Ông Santiago Pena (Ảnh: Reuters).

Cựu Tổng thống Paraguay Santiago Pena bị quản thúc tại gia hôm 6/11 với cáo buộc vi phạm lòng tin, ngay sau khi Thượng viện phế truất ông liên quan đến sự sụp đổ của một ngân hàng lớn bị nghi ngờ có liên hệ với chính phủ của ông.

Ông Pena đã tuyên bố từ chức trước đó, nhưng các nghị sĩ vẫn tiếp tục tiến trình luận tội. Các chuyên gia hiến pháp và nghị sĩ cho biết việc luận tội ông Pena thay vì để ông từ chức đã ngăn ông trở thành thượng nghị sĩ suốt đời và được hưởng quyền miễn trừ truy tố.

Ông không tham dự phiên xét xử tại Thượng viện, dù trước đó cam kết sẽ tự bào chữa.

Khoảng 3 triệu người không thể tiếp cận tiền của mình kể từ khi Ngân hàng Trung ương tiếp quản ngân hàng Ueno hôm 3/11 và phong tỏa các tài khoản do lo ngại về khả năng thanh toán của ngân hàng này.

Một quan chức Ngân hàng Trung ương cho biết việc tạm ứng tiền cho một số người gửi tiền bị ảnh hưởng đã bắt đầu vào chiều ngày 5/11.

Sự sụp đổ của ngân hàng khiến hàng nghìn người xuống đường yêu cầu ông Pena phải chịu trách nhiệm. Cho đến năm ngoái, ông vẫn nắm cổ phần tại Grupo Vazquez, tập đoàn kiểm soát ngân hàng Ueno.

Các nghị sĩ thuộc chính đảng của ông Pena cũng ủng hộ việc luận tội ông.

Ông Pena, 47 tuổi, đã xin lỗi trong bài phát biểu trước toàn quốc hôm 5/11. “Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội niềm tin mà các bạn đã đặt vào tôi”, ông nói trong một tuyên bố qua video.

Ông Jose Maciel thuộc Quỹ Bảo đảm Tiền gửi của Ngân hàng Trung ương cho biết việc tạm ứng tiền cho một số người gửi tiền bị ảnh hưởng, với số lượng chưa được xác định, đã bắt đầu vào chiều 5/11.

Ông Maciel cho hay giai đoạn hỗ trợ đầu tiên, với khoản tiền lên tới khoảng 1.600 USD, sẽ dành cho những khách hàng không có khoản vay và có tài khoản tại một ngân hàng hoặc tổ chức khác ở Paraguay để nhận tiền.

Những người thụ hưởng tiếp theo “sẽ được thông báo dần trong quá trình chi trả”, ông nói.

Ueno khởi đầu là một công ty công nghệ tài chính nhỏ với mô hình ưu tiên nền tảng số, thu hút khách hàng có thu nhập thấp. Công ty nhanh chóng phát triển thành một ngân hàng lớn, quản lý các khoản lương hưu nhà nước và tài khoản của một số cơ quan nhà nước.

Phe đối lập cáo buộc ông Pena có xung đột lợi ích, điều mà ông phủ nhận.

Tổng chưởng lý cho biết cơ quan này đang điều tra ông Pena về “các hành vi liên quan đến việc giám sát và xử lý Ueno, cũng như việc gửi các khoản tiền ngân sách công vào tổ chức tài chính này”.

Các thượng nghị sĩ Paraguay hôm thứ Sáu đã bổ nhiệm Phó Tổng thống Pedro Alliana lãnh đạo đất nước. Ông Alliana, người sẽ giữ chức tổng thống đến năm 2028, cam kết sẽ không “bỏ rơi” hàng triệu người gửi tiền tại Ueno đã mất quyền tiếp cận tiền của mình sau khi ngân hàng bị tiếp quản.

Vụ bê bối đã khiến Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Carlos Carvallo và Bộ trưởng Nội vụ Enrique Riera mất chức. Trong khi đó, 8 lãnh đạo của ngân hàng Ueno đã bị bắt giữ.