Đạo luật Mỹ buộc Tổng thống Trump chấm dứt xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Đạo luật Quyền lực Chiến tranh 1973 quy định Tổng thống Mỹ chỉ được triển khai lực lượng vũ trang vào “tình trạng thù địch” trong tối đa 60 ngày mà không cần Quốc hội phê chuẩn. Sau mốc này, Tổng thống phải rút quân, xin gia hạn 30 ngày (chỉ để đảm bảo rút quân an toàn) hoặc yêu cầu Quốc hội thông qua Nghị quyết cho phép sử dụng lực lượng quân sự (AUMF).

Chiến dịch quân sự của Mỹ phối hợp với Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2 đã khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt với áp lực kép: pháp lý và chính trị. Ông Trump chính thức thông báo cho Quốc hội vào ngày 2/3, kích hoạt đồng hồ 60 ngày kết thúc vào ngày 1/5. Dù Nhà Trắng lập luận rằng hành động là “tự vệ tập thể” bảo vệ lợi ích quốc gia và đồng minh Israel, nhiều nghị sĩ Dân chủ cho rằng đây là “chiến tranh lựa chọn” vi phạm Hiến pháp Mỹ, vốn trao quyền tuyên chiến cho Quốc hội.

Bối cảnh xung đột và lập luận pháp lý của chính quyền Trump

Xung đột bùng nổ sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân Iran thất bại. Ngày 28/2, Mỹ và Israel thực hiện hàng trăm cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, tên lửa, phòng không và các mục tiêu lãnh đạo Iran, trong đó có việc hạ sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Iran đáp trả bằng tên lửa và UAV nhắm vào các căn cứ Mỹ và đồng minh ở khu vực, gây thiệt hại về người và làm gián đoạn nghiêm trọng eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng toàn cầu.

Tổng thống Trump khẳng định ông hành động theo quyền tổng tư lệnh dưới điều II của hiến pháp Mỹ, nhằm bảo vệ các căn cứ Mỹ, ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Iran và hỗ trợ Israel. Nhà Trắng cho rằng đây không phải chiến tranh kéo dài, mà là các hoạt động hạn chế, tương tự một số tiền lệ trước đây. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã leo thang, với hàng nghìn mục tiêu bị đánh, thương vong dân sự đáng kể (bao gồm vụ việc tại trường học ở Minab (Iran) khiến nhiều học sinh thiệt mạng), tác động kinh tế lan rộng qua giá dầu và gián đoạn hàng hải.

Đảng Dân chủ lập luận rằng quyết định không có sự phê chuẩn trước của Quốc hội là trái pháp luật; nhiều lần viện dẫn Đạo luật Quyền lực Chiến tranh để đưa ra các nghị quyết buộc rút quân. Thượng viện (do đảng Cộng hòa kiểm soát) đã chặn ít nhất 5 lần các nỗ lực này, với các cuộc bỏ phiếu chủ yếu theo đường lối đảng phái. Hạ viện cũng bác bỏ các nghị quyết tương tự với biên độ sít sao (214-213).

Cơ chế và giới hạn của Đạo luật Quyền lực Chiến tranh 1973

Đạo luật được Quốc hội thông qua năm 1973 để khắc phục tình trạng “chiến tranh tổng thống”, được thông qua bất chấp sự phủ quyết của Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon. Các điểm chính bao gồm: (i) Tổng thống phải báo cáo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ sau khi đưa lực lượng vào “tình trạng thù địch” hoặc tình huống sắp xảy ra thù địch. (ii) Lực lượng phải được rút trong vòng 60 ngày (có thể gia hạn thêm 30 ngày một lần nếu Tổng thống chứng minh bằng văn bản là cần thiết cho việc rút quân an toàn). (iii) Sau mốc thời gian này, nếu không có tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng lực lượng quân sự , hoạt động phải chấm dứt.

Trong trường hợp chiến sự Iran, dù các cuộc không kích bắt đầu từ ngày 28/2, mốc 60 ngày được tính từ ngày báo cáo chính thức là ngày 2/3, dẫn đến hạn chót là 1/5. Sau mốc này, lựa chọn của Tổng thống Trump bị thu hẹp: đề nghị Quốc hội thông qua nghị quyết cho phép sử dụng lực lượng quân sự, tuyên bố rút quân hoặc gia hạn thêm 30 ngày (nhưng gia hạn không cho phép tiếp tục tấn công).

Lịch sử cho thấy các tổng thống thường xuyên kéo giãn. Năm 2011, Tổng thống Barack Obama duy trì chiến dịch Libya vượt 60 ngày với lập luận rằng hoạt động không phải chiến tranh thực sự (không có bộ binh, không giao tranh trực tiếp thường xuyên). Ông Trump trong nhiệm kỳ đầu từng phủ quyết nghị quyết lưỡng đảng về Yemen năm 2019, khẳng định quyền hiến định của Tổng thống. Nhiều chính quyền Mỹ cho rằng Đạo luật Quyền lực Chiến tranh không ràng buộc tuyệt đối vì hiến pháp trao quyền rộng cho Tổng tư lệnh, tuy nhiên, việc phớt lờ công khai có thể tạo rủi ro chính trị, pháp lý.

Áp lực từ Quốc hội và dấu hiệu rạn nứt trong đảng Cộng hòa

Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Ảnh: Reuters).

