Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (Ảnh: Getty).

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết, các cuộc đàm phán của Mỹ với Ukraine, NATO và các đối tác châu Âu tại Brussels về các đảm bảo an ninh cho Ukraine đã diễn ra hiệu quả và thực chất.

"Chúng tôi đang làm việc tích cực với tất cả các bên để tìm ra các giải pháp thực tế có thể đưa cuộc chiến này đến hồi kết và đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài", ông Kushner lưu ý.

Ông nói thêm: “Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết các mối quan ngại về an ninh của tất cả các bên thông qua các thỏa thuận thực tế, được hai bên thống nhất nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột trong tương lai”.

Ông xác nhận các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào tuần tới.

Theo ông, phía Mỹ đang làm việc với cả hai bên để xây dựng các đề xuất nghiêm túc có thể giúp các cuộc đàm phán trở nên ý nghĩa và hiệu quả hơn.

Ông cho biết 5 mục tiêu chính đang được xem xét bao gồm: Duy trì các cuộc tham vấn an ninh liên tục; Thành lập các kênh thông tin liên lạc; Tăng cường sự minh bạch về quân sự, áp dụng các biện pháp hỗ trợ lẫn nhau nhằm giảm nguy cơ leo thang; Xây dựng một khuôn khổ lâu dài cho an ninh và sự ổn định dài hạn của châu Âu.

Theo đặc phái viên của ông Trump, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tôn trọng đầy đủ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết độc lập của mỗi quốc gia.

"Mỗi quốc gia sẽ duy trì quyền hạn đối với an ninh và các liên minh của riêng mình, và không quốc gia nào có quyền phủ quyết đối với các lựa chọn chủ quyền của quốc gia khác. NATO sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm đối với phòng thủ tập thể châu Âu. Sáng kiến này sẽ dựa trên các thể chế và cam kết hiện có", ông Kushner lưu ý.

Ông cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc thảo luận thực chất với một số lãnh đạo châu Âu về việc thiết lập các điều kiện cho hòa bình lâu dài.

Ông Kushner lưu ý, Washington sẽ tiếp tục các cuộc tham vấn theo khuôn khổ bao gồm Ukraine, NATO, Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác châu Âu. Mỹ cũng sẽ tìm cách để Nga tham gia vào tiến trình hòa bình này.

"Tất cả các bên vẫn đang tham gia một cách tích cực vào việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thực chất và hiệu quả. Chúng tôi sẽ tham vấn chặt chẽ với các đối tác châu Âu bên lề và, nếu đạt được tiến triển, sẽ hướng tới việc chuyển sang một khuôn khổ đa phương rộng lớn hơn với sự tham gia trực tiếp của họ", ông kết luận.