Một khu vực trên đảo Qeshm của Iran (Ảnh: AFP).

Tổng thống Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc tập kích mới, nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không của Iran rạng sáng 7/11.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên, ông Trump mô tả hành động quân sự này chỉ diễn ra ở quy mô "nhỏ".

"Họ đã lắp đặt một thiết bị phòng không, và chúng ta đã phá hủy chỉ trong khoảng 15 phút, hoặc có lẽ chỉ 5 phút", ông Trump cho biết thêm.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin về 2 vụ nổ tại khu vực Suza trên đảo Qeshm - một hòn đảo có vị trí chiến lược của Iran.

Qeshm, hòn đảo lớn nhất của Iran, nằm tại tỉnh Hormozgan ở miền nam, án ngữ phía bắc của eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Hãng tin IRNA dẫn lời các nhân chứng tại địa phương cho biết, hai vật thể đã rơi xuống đảo Qeshm sau khi có tiếng máy bay xuất hiện phía trên hòn đảo này.

Vào tối 6/11, truyền thông Iran - dẫn nguồn từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 "Predator" của Mỹ trên không phận đảo Qeshm.

Theo hãng tin Tasnim, quân đội Iran thông báo máy bay không người lái của Mỹ đã bị các "hệ thống tiên tiến" nằm trong mạng lưới phòng không tích hợp nhắm mục tiêu và phá hủy.

Iran nhiều lần tuyên bố đánh chặn các máy bay không người lái của Mỹ trên đảo Qeshm và các vùng biển lân cận, trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Washington leo thang.

Vị trí đảo Qeshm (Ảnh: Shutterstock).

Cuộc tập kích mới nhất vào Iran là hành động quân sự đầu tiên của Mỹ kể từ khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hôm 3/11.

Một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa không giành được quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử lần này được cho là do sự phản đối của cử tri đối với chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran. Cuộc chiến Iran đã đẩy giá nhiên liệu tăng cao, tác động trực tiếp tới người tiêu dùng Mỹ.

Văn phòng Truyền thông Quốc tế của Qatar đã bác bỏ thông tin lan truyền cho rằng Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời mô tả những cáo buộc này là sai lệch và gây hiểu lầm. Thủ tướng Qatar khẳng định cả hai bên vẫn tiếp tục nỗ lực hướng tới một thỏa thuận.

Tuyên bố cũng cho biết các nỗ lực hòa giải của Qatar đang được triển khai, với sự phối hợp chặt chẽ cùng Washington và Tehran, nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán.

Tổng thống Trump từng cảnh báo Mỹ có thể nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau bầu cử giữa kỳ.

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết Tehran "đã sẵn sàng đặt tay trên cò súng" nếu xung đột tái bùng phát.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết chính phủ của ông đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng "thông qua đối thoại". Ông nhấn mạnh rằng không bên nào có lợi ích nếu xung đột bùng phát trở lại.