Nghi phạm Panadda “Boom” Wongphudee (Ảnh: Instagram).

Cảnh sát đang điều tra khoản tiền quyên góp từ thiện ước tính lên tới 30 triệu USD.

Panadda “Boom” Wongphudee, 50 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở Bangkok vào sáng sớm 6/11, sau khi Tòa án Hình sự ban hành lệnh bắt giữ hai vợ chồng với cáo buộc lừa đảo công chúng và rửa tiền.

Chồng bà, Atip Anantawan, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực thể hình và là doanh nhân, cũng bị phát lệnh bắt giữ nhưng đã ra đầu thú với cảnh sát.

Boom đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000, là gương mặt quen thuộc với công chúng nước này và là một trong những nhân vật hoạt động từ thiện nổi bật.

Tổ chức của bà, Quỹ Ongkorn Thamdee (Làm việc tốt), từ lâu đã thường xuyên xuất hiện trong các đợt lũ lụt và những tình huống khẩn cấp ở Thái Lan. Boom thường được chụp ảnh khi trao hàng cứu trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Những hoạt động này giúp quỹ của bà nhận được nhiều khoản quyên góp từ người dân Thái Lan và cả những người nổi tiếng. Tuy nhiên, các nhà điều tra cáo buộc hàng triệu USD tiền từ thiện đã bị chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của hai vợ chồng và được sử dụng để mua nhiều bất động sản, trong đó có một biệt thự có hồ bơi ở Phuket.

Cảnh sát cũng đang điều tra khả năng hai người vi phạm Luật Tội phạm máy tính liên quan đến việc kêu gọi quyên góp trực tuyến bằng những thông tin sai sự thật.

Hai vợ chồng còn vấp phải sự phẫn nộ của công chúng sau khi xuất hiện những đồn đoán rằng hàng cứu trợ được quyên góp, gồm nước đóng chai, xà phòng và quần áo, dường như bị bỏ lại trong một nhà kho thay vì được phân phát cho các nạn nhân lũ lụt.

Trong những ngày gần đây, bà Boom đưa ra những lời giải thích không nhất quán về tình hình tài chính của quỹ. Ban đầu, bà tuyên bố mình bị lừa và đổ lỗi cho chồng liên quan đến việc xây dựng biệt thự ở Phuket, đồng thời cho biết có ý định xin ly hôn.

Trong các lần xuất hiện trên truyền hình và những tuyên bố công khai trước khi bị bắt, bà Boom đã xin lỗi những người ủng hộ, dù không thừa nhận mình có tội.

“Không có từ nào khác ngoài xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng và khiến mọi người phải trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực”, bà nói, đồng thời bày tỏ lo lắng cho cuộc sống của hai người con nhỏ. “Tôi sẵn sàng bước vào quá trình tố tụng tư pháp”, bà khẳng định.

Vụ bê bối đã làm dấy lên sự chú ý ở Thái Lan đối với cách làm từ thiện của người nổi tiếng, trong đó những nhân vật có tiếng tăm điều hành các tổ chức từ thiện, nhận được sự ngưỡng mộ rộng rãi của công chúng cùng các khoản quyên góp. Tại quốc gia có đa số dân theo Phật giáo này, việc làm từ thiện được xem là cách tích lũy nghiệp lành.

Trước những hệ lụy ngày càng lớn của vụ việc, hôm 3/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã yêu cầu tiến hành kiểm tra trên toàn quốc đối với tất cả các quỹ đã đăng ký.

“Không cá nhân nào được phép lợi dụng các quỹ này để trục lợi bằng cách lừa dối, gian lận hoặc thực hiện những hành vi thiếu trung thực”, ông Anutin tuyên bố.

Các nhà tài trợ và những tổ chức xã hội khác đã bày tỏ sự phẫn nộ với vụ việc.

Bác sĩ Khongkwan Fujinirun, người từng quyên góp tiền cho quỹ từ thiện của bà Boom, đã nộp đơn trình báo cảnh sát hôm 5/11.

Ông gọi đây là hành động "phản bội niềm tin của người dân trên khắp cả nước. Các nạn nhân chính là tất cả người dân Thái Lan đã chuyển tiền quyên góp”.