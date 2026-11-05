Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (phải) và Steve Witkoff (Ảnh: AFP).

Trang tin RBC News ngày 5/11 dẫn lời Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, các nhà đàm phán Mỹ đang tích cực làm việc với tất cả các bên để tìm kiếm con đường hướng tới một hòa bình lâu dài.

"Trọng tâm của chúng tôi không chỉ là chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này, mà còn là kiến tạo một cấu trúc an ninh rộng lớn hơn cần thiết để đảm bảo rằng khi tiếng súng dừng lại, nó sẽ không bao giờ tái diễn nữa", ông Kushner nói.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh ông Jared Kushner và Đặc phái viên Steve Witkoff điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là một phần trong nỗ lực của các bên nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán 3 bên giữa Mỹ - Nga - Ukraine dự kiến vào ngày 10-11/11 tới tại Abu Dhabi.

Theo hai đặc phái viên Mỹ, các bên sẽ thảo luận về an ninh hậu chiến, hạ nhiệt căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và các bước đi tiếp theo hướng tới hòa bình.

Ông Witkoff được cho là đã trao cho phía Nga tài liệu phác thảo các đề xuất của Mỹ cho thời kỳ hậu chiến tại Ukraine.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavov mới đây nói rằng cách tiếp cận của Mỹ trong việc giải quyết xung đột Ukraine đã rộng mở hơn nhiều sau hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 8 năm ngoái.

"Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy đã ủng hộ hơn nữa nhu cầu loại bỏ nguyên nhân gốc rễ đằng sau cuộc khủng hoảng này. Đây là điều mà chúng tôi và Tổng thống Putin luôn nhấn mạnh, đặc biệt là kể từ cuộc gặp ở Alaska”, ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại, một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine là những lo ngại về an ninh của Nga đối với việc NATO mở rộng về phía đông.

Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố bất kỳ giải pháp tiềm năng nào giữa Moscow và Kiev chắc chắn sẽ phải tính đến lợi ích an ninh của Nga, thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và "loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tháng trước cho biết Moscow đã công bố rõ ràng các điều kiện để đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Theo đó, để đạt được một giải pháp chính trị lâu dài, Ukraine cần duy trì quy chế trung lập, không sở hữu vũ khí hạt nhân, từ bỏ đường lối dân tộc chủ nghĩa và công nhận 4 khu vực mới mà Nga tuyên bố sáp nhập gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson.

Ông Medvedev cho rằng những điều kiện trên có thể tạo nền tảng cho tiến trình giải quyết bằng ngoại giao. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu các điều kiện này không được đáp ứng, Nga sẽ tiếp tục tìm cách đạt được mục tiêu "bằng biện pháp quân sự".