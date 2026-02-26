Cuba công bố chi tiết mới vụ nổ súng vào xuồng cao tốc treo cờ Mỹ

Một tàu tuần duyên Cuba (Ảnh: Granma).

Theo kết quả điều tra sơ bộ của Cuba, trên xuồng cao tốc treo cờ Mỹ có 10 nam giới có vũ trang mà giới chức Cuba cáo buộc đã lên kế hoạch thực hiện một “cuộc xâm nhập trái phép” vào vùng biển Cuba.

Bộ Nội vụ Cuba cho biết vụ đụng độ nổ ra hôm 25/2 khi lực lượng biên phòng Cuba tiếp cận một tàu đăng ký tại Florida, mang số hiệu FL7726SH, đang hoạt động cách bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara khoảng một hải lý để kiểm tra nhận dạng.

Những người trên tàu treo cờ Mỹ bị cáo buộc đã nổ súng trước, làm chỉ huy một tàu tuần tra của Cuba bị thương trước khi lực lượng biên phòng Cuba bắn trả, khiến 4 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Giới chức Cuba cho biết đã phát hiện vũ khí và trang bị chiến thuật trên tàu, bao gồm súng trường tấn công, súng ngắn, các thiết bị nổ tự chế như bom xăng Molotov, áo giáp chống đạn, ống ngắm quang học và quân phục ngụy trang.

Trong số những người thiệt mạng trong cuộc đấu súng, phía Cuba đến nay đã xác định được danh tính của Michel Ortega Casanova và cho biết vẫn đang tiếp tục xác minh 3 người còn lại. Trong số những người bị bắt giữ, nhà chức trách đã công bố danh tính của cả 6 người, và một số trong đó xuất hiện trong “danh sách quốc gia các cá nhân và tổ chức” bị truy nã do bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động bạo lực trước đây.

Tất cả những người tham gia được cho là công dân Cuba đang cư trú tại Mỹ. Bộ Nội vụ Cuba cũng thông báo đã bắt giữ một cá nhân thứ 7 có tên Duniel Hernandez Santos, người bị cáo buộc đã thừa nhận được cử từ Mỹ sang trước để phối hợp việc đổ bộ của nhóm vũ trang.

Mỹ chính thức lên tiếng

Trong khi đó, Washington đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định con tàu không thuộc Hải quân Mỹ hay Lực lượng Tuần duyên Mỹ.

Ông mô tả vụ việc là “rất bất thường", đồng thời cho biết Washington vẫn đang thu thập thông tin và sẽ tránh suy đoán cho đến khi xem xét các dữ liệu độc lập.

“Hãy để chúng tôi có thông tin riêng của mình về việc này, và chúng ta sẽ biết chính xác điều gì đã xảy ra”, ông Rubio nói với các phóng viên.

Theo luật Mỹ, việc tàu treo cờ Mỹ tự ý xâm nhập vùng biển lãnh thổ Cuba mà không có sự cho phép của liên bang là bị cấm. Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn một biện pháp tình trạng khẩn cấp từ thời cựu tổng thống Bill Clinton, cho rằng những chuyến đi như vậy có thể làm suy yếu chính sách đối ngoại của Mỹ và có khả năng “tạo điều kiện cho một làn sóng di cư ồ ạt từ Cuba”.

Các cuộc đối đầu có vũ trang tương tự đã xảy ra trong những năm gần đây. Giới chức Cuba báo cáo nhiều vụ đấu súng liên quan đến các tàu đăng ký tại Mỹ vào năm 2022. Trong một trường hợp, Lực lượng Tuần duyên Mỹ thậm chí đã hỗ trợ chặn một tàu bỏ chạy và sau đó trao trả một nghi phạm nổ súng về Cuba.