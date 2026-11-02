Hạ nghị sĩ Mỹ Haley Stevens (Ảnh: Reuters).

Ngày 1/11, chỉ vài ngày trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra, đảng Dân chủ Mỹ đã đối mặt với một bất ngờ lớn. Hạ nghị sĩ của đảng, bà Haley Stevens, bất ngờ tuyên bố ủng hộ ông Mike Rogers, ứng viên cho vị trí thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đại diện cho bang Michigan.

Đối thủ của ông Rogers là ông Abdul El-Sayed, ứng viên đảng Dân chủ cho vị trí thượng nghị sĩ đại diện bang Michigan. Đây là cuộc đua có ý nghĩa then chốt đối với việc giành quyền kiểm soát Thượng viện của 2 chính đảng lớn nhất nước Mỹ.

Theo New York Times, sự việc liên quan tới mâu thuẫn cá nhân giữa bà Stevens và ông El-Sayed. Do vào năm nay, khi thượng nghị sĩ đương nhiệm đại diện Michigan Gary Peters không ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo, đảng Dân chủ tại bang này đã tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng viên để đối đầu với đảng Cộng hòa. Bà Stevens và ông El-Sayed là đối thủ của nhau trong cuộc bỏ phiếu này.

Mâu thuẫn cá nhân giữa 2 người đã xảy ra khi các bên công kích và thể hiện những bất đồng về mặt quan điểm về vấn đề liên quan tới chính sách của Mỹ với Israel. Sau khi ông El-Sayed giành chiến thắng sít sao, Stevens đã nói rằng bà sẽ ủng hộ đảng viên Dân chủ trong cuộc đối đầu với ứng viên Cộng hòa Rogers.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi một cách bất ngờ vào ngày 1/11, khi bà Stevens tuyên bố ủng hộ ông Rogers.

Tuyên bố của bà Stevens đã gây ngỡ ngàng cho đảng Dân chủ. Trong suốt mùa thu, dù căng thẳng giữa hai người thể hiện rõ, bà vẫn khẳng định mình là người biết đặt lợi ích tập thể lên trên hết và là một đảng viên Dân chủ tốt, sẵn sàng ủng hộ ông El-Sayed, đồng thời tích cực vận động cho các ứng viên khác của đảng.

Mâu thuẫn giữa họ mang tính cá nhân liên quan tới những lời công kích trước đó. Cả 2 phía đều tỏ ra cứng rắn, không muốn nhượng bộ bên còn lại.

Động thái của bà Stevens được xem đang gây bất lợi cho đảng Dân chủ khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra. Bà Stevens vấp phải phản ứng bất bình từ chính đảng của mình hôm 1/11, khi các đảng viên Dân chủ bị bất ngờ trước hành động của bà.

Sau đó, bà phải đối mặt với làn sóng phản đối. Các nhân viên trong văn phòng làm việc tại quốc hội của bà xin từ chức. Những đồng minh cũ của bà trong đảng Dân chủ bắt đầu phối hợp với chiến dịch của ông El-Sayed qua các nhóm trò chuyện để tìm cách hỗ trợ, đồng thời hỏi ý kiến về những nội dung nên đăng trên mạng xã hội.

Bà Stevens đã lên tiếng bảo vệ hành động của mình. Bà khẳng định "không quay lưng với đảng Dân chủ” và cho rằng đó chỉ là một lá phiếu.

Trong khi đó, ứng viên thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa Rogers cho biết ông “vinh dự” nhận được sự ủng hộ của nữ nghị sĩ đảng Dân chủ, đồng thời gọi quyết định này là một ví dụ về “lòng can đảm trong chính trị”.

Theo các cuộc thăm dò về cuộc đua Thượng viện bang Michigan, ông El-Sayed tới nay đang dẫn trước ông Rogers.