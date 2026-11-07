Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 đã bổ nhiệm ông Stephen Miller thay thế bà Susie Wiles làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông Miller sẽ đảm nhiệm vai trò mới từ tuần tới, trong khi bà Wiles sẽ chuyển sang phụ trách hoạt động chính trị của ông Trump.

Việc thay đổi nhân sự này diễn ra ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát quốc hội.

Ông Miller được cho là đã giúp Tổng thống Trump xây dựng các kế hoạch nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của người đứng đầu Nhà Trắng mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội.

Theo nguồn tin của Reuters, ông Miller cùng với Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought và các luật sư Nhà Trắng đã làm việc từ tháng 4 nhằm xác định các sắc lệnh hành pháp để ông Trump có thể thực hiện mà không cần luật mới. Những hành động hành pháp này gồm các biện pháp về nhập cư, thuế quan, chi phí nhà ở và chi tiêu liên bang.

Với việc đảng Dân chủ dự kiến kiểm soát quốc hội từ tháng 1 tới, ông Trump sẽ phải đối mặt với những trở ngại lớn hơn để thông qua luật.

Trả lời phỏng vấn CBS trước khi có kết quả bầu cử giữa kỳ về cách ông sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự của mình nếu đảng Dân chủ kiểm soát quốc hội, ông Trump đã dẫn phán quyết hồi tháng 6 của Tòa án Tối cao cho phép mở rộng quyền hạn của ông trong việc sa thải một số quan chức liên bang.

Ông Trump cho biết phán quyết này sẽ là nền tảng cho cách ông dự định điều hành bằng các hành động hành pháp. Ông cũng đề cập quyền phủ quyết của tổng thống đối với các dự luật do quốc hội thông qua.