Cơ chế diệt mầm bệnh trên vaccine ung thư "độc nhất vô nhị" của Cuba

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez họp cùng các chuyên gia (Ảnh: Estudios Revolución).

"Xin chúc mừng bác sĩ, xin chúc mừng bà và cả nhóm nghiên cứu", Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nói với Yanelys Morera Díaz, trưởng nhóm khoa học phát triển HEBERSaVax, ứng viên vaccine ung thư mới được thiết kế để điều trị nhiều loại khối u ác tính, trong một cuộc họp tuần qua.

Theo báo Granma, cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, trong cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Chuyên gia và Nhà khoa học về các vấn đề y tế do nguyên thủ quốc gia chủ trì, thông tin về một sản phẩm "độc nhất vô nhị" trên thế giới, được phát triển tại Cuba, đang cho thấy những tín hiệu đầy hy vọng trong điều trị ung thư.

Theo bà Yanelys Morera Díaz, HEBERSaVax là một "vaccine điều trị", hay còn gọi là một hình thức "liệu pháp miễn dịch chủ động".

Bà giải thích rằng khi khối u phát triển, nó là một khối mô tăng trưởng mạnh cần chất dinh dưỡng và ôxy. Vaccine này nhắm vào các cơ chế mà khối u sử dụng để lấy chất dinh dưỡng, đồng thời kích hoạt các phản ứng tế bào giúp ngăn chặn sự phát triển của khối u và mang lại lợi ích cho bệnh nhân.

"Chúng ta đang nói về một ứng viên vaccine có nhiều chức năng", bà cho biết. Nhà khoa học này giải thích rằng sản phẩm này tạo ra "các kháng thể đặc hiệu" nhằm cắt nguồn cung cấp máu cho khối u, đồng thời khôi phục khả năng hệ miễn dịch của bệnh nhân nhằm tấn công tế bào ung thư.

Theo chuyên gia này, quá trình nghiên cứu "đã trải qua đầy đủ các giai đoạn", từ các thử nghiệm ban đầu trên động vật trong phòng thí nghiệm cho đến các thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn II gần đây nhất, trong đó nhóm nghiên cứu tập trung vào những vị trí ung thư cụ thể.

Trưởng nhóm dự án nhấn mạnh rằng "liệu pháp này rất an toàn". Các tác dụng phụ của vaccine rất ít và có thể dung nạp được. "Do đó, chúng rất dễ kiểm soát và cho phép ứng viên này được kết hợp với cả các liệu pháp điều trị truyền thống mà không làm tăng độc tính", bà nhấn mạnh.

Nhà khoa học Cuba nhấn mạnh đây là một sản phẩm có thể có "nhiều ứng dụng khác nhau".

Mặc dù thừa nhận rằng sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, bà cho biết điều đáng chú ý là nhiều bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm sàng đã ghi nhận những cải thiện đáng kể và tích cực về chất lượng cuộc sống.

Bà cũng đề cập đến những bệnh nhân "đã đạt được đáp ứng hoàn toàn", kể cả trong những trường hợp ung thư giai đoạn tiến triển. Chuyên gia này lưu ý rằng Cuba có "một cơ quan quản lý rất nghiêm ngặt", vì vậy nhóm nghiên cứu cần tiếp tục tích lũy thêm bằng chứng để tiến tới các giai đoạn phát triển tiếp theo.

"Chúng tôi tin tưởng rằng ứng viên này sẽ tiếp tục vượt qua tất cả các giai đoạn cần thiết và có thể trở thành một phần trong kho vũ khí điều trị mà ngành ung thư cần để đạt được những kết quả tốt hơn", bà nhấn mạnh.

"HEBERSaVax là một sản phẩm mà rất nhiều bác sĩ lâm sàng có thể hoàn toàn tin tưởng", nhà nghiên cứu lâm sàng Julio César Hernández Perera, chuyên gia Nội khoa và viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Cuba, cho biết.

Là thành viên của nhóm nghiên cứu, ông mô tả đây là "một sản phẩm của công nghệ sinh học Cuba, kết tinh từ rất nhiều năm nghiên cứu", đồng thời nhấn mạnh rằng nó "độc nhất vô nhị trên thế giới".

Nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh đây là "một sản phẩm rất an toàn", bởi "trong các nghiên cứu lâm sàng đã tiến hành, bệnh nhân đều cho thấy HEBERSaVax được dung nạp rất tốt".

"Chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục mở rộng tầm nhìn và tích lũy thêm kiến thức. Nhưng chúng ta có thể nói rằng chúng tôi rất kỳ vọng vào sản phẩm này", ông khẳng định.

Nhà nghiên cứu lâm sàng Adriana Felinciano Pozo, một chuyên gia Nội khoa, nhận định: "Ứng viên vaccine này mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội". Bà đánh giá HEBERSaVax là một sản phẩm an toàn, có độ tin cậy cao, tiềm năng lớn và có thể kết hợp với các loại thuốc khác.