Nhân dịp năm 2025 đang dần khép lại, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã nêu ra những hoạt động hợp tác song phương vào năm mà 2 quốc gia cùng kỷ niệm một dấu mốc vô cùng đặc biệt, 30 năm quan hệ ngoại giao. Bài phát biểu của nhà ngoại giao Mỹ được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Theo ông Knapper, năm 2025 tràn ngập những khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện sức mạnh và sự phát triển của quan hệ đối tác song phương trong nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Mỹ nói tiếng Việt, nêu điểm nhấn trong quan hệ song phương năm 2025 (Video: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam).

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, Việt Nam đã đón đoàn đại diện các trường đại học Mỹ quy mô nhất đến thăm Việt Nam, nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác học thuật giữa các trường đại học 2 nước. Việt nam đang là quốc gia đứng thứ 5 về số lượng du học sinh, với 36,000 người đang theo học tại Mỹ.

Trong lĩnh vực văn hóa, chuỗi hoạt động kỷ niệm quan hệ đã mang các câu chuyện của 2 nước đến với công chúng. Chuỗi hoạt động này bao gồm 4 Lễ hội Hữu nghị được tổ chức trên khắp Việt Nam và sự kết hợp đặc biệt với rapper Việt Nam Suboi cho ra mắt video âm nhạc mang tên “Never Before” nhằm tôn vinh sự gắn kết giữa người dân hai nước.

Mỹ cũng đã xuất bản một báo cáo đặc biệt mang tên “Việt Nam quan trọng với Mỹ, Mỹ quan trọng với Việt Nam", thể hiện chiều sâu của quan hệ hợp tác. Ngoài ra, Mỹ cũng phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III tổ chức một sự kiện triển lãm lịch sử đầy ý nghĩa, nhìn lại 30 năm phát triển chung.

Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, 2 nước đã kỷ niệm những dấu mốc quan trọng thông qua việc hoàn tất chuyển giao 12 máy bay huấn luyện T-6C cho lực lượng Phòng không Không quân Việt Nam và cung cấp tàu tuần tra thứ 3 cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Việt Nam đã đón Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thăm Hà Nội vào tháng 11, và đón tàu USS Tripoli và tàu USS Robert Smalls cập cảng Đà Nẵng vào tháng 12. Hai nước cũng đã tổ chức hai cuộc đối thoại thường niên quan trọng về hợp tác an ninh quốc phòng và thực thi pháp luật tại Washington vào tháng 9 và tháng 12.

Quan hệ đối tác song phương cũng mở rộng ra lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo trong việc ứng phó hậu quả của nhiều cơn bão và trận lũ ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Trong vài tháng vừa qua, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam 1,75 triệu USD.

Ngoài ra, 2 nước đã tổ chức chương trình Bạn bè Thái Bình Dương lần đầu tiên giữa Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương và tỉnh Quảng Trị, tập trung vào tăng cường năng lực sẵn sàng về y tế và ứng phó thảm họa.

Hai nước đã khánh thành Thao trường huấn luyện xử lý vật nổ tại Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam tại Ba Vì và tiếp tục đạt được những tiến bộ trong xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, đồng thời thúc đẩy hợp tác về một chương trình nghị sự hướng tới tương lai.

Quan hệ kinh tế tiếp tục phát triển sâu sắc hơn trong năm nay. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu và đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam. Số lượng đông kỷ lục, hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam đã dự Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA lần thứ 11, nhằm tăng cường cơ hội thương mại và đầu tư.

Hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm phát triển thương mại nông nghiệp, tăng cường an toàn thực phẩm và hỗ trợ nông dân ở hai bờ Thái Bình Dương. Việt Nam hiện là nước nhập khẩu nông sản Mỹ lớn thứ 10 trên toàn thế giới.

Mỹ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ trong công nghệ số - với các chương trình của Chính phủ Mỹ và các công ty Mỹ như Meta, Google, NVIDIA, Qualcomm và AWS sát cánh cùng các bộ ngành, các trường đại học, các công ty khởi nghiệp Việt Nam nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng AI, đào tạo tài năng, và tăng tốc chuyển đổi số quốc gia, góp phần thúc đẩy một mối quan hệ mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn.