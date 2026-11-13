Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin ngoại giao, trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần gọi điện cho CEO tập đoàn Nvidia Jensen Huang nhằm hỏi thăm tình hình sức khỏe tinh thần và động viên ông đấu tranh chống lại những lời kêu gọi từ chức.

Chính ông Trump cũng hai lần đề cập đến việc từng trò chuyện với ông Huang sau khi tỷ phú này thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng.

"Hôm nay tôi đã hỏi thăm ông ấy (Jensen Huang). Tôi thực sự đã trò chuyện với ông ấy, chỉ để xem liệu ông ấy có ổn không", ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông cho biết, trong cuộc trao đổi, ông Huang nói rằng ông ấy không biết việc người tình tin đồn có thể là một điệp viên. “Tôi thực sự tin ông ấy”, ông Trump nói thêm.

Chủ nhân Nhà Trắng chia sẻ, ông cảm thấy “ngạc nhiên” trước các cáo buộc nhằm vào ông Huang, đồng thời cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang xem xét vụ việc.

Hôm 12/11, ông Trump một lần nữa xác nhận đã nói chuyện với ông Jensen Huang trước khi ông Huang rời ghế CEO Nvidia.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: "Tôi vừa nói chuyện với ông ấy ngày hôm qua. Ông ấy đang phải trải qua quãng thời gian tồi tệ như địa ngục”. Ông nói, ông Huang đặc biệt dằn vặt trước tác động từ ồn ào đời tư tới gia đình.

Ông Trump cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi ông Huang cuối cùng quyết định từ chức CEO Nvidia ngay lập tức.

Tổng thống Trump và ông Huang có mối quan hệ thân thiết. Ông Huang đã lên tiếng ủng hộ chương trình nghị sự về trí tuệ nhân tạo (AI) của chính quyền ông Trump.

Ông Trump cũng nhiều lần dành lời khen cho ông Jensen Huang trong suốt hai năm qua, ca ngợi ông là "một tài năng kiệt xuất".

"Tôi có thể khẳng định với các bạn điều này, bằng cách nào đó ông ấy sẽ sớm đứng vững trở lại. Ý tôi là, tôi biết ông ấy. Tôi biết ông ấy khá rõ. Tôi luôn coi ông ấy là một người đàn ông tử tế”, ông Trump chia sẻ.

Ông Trump cũng coi Nvidia là mắt xích then chốt trong nền kinh tế vận hành bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Những ngày gần đây, ông tỏ ra lo ngại về những tác động từ việc ông Huang từ chức đến tương lai của Nvidia cũng như đến thị trường chứng khoán.

Theo ông Trump, người duy nhất có thể thay thế ông Huang là cựu CEO Apple Tim Cook.

"Không dễ tìm được người thay thế ông ấy. Tôi nghĩ Tim Cook sẽ là một ứng cử viên tuyệt vời để điều hành Nvidia", ông cho biết khi trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 12/11.

Ông Jensen Huang thông báo từ chức CEO Nvidia hôm 12/11, khép lại hành trình 33 năm điều hành một công ty từ đồ họa game thành một đế chế sản xuất chip có vốn hóa hơn 4.000 tỷ USD.

Nvidia thuê cựu công tố viên nổi tiếng cùng hãng luật hàng đầu Phố Wall để điều tra những sự việc xoay quanh vụ việc của ông Huang.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Tim Scott, Chủ tịch đảng Cộng hòa của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, hôm qua đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và ông Jensen Huang để đề nghị họ tự nguyện ra điều trần trước ủy ban vào ngày 3/12.