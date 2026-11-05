Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) Mehmet Oz tại một sự kiện ở Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Đảng Dân chủ: Từ thế đối lập sang xây dựng nền tảng cho 2028

Chiến thắng của đảng Dân chủ mang tính lịch sử khi họ không chỉ giành lại lưỡng viện mà còn chiếm được ghế tại các bang "đỏ" như Texas, Kansas và South Carolina. Việc ông James Talarico trở thành Thượng nghị sĩ Dân chủ đầu tiên của bang Texas sau nhiều thập kỷ, cùng với các chiến thắng tại Ohio, North Carolina và Georgia, đã mở rộng bản đồ bầu cử truyền thống.

Truyền thông Mỹ nhận định kết quả này cung cấp "lộ trình" rõ ràng cho đảng Dân chủ về cách tiếp cận cử tri lao động, nam giới - các nhóm phần lớn từng ủng hộ ông Trump mạnh mẽ.

Đối với cuộc đua Tổng thống Mỹ 2028, đà thắng này tạo lợi thế kép: kiểm soát các ghế Thượng viện có nhiệm kỳ đến năm 2032-2033, tạo "bước đệm an toàn", và củng cố vị thế trong việc phân chia lại ranh giới khu vực bầu cử và giám sát quy trình bầu cử năm 2028 tại các bang then chốt như Wisconsin, Georgia và Ohio.

Tuy nhiên, thách thức nội bộ trong đảng Dân chủ đang nổi lên. Cuộc tranh luận giữa cánh tiến bộ và cánh ôn hòa sẽ quyết định hướng đi của đảng.

Các chiến lược gia Dân chủ cảnh báo rằng nếu đảng chỉ tập trung vào điều tra Nhà Trắng hoặc các vấn đề văn hóa, họ có nguy cơ đánh mất đà thắng. Ưu tiên hàng đầu phải là chứng minh khả năng giải quyết chi phí sinh hoạt. Các dự luật về nhà ở, y tế, năng lượng và kiểm soát giá cả sẽ trở thành "thông điệp vận động" sống động cho cuộc đua 2028, dù nhiều khả năng bị Tổng thống Trump phủ quyết.

Về nhân sự, cuộc đua sơ bộ của đảng Dân chủ được dự báo sẽ rất đông ứng viên và bắt đầu sớm. Các thống đốc như Gavin Newsom (California), Andy Beshear (Kentucky) và các thượng nghị sĩ như Jon Ossoff (Georgia) đang được chú ý. Thượng nghị sĩ James Talarico từ Texas cũng trở thành biểu tượng của khả năng "xâm nhập lãnh địa" Cộng hòa.

Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ (DNC) dự kiến sẽ công bố khung tranh luận sơ bộ sớm hơn thông lệ để kiểm soát nhịp độ.

Đảng Cộng hòa: Điều chỉnh chiến lược

Đối với Đảng Cộng hòa, kết quả bầu cử giữa kỳ là một cú sốc. Phó Tổng thống JD Vance, nhân vật từng được xem là người kế nhiệm tự nhiên của ông Trump, đã công khai đổ lỗi cho "cuộc chiến Iran" ngay sau bầu cử, phản ánh sự lung lay của vị thế người thừa kế. Tỷ lệ thắng cử của ông Vance năm 2028 có thể sẽ không còn như trước.

Tổng thống Trump dù vẫn giữ ảnh hưởng lớn trong đảng nhưng khả năng định đoạt người kế nhiệm bị suy giảm. Những cái tên như Ngoại trưởng Marco Rubio đang được nhắc đến nhiều như lựa chọn "an toàn" hơn. Thượng nghị sĩ Ted Cruz và cựu thống đốc Florida Ron DeSantis cũng có thể tận dụng khoảng trống để tái xuất.

Đảng Cộng hòa đang đối mặt với câu hỏi cốt lõi: Tiếp tục mô hình Nước Mỹ trên hết (MAGA) hay điều chỉnh theo hướng thực dụng hơn?

Sự thất bại tại các bang "đỏ" còn đặt ra vấn đề dài hạn về bản đồ bầu cử. Việc mất ghế tại Texas và Kansas không chỉ ảnh hưởng đến Thượng viện hiện tại mà còn làm hẹp đường quay lại đa số vào năm 2028 và 2030. Nội bộ đảng có nguy cơ phân hóa giữa những người trung thành tuyệt đối với ông Trump và những người muốn "tái thiết" hình ảnh sau thất bại.

Một số thành viên đảng Cộng hòa tâm trạng sau kết quả bầu cử giữa kỳ bất lợi (Ảnh: Getty).

Các yếu tố cấu trúc định hình cuộc đua năm 2028

Kết quả giữa kỳ còn thay đổi các yếu tố cấu trúc quan trọng. Đảng Dân chủ giành được nhiều ghế thống đốc và kiểm soát thêm các cơ quan lập pháp bang, tạo lợi thế trong việc phân chia lại ranh giới khu vực bầu cử và đảm bảo giám sát quy trình bầu cử. Tại các bang chiến trường, điều này có thể hạn chế các nỗ lực thay đổi luật bầu cử theo hướng có lợi cho một bên.

Về mặt chính sách, 2 năm tới sẽ là giai đoạn "định hình thông điệp". Đảng Dân chủ có thể sử dụng quyền lực Quốc hội để đưa ra các dự luật mang tính biểu tượng về chi phí sinh hoạt, giám sát xung đột Iran và thương mại - những vấn đề sẽ trở thành vũ khí trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028.

Cử tri lao động và các nhóm không theo đảng đã chuyển dịch trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua. Nếu đảng Dân chủ duy trì được thành quả này thông qua các chính sách cụ thể, họ sẽ có lợi thế lớn. Nếu không, đảng Cộng hòa có thể quay lại.

Những cơ hội cho cả hai bên

Đối với đảng Dân chủ, nếu họ dành quá nhiều thời gian cho các cuộc điều tra mà bỏ quên vấn đề túi tiền của cử tri, đà thắng năm 2026 có thể vơi đi ít nhiều vào năm 2028. Ngược lại, nếu họ xây dựng được một chương trình nghị sự thống nhất về kinh tế và an ninh, họ có cơ hội lớn.

Đối với đảng Cộng hòa, cơ hội nằm ở việc tái định hướng. Một ứng cử viên kết hợp chủ nghĩa dân túy kinh tế với sự ổn định chính sách đối ngoại có thể thu hút lại cử tri. Tuy nhiên, nếu tiếp tục bị chia rẽ, họ sẽ khó cạnh tranh trên bản đồ đã bị thu hẹp.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 đã biến năm 2027-2028 thành giai đoạn chuẩn bị chiến lược căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ tại Mỹ. Đảng Dân chủ đang nắm đà và bản đồ mở rộng, nhưng phải chứng minh năng lực cầm quyền. Đảng Cộng hòa đang trong giai đoạn tái thiết.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2028 sẽ không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai cá nhân hay hai đảng, mà là sự kiểm chứng xem nước Mỹ đã học được gì qua những biến động trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Từ Washington đến các bang chiến trường, cả hai bên đều đang tính toán lại từng bước đi. Cuộc tái định vị chiến lược đã chính thức bắt đầu.