triển khai 15.000 binh sĩ tại các điểm nóng. Tư lệnh Quân đội Nam Phi, Trung tướng Lawrence Khulekani Mbatha, ngày 14/7 đã ra thông báo đề nghị toàn bộ các thành viên lực lượng dự bị Nam Phi trình diện tại các đơn vị đã đăng ký sớm nhất trong ngày 15/7 để phục vụ đất nước khi có yêu cầu.

Chính phủ Nam Phi và các cơ quan chức năng đã tổ chức họp với các đảng chính trị, lãnh đạo các tôn giáo, các lãnh đạo truyền thống đứng đầu các bộ tộc và nhiều tổ chức xã hội dân sự để tìm kiếm sự đồng thuận xã hội và đề nghị nhân dân hỗ trợ khôi phục trật tự pháp luật, hòa bình và ổn định, ngăn chặn tình trạng bất ổn lan sang khu vực khác và dần khắc phục các khu vực bị đốt phá, cướp bóc.

Quyền Bộ trưởng Ntshavheni ngày 15/7 cho biết các lực lượng thực thi pháp luật Nam Phi đã xác định 12 đối tượng đóng vai trò tổ chức và kích động tình trạng bạo loạn và cướp phá đang diễn ra, trong đó một đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo TTXVN