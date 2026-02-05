Con rể Kushner trong bàn cờ ngoại giao của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump và con rể Jared Kushner tại thượng đỉnh G7 ở Pháp năm 2020 (Ảnh: PA).

Dù không giữ chức vụ chính thức nào trong chính quyền nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner vẫn làm việc miệt mài, hoạt động như một “cố vấn hậu trường” đáng tin cậy, tham gia trực tiếp vào các nỗ lực hòa giải tại Trung Đông và đàm phán chấm dứt xung đột quân sự Nga - Ukraine.

Với kinh nghiệm từ Thỏa thuận Abraham năm 2020 và mạng lưới quan hệ cá nhân rộng lớn ở khu vực Trung Đông, ông Kushner được Tổng thống Trump giao phó những nhiệm vụ nhạy cảm nhất, biến ông thành “cánh tay nối dài” không chính thức của Nhà Trắng.

Là một doanh nhân bất động sản hơn là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông Kushner áp dụng cách tiếp cận “thực tế” và “kinh doanh” vào các vấn đề địa chính trị, từ việc thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza đến các cuộc gặp hậu trường với Nga. Đến nay, vai trò của ông vẫn được bàn nhiều trên các mặt báo phương Tây và Nga, có những đánh giá trái chiều, nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng.

Thỏa thuận Abraham

Ông Jared Kushner bước vào chính trường Mỹ năm 2017 với vai trò cố vấn cấp cao cho Tổng thống Trump. Ông dẫn dắt Thỏa thuận Abraham, loạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả rập như UAE, Bahrain, Sudan và Morocco, thành tựu ngoại giao lớn nhất của nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Thỏa thuận này không chỉ thay đổi cục diện Trung Đông mà còn chứng minh khả năng xây dựng quan hệ cá nhân của ông Kushner với các lãnh đạo khu vực, đặc biệt là Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Sau khi rời Nhà Trắng năm 2021, ông Kushner tập trung vào quỹ đầu tư tư nhân Affinity Partners. Tuy nhiên, Khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử năm 2024, ông Kushner nhanh chóng trở lại chính trường.

Không nhận chức vụ chính thức để tránh các ràng buộc pháp lý và xung đột lợi ích, ông Kushner hoạt động linh hoạt và ít bị giám sát. Các nguồn tin mô tả ông như một “nhà ngoại giao không chính thức” đã góp phần đạt được ngừng bắn ở Gaza và tham gia đàm phán về Ukraine.

Kiến trúc sư của hòa bình Gaza và kế hoạch tái thiết

Trung Đông vẫn là lĩnh vực ông Kushner tỏa sáng nhất. Ông đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy ngừng bắn giữa Israel và Hamas, dẫn đến thành lập "Hội đồng hòa bình", một đơn vị đa quốc gia giám sát ngừng bắn và tái thiết Gaza.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos ngày 22/1, ông Kushner công bố kế hoạch hậu chiến cho Gaza - một tầm nhìn lấp lánh với các tòa cao ốc ven biển, khu du lịch, khu công nghiệp và nhà ở hiện đại. Kế hoạch ước tính cần hơn 25 tỷ USD, chủ yếu từ khu vực tư nhân, với thời gian xây dựng 2-3 năm.

Kế hoạch tái thiết Gaza được chia thành các giai đoạn chính: bắt đầu từ Rafah (thành phố 1), Khan Younis (thành phố 2), các trại trung tâm (thành phố 3) và Gaza City (thành phố 4).

Kế hoạch “Rafah mới” dự kiến xây hơn 100.000 căn hộ, 200 trung tâm giáo dục, 180 trung tâm văn hóa - tôn giáo - nghề nghiệp, 75 cơ sở y tế, cùng khu du lịch ven biển với 170 tòa tháp, khách sạn, biệt thự sang trọng, công viên và nông nghiệp hiện đại. Theo kế hoạch, 100 ngày đầu tập trung viện trợ nhân đạo: phục hồi nước, điện, bệnh viện, lò bánh mì và dọn 68 triệu tấn đổ nát.

