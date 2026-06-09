Cựu chánh án Tòa Tối cao Ukraine nhận tội tham ô

Ông Vsevolod Kniaziev (Ảnh: AFP).

Ông Vsevolod Kniaziev bị cáo buộc nhận khoản hối lộ 2,7 triệu USD vào năm 2023 để đổi lấy một phán quyết của tòa án. Vụ án được xem là một phép thử quan trọng đối với chiến dịch chống tham nhũng của Kiev trong thời chiến và được các đối tác nước ngoài theo dõi chặt chẽ.

Việc xử lý tình trạng tham nhũng là yếu tố then chốt đối với Ukraine trong bối cảnh nước này tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính lâu dài và thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu.

Ông Kniaziev, người trước đây bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm, đã đồng ý trong khuôn khổ thỏa thuận nhận tội rằng ông sẽ làm chứng chống lại các nghi phạm khác, các công tố viên cho biết. Theo quy định của pháp luật Ukraine, họ không chính thức nêu tên ông trong thông báo.

Theo thỏa thuận, nhà chức trách sẽ tịch thu 2 bất động sản và hơn 200.000 USD của ông. Ông Kniaziev cũng phải quyên góp 1,1 triệu USD cho quân đội Ukraine thông qua quỹ từ thiện Come Back Alive.

Theo Kyiv Independent, đây được xem là vụ kết án tham nhũng có cấp độ cao nhất kể từ khi Ukraine độc lập.

Theo thỏa thuận nhận tội, Tòa án Chống Tham nhũng Cấp cao đã tuyên phạt ông 5 năm tù giam và cấm đảm nhiệm các chức vụ trong ngành tư pháp hoặc cơ quan thực thi pháp luật trong thời hạn 3 năm.

Ông Kniazev bị truy tố vì nhận hối lộ vào năm 2023. Sau đó, ông bị bãi nhiệm khỏi chức vụ thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Cũng trong năm đó, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã truy tố nhà tài phiệt Ukraine Kostyantyn Zhevago với cáo buộc hối lộ ông Kniazev để đổi lấy một phán quyết có lợi cho mình.

Phiên tòa xét xử vụ án của ông Kniazev bắt đầu vào năm 2024. Tháng 5/2026, NABU tiếp tục truy tố 3 thẩm phán Tòa án Tối cao với cáo buộc nhận hối lộ để đưa ra các phán quyết phục vụ lợi ích của ông Zhevago trong cùng vụ án.