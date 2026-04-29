Đại sứ Nhật Bản nêu bật 4 trọng tâm chính hợp tác với Việt Nam

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 28/4 ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/5.

Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Naoki Ito, đây là lần thứ 2 bà Takaichi tới thăm Việt Nam. Chuyến thăm đầu tiên của bà diễn ra vào năm 2020 với tư cách Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin truyền thông Nhật Bản.

Theo Đại sứ Ito, chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi thể hiện sự coi trọng mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Nhật Bản cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm cấp cao với phía Việt Nam để đánh giá về mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa 2 nước, cũng như xác nhận và khẳng định những nội dung hợp tác song phương trong thời gian tới.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi dự kiến có bài phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó cập nhật về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhật Bản.

Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được cố Thủ tướng Abe Shinzo đưa ra cách đây 10 năm, nhấn mạnh khu vực sẽ được xem là trọng tâm phát triển của thế giới trong tương lai.

Theo Đại sứ Ito, kể từ khi tầm nhìn chính sách được đưa ra, thế giới đã có sự thay đổi lớn như các cuộc cách mạng về công nghệ, tình hình địa chính trị biến chuyển. Vì vậy, chính phủ Nhật Bản đã cho rằng cần có những sự nâng tầm về chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để phù hợp với những thay đổi của thời đại.

Đại sứ Ito chia sẻ, trong quá trình này, Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác rất quan trọng. Nhật Bản mong muốn trong quá trình nâng tầm chính sách sẽ có thể tăng cường cam kết với Việt Nam cũng như với các nước ASEAN.

Nhật Bản hoan nghênh những cải cách mạnh mẽ mà Việt Nam đang thực hiện. Nhật Bản cũng ủng hộ các tầm nhìn và mục tiêu mà Việt Nam đưa ra từ nay tới năm 2030 và 2045. Để thực hiện điều đó, Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong mô hình tăng trưởng mới.

Các trọng tâm hợp tác với Việt Nam

Trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae, Đại sứ Nhật Bản nêu ra 4 trụ cột hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, bán dẫn, khoa học công nghệ. Từ năm ngoái tới nay, 2 nước đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc hợp tác trong các lĩnh vực kể trên. Nhật Bản kỳ vọng 2 quốc gia sẽ có thêm thành quả thông qua thúc đẩy hợp tác và liên kết.

Hồi tháng 3, Nhật Bản đã ký công hàm trao đổi về khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam về chuyển đổi xanh và biến đổi khí hậu. Nhật Bản kỳ vọng khoản vốn vay có trị giá 330 triệu USD sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy xã hội hướng tới phát thải thấp và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.

Nhật Bản cũng đã có các chương trình nhằm hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn trong thời gian qua. Dự kiến, Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình trong khuôn khổ hợp tác này.

Trọng tâm hợp tác thứ 2 là an ninh năng lượng, hạ tầng chiến lược. Vào ngày 15/4, với sự chủ trì của Thủ tướng Takaichi, các nước châu Á đã tham gia Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á mở rộng (AZEC+). Bà Takaichi đã công bố sáng kiến mới nhằm tăng cường chuỗi cung ứng khu vực và thông báo Nhật Bản sẽ hỗ trợ 10 tỷ USD nhằm hỗ trợ các quốc gia châu Á vượt qua thách thức về nguồn cung năng lượng.

Nhật Bản đồng thời mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng chiến lược nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra. Kim ngạch thương mại giữa 2 nước trong năm ngoái vượt trên 50 tỷ USD và Nhật Bản kỳ vọng con số này trong năm nay có thể tăng lên 60 tỷ USD.

Trụ cột hợp tác thứ 3 là ngoại giao, an ninh quốc phòng đóng góp cho hòa bình và an ninh khu vực. Nhật Bản hoan nghênh việc Việt Nam thúc đẩy tự chủ chiến lược của quốc gia, tăng cường hội nhập quốc tế, cũng như tăng cường hiện diện trên trường quốc tế.

Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các khuôn khổ quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc và kỳ vọng 2 nước sẽ có thêm các thành tựu trong hợp tác sau chuyến công du của bà Takaichi.

Trụ cột thứ 4 là hợp tác giao lưu nguồn nhân lực và giáo dục. Đại sứ Naoki mong muốn, chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác giao lưu nhân dân, cũng như giáo dục. Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lao động, sinh viên Việt Nam và nước ngoài thông qua các chính sách cải cách cơ chế.

"Cá nhân tôi rất tôn trọng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua cũng như con đường phát triển mà Việt Nam đang theo đuổi. Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ từ đáy lòng với những điều này", Đại sứ nhấn mạnh.