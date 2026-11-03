Ông Karl Bushby đoàn tụ với mẹ sau 28 năm đi bộ vòng quanh thế giới (Ảnh: AFP).

Karl Bushby ôm chặt người mẹ đang khóc vào lòng khi ông trở về căn nhà ở miền Bắc nước Anh vào hôm 2/11, khép lại hành trình 28 năm đi bộ quanh thế giới.

"Gần như là một cú sốc khi gặp lại mẹ tôi sau một thời gian dài như vậy. Bà đã thay đổi rất nhiều. Tất cả chúng tôi đều đã thay đổi rất nhiều trong thời gian đó", ông phát biểu tại một cuộc họp báo sau đó.

"Sau 28 năm, bạn thực sự không thể đòi hỏi gì hơn thế này", ông chia sẻ với đám đông.

Ông Bushby từng phục vụ trong Trung đoàn Dù của quân đội Anh vào những năm 20 tuổi. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, ông đã vẽ một đường thẳng trên bản đồ thế giới và lên đường thực hiện hành trình đi bộ vòng quanh thế giới.

Ông mang theo một chiếc lều, vài trăm USD và một chiếc máy ảnh nhựa giá rẻ. Ông bắt đầu hành trình từ Punta Arenas, Chile, vào ngày 1/11/1998, đi bộ hơn 50.000km qua 4 châu lục và 30 quốc gia để trở về nhà.

Ông đã vượt qua những lớp băng di chuyển trên eo biển Bering, bơi qua biển Caspi và eo biển Anh để tránh sử dụng tàu thuyền, máy bay hay bất kỳ phương tiện giao thông nào.

Ông đã thề sẽ không trở về cho đến khi có thể hoàn thành chuyến đi hoàn toàn bằng đường bộ.

Đó là một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm và gian khổ. Ban đầu ông chỉ định dành 10 năm cho cuộc phiêu lưu. Tuy nhiên, hành trình này từng bị gián đoạn nhiều năm liền bởi những điều không tưởng: cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 làm kiệt quệ nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ, đại dịch Covid-19 năm 2020 và núi thủ tục hành chính để băng qua các biên giới quốc tế.

Ông bắt đầu hành trình khi mới 29 tuổi và trở về nhà khi đã 57 tuổi với tóc điểm bạc và phong sương hơn.

Kể về hành trình phiêu lưu, ông từng chia sẻ: "Đôi khi đối mặt với sự đơn điệu. Tôi phải ở trong những hoang mạc và cảnh quan không hề thay đổi từ ngày này sang tuần khác. Điều đó khiến tôi phát điên một chút. Bắc Cực cũng tương tự như vậy".

Ông cho biết, trong hành trình, ông từng bị tạm giam ở Panama, ở Nga, và bị chĩa súng đe dọa ở Mexico.

Ông Bushby chia sẻ, ông chỉ dành khoảng 15 năm trong tổng số 28 năm để thực sự đi bộ.

Trở về nhà sau hành trình kéo dài gần 30 năm, cựu lính dù này đang lên kế hoạch thực hiện một chuyến diễn thuyết vòng quanh nước Anh trong những tuần tới. Ông cũng đang hợp tác sản xuất một bộ phim tài liệu kể về chuyến phiêu lưu của mình.

Trước đó, trong những ngày cuối cùng của hành trình, ông Bushby từng chia sẻ về sự lo âu của mình khi hành trình kết thúc. Ông không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.