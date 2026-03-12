Đại sứ Iran tiết lộ tình trạng thương tích của tân Lãnh tụ Tối cao

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, tham dự một cuộc họp ở Tehran năm 2018 (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện tại đại sứ quán Iran ở Nicosia, Cyprus hôm 11/3, Đại sứ Iran tại Cyprus Alireza Salarian xác nhận Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.

Cuộc tấn công khiến 6 thành viên trong gia đình ông Mojtaba Khamenei thiệt mạng, bao gồm cả cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Đại sứ Salarian đã nói rõ về hoàn cảnh khiến ông Mojtaba, 56 tuổi, bị thương, đồng thời cho biết ông may mắn sống sót sau cuộc tấn công. Cuộc tấn công này đã san phẳng dinh thự của Lãnh tụ Tối cao Iran.

“Ông ấy (Mojtaba Khamenei) cũng có mặt ở đó (dinh thự bị tập kích) và bị thương trong vụ không kích đó, nhưng tôi chưa thấy thông tin này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nước ngoài”, Đại sứ Iran nói với báo Guardian.

“Tôi nghe nói rằng ông ấy bị thương ở chân, tay và cánh tay… Tôi cho rằng ông ấy đang ở bệnh viện vì bị thương”, Đại sứ Salarian nói thêm.

Giải thích lý do tân Lãnh tụ Tối cao Iran không xuất hiện trước công chúng hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào kể từ khi kế nhiệm cha mình, Đại sứ Iran cho biết: “Tôi không nghĩ rằng ông ấy sẽ cảm thấy thoải mái để phát biểu trong bất kỳ điều kiện nào”.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày đầu tiên của chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran, khi khu dinh thự tổng thống rộng lớn ở trung tâm thủ đô Tehran bị nhắm mục tiêu.

Đại sứ Salarian cho biết đó là ngày thứ 10 của tháng lễ Ramadan và cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đang ở dinh thự của mình cùng một số thành viên trong gia đình, bao gồm vợ của ông Mojtaba, bà Zahra, và con trai thiếu niên của ông, Mohammad Bagher, những người cũng thiệt mạng trong vụ tấn công.

Truyền thông Iran đưa tin vợ của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, bà Mansour, đã qua đời 3 ngày sau cuộc không kích.

“Lãnh tụ Tối cao đã thiệt mạng cùng vợ, con gái, con rể và đứa cháu 14 tháng tuổi của con gái ông”, Đại sứ Salarian, người cũng có mặt ở Iran khi cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nổ ra, cho biết.

“Họ ở trong nhà gần văn phòng tổng thống. Các chỉ huy cấp cao cũng thiệt mạng vì họ cũng được mời đến. Lãnh tụ Tối cao có 4 con trai và 2 con gái và thực tế ông sống ở cùng một nơi với nơi làm việc của mình”, nhà ngoại giao Iran xác nhận.

Ông Yousef Pezeshkian, một cố vấn cấp cao của chính phủ Iran và là con trai của Tổng thống Iran, cho biết tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bị thương, nhưng không giải thích rõ mức độ thương tích.

Trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình, ông Pezeshkian viết: “Tôi nghe tin ông Mojtaba Khamenei bị thương. Tôi đã hỏi một số người bạn có quen biết. Họ nói với tôi rằng ông ấy vẫn an toàn”, Một quan chức Iran nói với hãng tin Reuters rằng ông Mojtaba “bị thương nhẹ” nhưng vẫn tiếp tục làm việc.

Đầu tuần này, đài truyền hình nhà nước Iran mô tả tân Lãnh tụ Tối cao là một “cựu chiến binh bị thương trong cuộc chiến Ramadan”, nhưng không nêu rõ vết thương của ông.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn thạo tin cho biết, ông Mojtaba đã bị gãy chân và bị một số vết thương nhẹ khác. Theo nguồn tin, ngoài vết thương ở chân, ông còn bị bầm tím quanh mắt trái và một số vết rách nhỏ trên mặt.

Theo New York Times, việc ông Mojtaba bị thương có thể là một trong những lý do khiến ông chưa xuất hiện trước công chúng hoặc phát đi thông điệp sau khi ông trở thành lãnh đạo mới.

Ngoài ra, theo New York Times, sự kín tiếng của ông dường như cũng là một biện pháp nhằm bảo vệ an toàn cho nhà lãnh đạo.