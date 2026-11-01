Cuộc đua bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ bước vào chặng nước rút

Cử tri bang Alaska đến bỏ phiếu hôm 30/10 (Ảnh: Reuters).

Khi cuộc đua bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ bước vào cuối tuần cuối cùng trước ngày bỏ phiếu chính thức 3/11, một số diễn biến căng thẳng đã xảy ra ở các bang.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh cuộc điều tra hình sự liên quan đến cuộc đua vào Thượng viện tại bang Alaska, đồng thời cho biết có thể đưa tranh chấp về hàng nghìn phiếu bầu qua thư ở California lên Tòa án Tối cao.

Cuộc đua sít sao tại Alaska được xem là có ý nghĩa quan trọng đối với hy vọng giành quyền kiểm soát Thượng viện của đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/11.

Đây là một trong 35 cuộc đua vào Thượng viện, bên cạnh toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump có tiếp tục kiểm soát Quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông hay không.

Tại California, một tòa phúc thẩm liên bang trong tuần này ra phán quyết với tỷ lệ 2-1, cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra đủ căn cứ để buộc bang này tạm giữ phiếu bầu qua thư của hơn 20.000 cử tri đã đăng ký mà chính quyền nghi ngờ là "người không có quốc tịch Mỹ".

"Tôi chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng, nhưng tôi cho rằng bước tiếp theo có thể là Tòa án Tối cao”, quyền Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Trent McCotter nói với Fox News hôm 31/10, đồng thời cho biết mọi đề nghị xem xét của Tòa án Tối cao sẽ được đưa ra trước cuộc bầu cử ngày 3/11.

Tại Michigan, nơi ứng viên Dân chủ Abdul El-Sayed đối đầu ứng viên Cộng hòa Mike Rogers trong một cuộc đua vào Thượng viện cũng thu hút nhiều chú ý khi xảy ra bất đồng giữa ông El-Sayed và đối thủ từng cạnh tranh với ông trong vòng bầu cử sơ bộ, Hạ nghị sĩ Haley Stevens.

Theo một nguồn tin, đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông El-Sayed đã đề nghị bà Stevens không tham dự các sự kiện của ông cho đến ngày bầu cử, nhằm tránh làm phân tán sự chú ý khỏi những vấn đề trọng tâm của chiến dịch.

Bà Stevens đã ủng hộ ông El-Sayed nhưng yêu cầu ứng viên này lên án một quảng cáo của nhóm bên ngoài, trong đó đổ lỗi cho Israel về tình trạng giá thực phẩm tăng cao, đồng thời xin lỗi về những phát ngôn trước đây của ông liên quan đến Israel.

“Việc những bất đồng trong nội bộ đảng tiếp tục bộc lộ rõ ràng ngay trước ngày bầu cử chắc chắn không có lợi cho chiến dịch của ông El-Sayed”, Matt Grossmann, nhà khoa học chính trị tại Đại học bang Michigan, nhận định.

Trong tháng qua, Tổng thống Trump đã liên tục vận động tranh cử tại nhiều bang. Tuy nhiên, ngày 31/10, ông ở câu lạc bộ Mar-a-Lago tại Palm Beach, bang Florida và dự kiến trở lại đường đua vào ngày 1/11 giờ địa phương tại Kansas và Iowa.

Số lượng cử tri bỏ phiếu sớm trong kỳ bầu cử này đã lập kỷ lục. Theo Election Lab thuộc Đại học Florida, hơn 49 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu - trực tiếp hoặc qua đường bưu điện - tăng so với con số gần 46 triệu người bỏ phiếu trước ngày bầu cử trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ gần nhất vào năm 2022.

Hiện đảng Cộng hòa nắm đa số 53-47 tại Thượng viện và chỉ chiếm ưu thế sít sao tại Hạ viện.

Nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng tại một hoặc cả hai viện của Quốc hội, điều này có thể dẫn đến các cuộc điều tra nhắm vào chính quyền Tổng thống Trump, người vốn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ đảng Cộng hòa tại lưỡng viện Quốc hội trong suốt 2 năm qua.