Hội đồng hòa bình đóng vai trò giám sát chiến lược, huy động nguồn lực và thực thi kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, kế hoạch của Mỹ cũng vấp phải sự hoài nghi. Ông chủ Nhà Trắng từng nói Mỹ sẽ “tiếp quản” Dải Gaza và xây dựng nó thành “Riviera của Trung Đông”. Các chuyên gia lo ngại về nguy cơ di dời dân Palestine và tính khả thi khi Hamas chưa đồng ý giải giáp.

Liên hợp quốc ước tính chi phí tái thiết Gaza lên đến 70 tỷ USD và mất hàng thập niên. Trong khi đó, ông Kushner tự tin nhờ mối quan hệ với các lãnh đạo Ả rập, giúp ông thuyết phục đầu tư tư nhân.

Nhà đàm phán hậu trường trong cuộc xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, trong cuộc gặp tại Điện Kremlin ở Moscow ngày 22/1 (Ảnh: AFP).

Vai trò của ông Kushner trong tiến trình hòa bình cho Ukraine nổi bật từ cuối năm 2025. Ông phối hợp chặt chẽ với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong các cuộc họp hậu trường.

Tháng 11-12/2025, các cuộc gặp của ông tại Miami với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và đại diện Ukraine nhằm soạn thảo kế hoạch hòa bình. Các cuộc đàm phán tiếp tục ở Abu Dhabi và Diễn đàn kinh tế Davos (Thụy Sỹ) đầu năm 2026, với Kushner và Witkoff gặp Tổng thống Vladimir Putin tại thủ đô Moscow.

Các nguồn báo chí, truyền thông Nga mô tả các cuộc gặp 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine gần đây là “mang tính xây dựng” dù lãnh thổ vẫn là rào cản chính. Ông Kushner và ông Witkoff tích cực tìm kiếm bảo đảm an ninh cho Ukraine để đổi lấy thỏa hiệp.

Mối quan hệ cá nhân và phong cách ông Trump

Tổng thống Trump coi con rể Kushner là “thành viên gia đình đáng tin cậy”, “nhà đàm phán tài năng”. Ông phối hợp với ông Witkoff và ông Rubio và các quan chức an ninh để xử lý các vấn đề bế tắc. Phong cách của ông Kushner là xây dựng quan hệ cá nhân, áp dụng kinh nghiệm kinh doanh vào ngoại giao như thích nghi kế hoạch Gaza cho Ukraine.

Tuy nhiên, các nhà phân tích phương Tây lo ngại về tính minh bạch và xung đột lợi ích. Guardian lưu ý ông Kushner hoạt động ở hậu trường hơn vai trò chính thức.

Chuyên gia từ Puck cho rằng các nhà ngoại giao từng chỉ trích ông Kushner nay lại hài lòng với sự trở lại của ông, nhờ kết quả đạt được ở Dải Gaza. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS nhấn mạnh vai trò của ông Kushner trong giải quyết xung đột Ukraine, phản ánh sự lạc quan từ Nga về đối thoại với ông Trump.

Ông Kushner được đánh giá là nhân vật then chốt trong chính sách ngoại giao mang phong cách Tổng thống Trump, từ Trung Đông đến Ukraine: ưu tiên lòng trung thành và quan hệ cá nhân hơn kinh nghiệm truyền thống.

Thành tựu như Thỏa thuận Abraham và ngừng bắn Gaza chứng minh khả năng của ông, nhưng các kế hoạch táo bạo cũng vấp phải hoài nghi về tính khả thi.

Liệu ông Kushner có tiếp tục dẫn dắt các thỏa thuận lớn của chính quyền Mỹ? Các diễn biến ở chiến trường Ukraine và Dải Gaza sẽ là thước đo. Trong bàn cờ ngoại giao đầy bất định này, ông Kushner không chỉ là con rể, mà còn là biểu tượng cho cách tiếp cận “ngoại giao kinh doanh” của ông Trump.