Cảnh sát kiểm tra khuôn viên của đài truyền hình RTE sau khi hãng này nhận được đe dọa đánh bom (Ảnh: RTE).

Một loạt đài truyền hình ở châu Âu hôm 6/11 nhận được các đe dọa đánh bom cảnh báo “đồng hồ đang đếm ngược”.

Trong số các nhà đài bị đe dọa đánh bom có đài truyền hình RTE của Ireland, đài Sky của Anh, đài truyền hình tư nhân Nova TV của Bulgaria và nhiều đài khác.

“Chúng tôi muốn cả thế giới biết đến chúng tôi, đó là lý do tại sao một trong những đặc phái viên của chúng tôi đã đặt một thiết bị nổ trong tòa nhà của các vị. Nó sẽ phát nổ trong 45 phút nữa. Đồng hồ đang đếm ngược”, một email mà Nova và RTE nhận được vào ngày 6/11 viết.

Tiêu đề của email “Thông điệp gửi tới phương Tây”. Các email gửi đến RTE và Nova được ký tên Mikhail Andropov, kèm theo thông điệp nói rằng tác giả là một trong những người đứng đầu một nhóm chịu trách nhiệm về các vụ đe dọa máy bay giả trong tuần này.

“Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Những gì xảy ra trong tuần này chỉ là một phần nhỏ của những gì đang chờ đợi châu Âu trong tương lai gần”, thông điệp nói thêm.

Các đài truyền hình đã buộc phải sơ tán và tạm ngừng phát sóng. Các chương trình của RTE được thay thế bằng âm nhạc và một tin nhắn thu âm sẵn, một số chương trình bị ngắt quãng kéo dài tới ba giờ.

Lực lượng an ninh sau đó không tìm thấy quả bom nào tại bất kỳ địa điểm nào bị ảnh hưởng. Hiện chưa rõ ai đứng sau các vụ đe dọa giả ngày 6/11.

Các cảnh báo này diễn ra sau chuỗi vụ đe dọa đánh bom giả làm xáo trộn hàng không khắp châu Âu. Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander mô tả các vụ việc này là những lời đe dọa giả mạo có chủ đích nhằm gây rối.

Vụ việc cũng diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về các vụ lừa đảo mạng trong những tuần gần đây, bao gồm cả tấn công mạng vào hệ thống làm lạnh tại siêu thị.

Thủ tướng Ireland Micheal Martin cho biết cơ quan an ninh ở châu Âu vẫn chưa xác định liệu các mối đe dọa đối với ngành hàng không và các tổ chức truyền hình do cá nhân thực hiện hay là một phần của một cuộc tấn công có phối hợp. Ông cũng kêu gọi dư luận bình tĩnh trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra làm sáng tỏ.

Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách giao thông Apostolos Tzitzikostas hôm 5/11 phát biểu với báo giới rằng: “Các cuộc điều tra cấp quốc gia vẫn đang diễn ra. Còn quá sớm để kết luận liệu những vụ việc được báo cáo có liên quan với nhau hay không”.