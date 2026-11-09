Vợ chồng CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Reuters).

Cuộc gặp từ thời ngồi ghế nhà trường

Người đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, ông Jensen Huang, đã gặp vợ mình là bà Lori Mills vào đầu những năm 1980, khi cả hai đều đang theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Oregon (Mỹ). Thời điểm đó, ông Huang mới 17 tuổi, trong khi bà Lori 19 tuổi.

CEO Nvidia từng chia sẻ chi tiết về cuộc gặp gỡ này trong một bài phát biểu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong vào năm 2024.

“Tôi là sinh viên trẻ nhất trong trường, trong lớp. Có 250 sinh viên và chỉ có 3 nữ sinh. Tôi là sinh viên duy nhất trông giống như một đứa trẻ, và họ đều là những người trưởng thành”, ông Huang nhớ lại.

Ông cho biết đã tận dụng vẻ ngoài trẻ trung của mình để tiếp cận bà Lori khi đó là bạn cùng nhóm thực hành của ông.

“Tôi đi đến chỗ cô ấy và nói: “Cậu có muốn xem bài tập về nhà của tớ không?”, ông kể.

Sau đó, ông Huang nói với bà Lori rằng bà ấy sẽ đạt toàn điểm A nếu họ cùng làm bài tập về nhà vào mỗi tối Chủ nhật.

“Nếu cậu làm bài tập với tớ vào mỗi tối Chủ nhật, tớ hứa với cậu, cậu sẽ đạt toàn điểm A. Kết quả là tôi đã có một cuộc hẹn hò vào mỗi Chủ nhật”, ông nhớ lại.

Trở thành CEO ở tuổi 30

Khi 20 tuổi, Huang đã nói với bạn gái của mình rằng ông sẽ trở thành CEO khi bước sang tuổi 30.

“Chỉ để đảm bảo rằng cuối cùng cô ấy sẽ kết hôn với tôi, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ trở thành CEO vào năm 30 tuổi. Tôi chẳng có lý do gì để biết mình đang nói về điều gì vào lúc đó. Và sau đó chúng tôi kết hôn”, ông Huang nói.

Cặp đôi kết hôn vào năm 1985, nghĩa là 5 năm sau lần đầu gặp nhau. Họ có hai người con là Madison Huang và Spencer Huang, cả hai đều ở độ tuổi 30.

Theo trang web của Đại học Oregon, ông Jensen Huang tốt nghiệp bằng cử nhân khoa học vào năm 1984. Sau đó, ông tiếp tục học bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford.

Đúng như lời hứa, Huang trở thành CEO ở tuổi 30 khi ông đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993.

Sóng gió hôn nhân

Cuộc hôn nhân hơn 40 năm đó giờ đây đang phải đối mặt với sóng gió. CEO Nvidia hôm qua thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng với một nữ doanh nhân Trung Quốc.

Trong một bức thư gửi các nhân viên Nvidia hôm 8/11, ông Jensen Huang đã thừa nhận mối quan hệ này và xin lỗi vì đã làm tổn thương gia đình mình.

"Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con. Không có lý do gì để bào chữa cho những gì tôi đã làm. Tôi chân thành xin lỗi”, ông viết.

Ngay sau thừa nhận này của ông Huang, Hội đồng quản trị của Nvidia thông báo mở một cuộc điều tra đối với ông giữa lúc có thông tin ông là mục tiêu của tình báo nước ngoài.