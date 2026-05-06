Công chúa Leonor, 20 tuổi, đã lái chiếc tiêm kích dưới sự giám sát của một huấn luyện viên tại trường bay đặt ở căn cứ không quân Talavera la Real vào ngày 22/4.

Công chúa đã đến thăm Trường Tiêm kích và Tấn công Wing 23 tại căn cứ này cùng các bạn học tại Học viện Không quân và Không gian Tổng hợp ở San Javier, sau khi bắt đầu chương trình huấn luyện quân sự kéo dài 3 năm vào năm 2023.

Công chúa Tây Ban Nha lái tiêm kích F-5 (Video: New York Post).

Một đoạn video được quay vào tháng trước cho thấy Công chúa Leonor trên buồng lái mỉm cười và giơ ngón tay cái với những người quan sát trước khi cất cánh .

Thành viên hoàng gia thể hiện phong thái điềm tĩnh và duyên dáng khi rời khỏi máy bay, bắt tay các huấn luyện viên và chụp ảnh cùng các học viên khác.

Với tư cách là người thừa kế ngai vàng, Công chúa Leonor trong tương lai sẽ đảm nhận danh hiệu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, vì vậy cô phải trải qua đào tạo ở mọi quân chủng.

Công chúa Leonor (Ảnh: New My Royal).

Cuối năm nay, Công chúa Leonor sẽ bắt đầu chương trình đại học kéo dài 4 năm ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Carlos III Madrid, theo xác nhận của Hoàng gia.

Tại trường đại học này, cô sẽ học các môn thuộc lĩnh vực nhân văn, kinh tế học, xã hội học, lịch sử và quan hệ quốc tế để chuẩn bị cho vai trò nữ hoàng trong tương lai.

Công chúa Leonor đang ở giai đoạn cuối của khóa huấn luyện tại Học viện Không quân và Không gian Tổng hợp, sau khi hoàn thành một năm tại Học viện Quân sự Tổng hợp ở Zaragoza và 6 tháng trên tàu huấn luyện của Hải quân Tây Ban Nha Juan Sebastián de Elcano.

Công chúa bắt tay với giáo viên bay (Ảnh: New My Royal).

Tháng 7 năm ngoái, cô đã được trao Huân chương Công trạng Hải quân hạng Đại Thập tự bởi cha cô, Vua Felipe, tại Học viện Hải quân ở Marín, Pontevedra.

Giải thưởng này ghi nhận sự cam kết và gắn bó của cô với lực lượng vũ trang Tây Ban Nha, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hoàng gia của cô.

Huân chương Đại Thập tự Công trạng Hải quân là phần thưởng quân sự cấp cao, được trao cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong Hải quân.

Mẹ của Leonor, Nữ hoàng Letizia, cùng em gái là Công chúa Sofia đã tỏ ra rất tự hào khi theo dõi buổi lễ. Sau khi hoàn thành khóa học, Công chúa Leonor sẽ mang quân hàm thiếu úy trong lục quân và không quân, đồng thời là chuẩn úy hải quân, theo trang tin Todo Alicante.

Công chúa Leonor đang tiếp bước cha mình là Vua Felipe, cũng như ông nội Juan Carlos, những người đều từng trải qua đào tạo quân sự ở cả 3 quân chủng.