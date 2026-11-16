Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Ngày 16/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên vào ngày 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng thông báo, theo thỏa thuận đạt được giữa các bên, hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 19/11. Cuộc gặp này được tổ chức bên lề hội nghị cấp cao APEC.

Nhà Trắng tuyên bố hội nghị thượng đỉnh ba bên của các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Kylin Villa ở Thâm Quyến, dự kiến ​​bắt đầu vào lúc 14h30 (giờ địa phương) ngày 19/11.

Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của ba nước cùng ngồi lại với nhau trong một cuộc họp ba bên. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump sẽ là sự kiện “mang tính lịch sử”.

Tổng thống Trump tuần này đã rời Washington để bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 4 ngày, trong đó bao gồm điểm dừng chân tại Philippines.

Chuyên gia Peter Alexander, giám đốc điều hành tại Z-Ben Advisors (có trụ sở ở Thượng Hải), nhận định: "Đối với ông Tập, việc có thể mời cả ông Putin và ông Trump cùng ngồi vào bàn đàm phán - một kịch bản mà các bên được coi là ngang hàng - đã mang lại lợi ích chính trị đáng kể ngay cả khi các cuộc thảo luận chưa bắt đầu".

Mỗi nhà lãnh đạo đều có những ưu tiên riêng khi bước vào cuộc họp, nhưng có một số vấn đề mà các bên đều muốn thảo luận.

Hiệp ước hạt nhân mới

Phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales tiết lộ, trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc, Tổng thống Trump sẽ “thảo luận về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân trên toàn cầu, điều mà ông cho là vô cùng nguy hiểm”.

Ông Wales cũng cho biết, Tổng thống Trump sẽ đề cập đến cuộc đối đầu giữa Mỹ - Israel với Iran, nhưng nhiều khả năng sẽ không nhắc đến cuộc chiến Ukraine.

Một vấn đề hàng đầu đối với Nga và Mỹ là Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), vốn đã hết hiệu lực vào tháng 2. Hiệp ước này được ký kết lần đầu vào năm 2010, đặt ra giới hạn đối với kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ và Nga.

Trước đó, Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất của Nga về việc gia hạn hiệp ước sau khi văn kiện này hết hiệu lực. Thay vào đó, ông yêu cầu một thỏa thuận “mới, cải tiến và hiện đại hơn” với sự tham gia của Bắc Kinh.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ chia sẻ với hãng tin Reuters rằng, chủ đề này sẽ là điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận, nhưng “chúng tôi không kỳ vọng sẽ đạt được bất kỳ thỏa thuận nào”.

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran

Một số nguồn tin cho biết ba nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Mặc dù các đợt tấn công quy mô lớn hiện đã tạm dừng, nhưng cuộc xung đột vẫn trong tình trạng bế tắc.

Sau hơn 100 ngày, eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu - vẫn đóng cửa. Giá dầu và khí đốt tiếp tục biến động trong bối cảnh các tàu đi qua eo biển này vẫn phải đối mặt với các cuộc tấn công và thủy lôi.

Trước khi cuộc chiến Iran nổ ra, 1/3 lượng dầu thô cung cấp cho Trung Quốc được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Cuộc xung đột cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Cuộc chiến thương mại cùng cuộc đua giành quyền kiểm soát các loại chip đang gây căng thẳng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Năm ngoái, Tổng thống Trump đã áp mức tăng thuế 145% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế 125% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Căng thẳng càng leo thang khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các loại khoáng sản đất hiếm - vốn là nguyên liệu thiết yếu để sản xuất các loại chip tiên tiến và những sản phẩm công nghệ khác.

Sau các cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình tại Hàn Quốc và Washington, hai nước đã giảm bớt thuế quan và đạt được một số thỏa thuận. Tuy nhiên, vụ lùm xùm gần đây liên quan đến tập đoàn chip Nvidia có thể khiến căng thẳng leo thang trở lại.

Thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, dự kiến ​​hết hạn vào tháng 1, nhiều khả năng sẽ được đưa ra thảo luận. Các nhà phân tích kỳ vọng thỏa thuận này sẽ được gia hạn, bất chấp những dấu hiệu cho thấy căng thẳng trong quan hệ song phương đang gia tăng.

Theo Carlos Casanova, chuyên gia kinh tế cấp cao về khu vực châu Á, bên cạnh việc gia hạn ngay lập tức, các nhà lãnh đạo có thể sẽ xem xét liệu có thể thiết lập một khuôn khổ bền vững hơn để tái cân bằng quan hệ thương mại Mỹ - Trung hay không.

Xung đột Nga - Ukraine

Một quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump từng chia sẻ với các phóng viên rằng Tổng thống Trump sẽ không đề cập đến xung đột Ukraine, mặc dù trước đó các quan chức Điện Kremlin từng gợi ý vấn đề này có thể được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp ba bên.

Các quan chức Mỹ cho rằng Washington đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, khi các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đến thăm cả Ukraine lẫn Nga vào tuần trước.

Theo hãng tin Nga Russia Today, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết các cuộc thảo luận tại Thâm Quyến sẽ tiếp nối những nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một giải pháp thông qua đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine.