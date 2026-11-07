Bà Panadda “Boom” Wongphudee (Ảnh: Bangkok Post).

Bangkok Post đưa tin, các điều tra viên cảnh sát cáo buộc cựu hoa hậu Thái Lan Panadda “Boom” Wongphudee đã dùng tới 65% số tiền mà bà kêu gọi quyên góp từ thiện cho mục đích cá nhân.

Cụ thể, theo cảnh sát, 16,6 triệu USD trong tổng số 25,6 triệu USD tiền quyên góp cho Quỹ Goodness do bà Boom điều hành, bị nghi đã được dùng để thanh toán thẻ tín dụng, mua hàng xa xỉ và đầu tư vào các quỹ khác.

Thiếu tướng cảnh sát Thatphum Jaruprat, chỉ huy Cục Trấn áp Tội phạm Kinh tế (ECD), công bố những thông tin ban đầu về cuộc điều tra hôm 7/11, trong bối cảnh bà Boom và chồng bị tạm giam.

Bà Boom, 50 tuổi, và chồng là Atip “Got” Anantawan, 53 tuổi, đã ra trình diện nhà chức trách hôm 6/11, sau khi họ đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi một nhóm nhà hảo tâm và người dân gửi đơn khiếu nại tới các điều tra viên ECD tuần trước, nghi ngờ rằng các khoản đóng góp của họ không được sử dụng đúng mục đích từ thiện đã công bố.

“Các điều tra viên nghi ngờ nghi phạm đã sử dụng danh tiếng, uy tín và sự tham gia của mình vào các hoạt động xã hội để kêu gọi quyên góp thông qua các trang Facebook”, Thiếu tướng Thatphum nói.

Bà Panadda bắt đầu kêu gọi quyên góp trực tuyến vào tháng 11/2015 thông qua một tài khoản mở dưới tên cá nhân, với tuyên bố số tiền sẽ được sử dụng cho nhiều hoạt động từ thiện.

Năm 2017, bà lập trang Facebook của Quỹ Goodness để kêu gọi quyên góp, đồng thời tiếp tục sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân ban đầu.

Khi số tiền quyên góp tăng lên, bà đăng ký thành lập quỹ tại quận Bang Khen, Bangkok, vào tháng 3/2022.

Tháng 7 cùng năm, quỹ mở một tài khoản ngân hàng đứng tên tổ chức đã đăng ký và bắt đầu nhận quyên góp qua cả 2 tài khoản, nhưng không đóng tài khoản cá nhân ban đầu.

Năm 2025, kế hoạch chuyển quỹ từ quận Bang Khen, Bangkok, tới tỉnh Pathum Thani được đưa ra. Sau đó, một tài khoản cá nhân thứ 3, được mô tả là tài khoản bổ sung, được mở để nhận quyên góp phục vụ việc xây dựng trụ sở mới của quỹ, các điều tra viên cho biết.

Thiếu tướng Thatphum nói các điều tra viên phát hiện bà Boom có quyền kiểm soát cả 3 tài khoản. Các tài liệu liên quan cho thấy bà vẫn nắm quyền phê duyệt các khoản thanh toán.

Từ năm 2015 đến nay, 3 tài khoản đã nhận hơn 3,2 triệu giao dịch từ hơn 1 triệu tài khoản của người quyên góp, với tổng số tiền khoảng 25,6 triệu USD.

Trong số này, khoảng 16,6 triệu USD bị cáo buộc đã được sử dụng vì lợi ích cá nhân, Thiếu tướng Thatphum cho biết.

Ông nói thêm rằng một phần tiền quyên góp đã được sử dụng cho các hoạt động của quỹ.

Các điều tra viên xác định 12 nhóm giao dịch đáng ngờ liên quan đến số tiền trên, trong đó có 3,1 triệu USD được chuyển cho ông Atip, 566.000 USD thanh toán cho các nhà thầu xây dựng biệt thự có hồ bơi ở Phuket và 1,13 triệu USD chuyển cho các thành viên ban điều hành quỹ.

Các giao dịch khác gồm 145.000 USD chuyển cho cha bà Boom, 755.000 USD đầu tư vào các quỹ khác, 315.000 USD chi cho bảo hiểm nhân thọ và 598.000 USD dùng để thanh toán thẻ tín dụng.

Tiền rút từ các quỹ tương hỗ cũng được sử dụng để mua trang sức và túi xách xa xỉ trị giá 85.000 USD. Một phần tiền khác được dùng để thanh toán chi phí nhà ở và bảo trì khu vực chung.

Nhà chức trách phát hiện quỹ không có hồ sơ về các cuộc họp thường niên của ban điều hành hoặc báo cáo thường niên nộp cho cơ quan đăng ký theo quy định pháp luật.

Thiếu tướng Thatphum cho biết những phát hiện này là một trong các yếu tố được xem xét khi đánh giá hành vi của các nghi phạm.

Thiếu tướng Thatphum cho biết đến nay, các điều tra viên chưa tìm thấy bằng chứng trực tiếp liên kết ông Atip với hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, việc ông bị cáo buộc tham gia chuyển tài sản và nhận tiền có thể cấu thành hành vi rửa tiền.

Trong quá trình thẩm vấn, bà Boom phủ nhận các cáo buộc nhưng thừa nhận đã trực tiếp xử lý các giao dịch tài chính và một phần tiền được sử dụng cho những mục đích khác với nội dung nêu trong các lời kêu gọi quyên góp, cảnh sát cho biết.

Bà nói rằng mình đã bị nhầm lẫn trong việc giải ngân do phải xử lý quá nhiều giao dịch. Trong khi đó, chồng bà phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng ông chỉ thực hiện các giao dịch theo chỉ dẫn của vợ.