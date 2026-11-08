Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra khi nhảy dù (Ảnh minh họa: Dailymail).

Vụ việc xảy ra ở bang California, Mỹ. Levi Pimentel, 29 tuổi, đến từ bang Illinois, và Georgia Jean, 56 tuổi, đến từ bang South Dakota, đã tới Skydive Elsinore, một trung tâm nhảy dù, vào ngày 6/11.

Theo NBC, một nhân chứng mô tả cú nhảy diễn ra “bình thường” cho đến khi hai phụ nữ bung dù và va vào nhau ở độ cao khoảng 46m so với mặt đất, khiến dù của họ quấn chặt vào nhau.

Hai người được đưa tới Trung tâm Y tế Inland Valley ở thành phố Wildomar, nơi các bác sĩ xác nhận cả hai đã tử vong.

Trong một bài đăng trên Facebook, Skydive Elsinore cho biết hai phụ nữ là những người nhảy dù giàu kinh nghiệm và có giấy phép. Bài đăng nói thêm rằng cả hai đến khu vực này để tham gia một sự kiện nhảy dù được tổ chức tại trung tâm.

Các nhà điều tra chưa xác định được liệu điều kiện thời tiết có góp phần gây ra vụ va chạm hay không. Trung tâm nhảy dù cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy thiết bị gặp trục trặc và đơn vị này đang phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình điều tra.

Theo trang Facebook của bà Jean, người phụ nữ này đã thực hiện hơn 1.700 cú nhảy dù và thậm chí đạt thành tích trong thi đấu. Năm 2024, bà cùng đội First Froth giành huy chương đồng tại một giải nhảy dù tạo đội hình hỗn hợp.

Trong khi đó, cô Pimentel cũng gắn bó sâu sắc với môn thể thao này. Cô đã làm việc hơn 8 năm tại iFLY Naperville, một cơ sở nhảy dù trong nhà ở bang Illinois, với vai trò huấn luyện viên trưởng. Cô cũng tổ chức các trại huấn luyện dành cho những người muốn theo đuổi môn nhảy dù.

Hai phụ nữ cũng đã quen biết nhau trước cú nhảy định mệnh. Theo New York Post, trong một bài đăng trên mạng xã hội hồi tháng 8, bà Jean từng bày tỏ mong muốn tham gia một trại huấn luyện nhảy dù trong đường hầm gió của cô Pimentel vào năm 2027.

Theo truyền thông Mỹ, 2 phụ nữ tham gia một sự kiện nhảy dù, trong đó các thành viên hy vọng lập kỷ lục tại bang California về đội hình nhảy dù ở tư thế thẳng đứng có số lượng phụ nữ tham gia đông nhất. Họ muốn tạo đội hình gồm 19 người trên không, vượt qua kỷ lục hiện tại là 12 người.

Đại diện cơ sở Skydive Elsinore nhấn mạnh rằng sự cố dường như không liên quan đến thiết bị và cho biết họ đang hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra đang diễn ra của chính quyền địa phương.

“Skydive Elsinore xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và những người thân yêu của cả hai người nhảy dù, đồng thời chia sẻ nỗi đau với tất cả những người bị ảnh hưởng”, tổ chức này ra tuyên bố.

Theo số liệu gần đây của Hiệp hội Nhảy dù Mỹ, tỷ lệ tử vong trong môn nhảy dù tại nước này vào khoảng 0,46 trường hợp trên mỗi 100.000 cú nhảy.

Hiệp hội cho biết sự cố thiết bị hiếm khi là nguyên nhân gây tử vong. Các nguyên nhân chính được liệt kê gồm sự cố khi tiếp đất, chậm triển khai các quy trình khẩn cấp và va chạm giữa các tán dù.