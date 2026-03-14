Cố vấn khuyên ông Trump tuyên bố chiến thắng, kết thúc chiến dịch Iran

Cố vấn về trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử của Nhà Trắng David Sacks (Ảnh: AFP).

Phát biểu trên chương trình All-In Podcast được phát hành hôm 13/3, Cố vấn về trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử của Nhà Trắng David Sacks cho rằng Mỹ đã làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Iran sau 2 tuần xung đột, ám chỉ rằng đây có thể là thời điểm thích hợp để tránh leo thang thêm.

“Chúng ta đã làm suy yếu đáng kể năng lực của Iran. Đây là thời điểm tốt để tuyên bố chiến thắng và rút lui”, ông Sacks nói.

Vị cố vấn này cho rằng các thị trường tài chính có thể sẽ hoan nghênh một bước đi như vậy, đồng thời lập luận Washington nên tìm lối thoát để tránh một cuộc xung đột khu vực kéo dài.

“Tôi đồng ý rằng chúng ta nên cố gắng tìm lối thoát. Nếu leo thang không dẫn đến điều gì tốt đẹp, thì bạn phải nghĩ đến cách giảm leo thang”, ông cho biết.

Theo ông Sacks, việc giảm leo thang nhiều khả năng sẽ cần một lệnh ngừng bắn hoặc một dạng thỏa thuận đàm phán nào đó với Tehran.

Ông Sacks cảnh báo, một số phe phái ở Washington, đặc biệt trong đảng Cộng hòa, đang kêu gọi leo thang hơn nữa trong chiến dịch nhằm vào Iran. Theo ông, cách tiếp cận đó có thể kích hoạt một chuỗi hậu quả nguy hiểm khắp Trung Đông.

Ông phác họa kịch bản Iran trả đũa bằng cách nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của các nước Vùng Vịnh, sau đó tấn công các nhà máy khử muối cung cấp nước uống cho toàn khu vực.

“Tôi nghĩ có khoảng 100 triệu người trên bán đảo Ả rập lấy nước từ các nhà máy khử muối”, ông Sacks nói, cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy có thể gây ra khủng hoảng nhân đạo và gián đoạn kinh tế nghiêm trọng.

Ông cũng lưu ý, một cuộc xung đột kéo dài có thể làm căng thẳng hệ thống phòng không của Israel, đồng thời làm tăng nguy cơ leo thang rộng hơn, bao gồm cả khả năng đối đầu hạt nhân.

Cố vấn Sacks mô tả Iran đang nắm giữ cái mà ông gọi là “công tắc đối với số phận kinh tế của các quốc gia Vùng Vịnh”, cho rằng việc leo thang có thể làm mất ổn định thị trường năng lượng và các nền kinh tế trong khu vực.

Những bình luận của cố vấn Nhà Trắng được đưa ra ngay trước khi Tổng thống Donald Trump thông báo về một cuộc không kích lớn của Mỹ vào đảo dầu chiến lược Kharg, một trong những cảng xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran. Ông Trump cũng tuyên bố chiến dịch không kích Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết, đánh dấu sự thay đổi lập trường so với những ngày trước đó khi ông nói chiến dịch sắp hoàn tất.

Các quan chức Iran cũng phát tín hiệu sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài. Quan chức an ninh cấp cao Ali Larijani cho biết Tehran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài nếu cần thiết.

Bất chấp các hành động quân sự ngày càng gia tăng, ông Sacks nhấn mạnh, Washington nên cân nhắc liệu việc leo thang thêm có thực sự phục vụ lợi ích chiến lược của Mỹ hay có nguy cơ mở rộng xung đột ra toàn bộ Trung Đông.

Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Iran cùng đồng minh Hezbollah tại Li Băng đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào Israel và các mục tiêu khác trong khu vực.

Theo Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, hơn 1.300 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi xung đột nổ ra. Trong khi đó, chính quyền Israel cho biết 12 người ở nước này đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công liên quan đến Iran.