Dù đảng Cộng hòa hiện kiểm soát cả hai viện và đã chặn các nghị quyết của Dân chủ, một số nghị sĩ Cộng hòa đã thể hiện lo ngại về mốc 1/5 . Thượng nghị sĩ John Curtis công khai tuyên bố không ủng hộ hành động quân sự kéo dài quá 60 ngày nếu không có phê chuẩn của Quốc hội. Hạ nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cảnh báo số phiếu có thể khác sau 60 ngày, ngụ ý sự ủng hộ có thể giảm. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski đã làm việc với nhóm đồng nghiệp để soạn thảo nghị quyết có thể cho phép sử dụng lực lượng quân sự, nhấn mạnh nhu cầu minh bạch về mục tiêu, chi phí, thời gian.

Những tiếng nói này phản ánh lo ngại thực tế: Mỹ thiếu chiến lược rút quân rõ ràng, chi phí tài chính và nhân mạng, tác động đến kinh tế toàn cầu (giá dầu tăng, gián đoạn eo Hormuz) và rủi ro leo thang. Một số nghị sĩ lo ngại nếu phải bỏ phiếu công khai ủng hộ tiếp tục chiến tranh, sự đồng thuận nội bộ trong Cộng hòa có thể lung lay, đặc biệt khi dư luận Mỹ thường mệt mỏi với các cuộc can thiệp dài ngày ở Trung Đông.

Ngược lại, đa số Cộng hòa vẫn ủng hộ Tổng thống Trump, coi Iran là mối đe dọa tồn vong đối với Israel và an ninh Mỹ. Họ lập luận rằng việc Dân chủ liên tục đưa nghị quyết chỉ là chiêu trò chính trị, và Tổng thống cần linh hoạt để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Quyết định của ông Trump

Lịch sử cho thấy các Tổng thống Mỹ thuộc cả hai đảng thường tìm cách diễn giải luật theo hướng “có lợi cho quyền hành pháp”. Việc cựu Tổng thống Barack Obama kéo dài chiến tranh ở Libya hay các hoạt động ở Syria dưới thời Tổng thống Donald Trump là minh chứng rõ ràng. Ông Trump có thể lập luận, các hoạt động hiện tại không còn ở mức “thù địch” đầy đủ hoặc dựa vào quyền tự vệ. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng việc vượt mốc mà không có nghị quyết cho phép sử dụng lực lượng quân sự có thể khiến chiến dịch “rõ ràng là bất hợp pháp” theo một số phân tích, dù tòa án Mỹ hiếm khi can thiệp sâu vào vấn đề chiến tranh.

Về chính trị, bỏ qua mốc 1/5 có thể làm suy yếu vị thế của đảng Cộng hòa nếu xung đột kéo dài, tăng thương vong hoặc gây khủng hoảng kinh tế. Ngược lại, việc xin cho phép sử dụng lực lượng quân sự đòi hỏi ông Trump phải thuyết phục Quốc hội (bao gồm cả đảng Cộng hòa) về một chiến lược rõ ràng, điều mà một số nghị sĩ như Murkowski cho là còn thiếu.

Ngày 1/5, Nhà Trắng đã thông báo cho Quốc hội Mỹ rằng các hành động thù địch chống lại Iran đã được “chấm dứt” khi đạt tới ngưỡng 60 ngày. Tuy nhiên, ông Trump vẫn không loại trừ khả năng nối lại chiến dịch ném bom nếu các cuộc đàm phán sụp đổ hoặc Iran phá vỡ lệnh ngừng bắn hiện tại.

Cuộc tranh luận lâu dài về quyền lực chiến tranh

Vụ việc Iran không phải lần đầu Đạo luật Quyền lực Chiến tranh bị thử thách. Từ chiến sự Libya 2011, Yemen, Syria đến nay, Quốc hội thường “cho phép bằng im lặng” hoặc bị Tổng thống vượt qua, dẫn đến tình trạng quyền lực chiến tranh ngày càng nghiêng về hành pháp. Hiến pháp Mỹ rõ ràng trao quyền tuyên chiến cho Quốc hội, nhưng thực tế từ sau Thế chiến II cho thấy gần như không có tuyên chiến chính thức nào. Nghị quyết cho phép sử dụng lực lượng quân sự năm 2002 về chiến tranh Iraq vẫn được một số chính quyền viện dẫn cho các hoạt động chống khủng bố.

Cuộc xung đột tại Iran đặt ra câu hỏi: Liệu Quốc hội Mỹ có thực sự muốn lấy lại quyền lực hay chỉ dùng nó như một công cụ đảng phái? Đảng Dân chủ dùng nó để chỉ trích ông Trump; Cộng hòa bảo vệ quyền hành pháp khi đảng mình nắm quyền. Kết quả của Nhà Trắng được xem là bài kiểm tra quan trọng về sự cân bằng quyền lực giữa hai nhánh.

Đạo luật Quyền lực Chiến tranh 1973 đã tạo ra áp lực pháp lý và chính trị lên Tổng thống Trump. Nó buộc chính quyền Mỹ phải cân nhắc lựa chọn: xin sự ủng hộ rõ ràng từ Quốc hội, điều chỉnh chiến lược hoặc chấp nhận rủi ro khi vượt giới hạn.

Xung đột Iran một lần nữa phơi bày “khoảng trống” trong cơ chế kiểm soát quyền lực chiến tranh của Mỹ - một vấn đề đã tồn tại hàng thập kỷ qua mà chưa có giải pháp triệt để để cải tổ. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay, quyết định của Tổng thống và Quốc hội không chỉ ảnh hưởng đến Trung Đông, mà còn định hình hình ảnh Mỹ trên trường quốc tế và sự cân bằng quyền lực nội bộ lâu dài.