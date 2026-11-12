Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev (Ảnh: Tass).

Bộ Ngoại giao Nga thông báo Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Alexander Darchiev, đã đột ngột qua đời vào ngày 11/11.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên Bộ Ngoại giao Nga vô cùng thương tiếc thông báo ông Alexander Darchiev, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Nga tại Mỹ, đã đột ngột qua đời vào ngày 11/11".

Theo cơ quan ngoại giao Nga, ông Darchiev, 66 tuổi, là "một nhà ngoại giao xuất sắc, một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, một người bạn tốt và một người thầy".

"Là một chuyên gia chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về các vấn đề liên quan đến Mỹ, ông Alexander Darchiev đã làm việc trong một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của chính sách đối ngoại Nga", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Các nhà ngoại giao Nga đã gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất tới gia đình cùng người thân của Đại sứ Alexander Darchiev.

"Ký ức tốt đẹp về người đồng nghiệp đã sớm rời xa chúng ta sẽ mãi mãi lưu giữ trong tim mỗi người", các nhà ngoại giao Nga chia sẻ.

Là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm, ông Darchiev từng đứng đầu Vụ Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Nga.

Thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, ông từng giữ cương vị Đại sứ Nga tại Canada trong giai đoạn 2014-2021. Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đại sứ quán Nga ở Washington.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông Darchiev làm Đại sứ tại Washington vào tháng 3/2025, sau khi đề cử này được thảo luận với các quan chức Mỹ trong các cuộc đàm phán tại Istanbul vào tháng trước đó. Quyết định bổ nhiệm này nằm trong nỗ lực khôi phục quan hệ song phương, sau khi mối quan hệ giữa Nga và Mỹ rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, Washington đã cắt giảm mạnh các liên lạc ngoại giao với Moscow sau khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhắm vào các quan chức và doanh nghiệp Nga.

Từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2025, Nga không có đại sứ tại Washington, thay vào đó, một viên chức đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao (đại biện lâm thời) đã điều hành đại sứ quán.

Sau khi nhậm chức vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích người tiền nhiệm vì không duy trì con đường ngoại giao. Ông Trump cam kết sẽ làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev, đồng thời khôi phục quan hệ song phương với Nga.

Khi đến Washington, ông Darchiev hoan nghênh những dấu hiệu cải thiện trong quan hệ Mỹ - Nga, nhưng cũng cảnh báo rằng cần nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua “di sản” mà chính quyền Mỹ tiền nhiệm để lại.

Vào tháng 62025, ông Darchiev đã có cuộc gặp với ông Trump - một cuộc trao đổi mà nhà ngoại giao Nga mô tả là ngắn gọn nhưng “rất mang tính xây dựng”.