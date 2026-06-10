Chuyên gia quốc tế: Lao động Việt cần các kỹ năng mà AI không thể thay thế

Cơ hội lớn hơn thách thức

"Việt Nam có một ngành công nghệ thông tin quy mô lớn và lĩnh vực công nghiệp đang phát triển mạnh. Tôi cho rằng AI sẽ thúc đẩy sự tăng tốc của những lĩnh vực này hơn là gây tác động tiêu cực. Nếu dự đoán trong một năm tới, tôi nghĩ AI sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn là làm mất đi cơ hội", Tiến sĩ Mehdi Snene, Cố vấn Cấp cao cho Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc, Văn phòng Liên hợp quốc về Công nghệ số và Công nghệ mới nổi, chia sẻ với phóng viên Dân trí bên lề sự kiện AFF diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 9-10/6.

Sự kiện đã quy tụ các chính trị gia, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước nhằm thảo luận về những vấn đề quan trọng trong ASEAN, trong đó AI là một chủ đề nhận được sự quan tâm lớn vì tác động mạnh mẽ tới mọi khía cạnh trong cuộc sống, bao gồm nguồn nhân lực.

Tiến sĩ Mehdi Snene (Ảnh: Đức Hoàng).

Tiến sĩ Snene cho biết, với sự xuất hiện của AI, mọi thứ đang thay đổi rất nhanh chóng. "Năm ngoái, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu về tác động của AI đối với lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Khi đó chúng tôi dự báo rằng sự phát triển của hoạt động lập trình bằng AI có thể làm thay đổi cơ cấu lao động. Và thực tế hiện nay điều đó đang diễn ra. Các công ty không còn tuyển nhiều lập trình viên như trước mà đang tuyển những người có khả năng bảo trì và quản lý mã nguồn do AI tạo ra", ông nói.

Ông cho rằng, đây không phải là sự thay đổi lớn về số lượng việc làm mà là sự thay đổi về cơ cấu kỹ năng và nhu cầu của thị trường trước sự biến chuyển không ngừng của AI.

Trong khi đó, bà Leonie Mader, chuyên gia AI, Quỹ KAS (Đức), chia sẻ rằng thị trường lao động ở Việt Nam đang thay đổi. Việt Nam đang trên đà tiến vào quá trình già hóa dân số, vì vậy AI có cơ hội thay thế một số công việc do con người thực hiện trong tương lai và đó có thể là cơ hội.

Bà nhận định, đã có dấu hiệu từ một số khu vực trên thế giới cho thấy AI có thể tạo ra thách thức với đội ngũ lao động trẻ, nhưng bằng chứng này chưa đủ mạnh để kết luận. Do đó, bà Mader nhận định, Việt Nam đang đứng trước cơ hội để có thể ứng dụng AI một cách hiệu quả, đặc biệt trong việc phát triển nguồn lực lao động phù hợp với thực tế mới đang diễn ra.

Phát biểu tại phiên thảo luận "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ASEAN: Không để ai bỏ lại phía sau", ông Nguyễn Ánh Dương, Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp và Hội nhập Quốc tế, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nhận định với tư cách là một nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam có lợi thế của “người đi sau”, tức có thể tiếp cận trực tiếp các công nghệ mới mà không phải chịu quá nhiều chi phí chuyển đổi từ các thế hệ công nghệ cũ. Đây là khía cạnh mà Việt Nam đang tận dụng để nắm bắt cơ hội khi AI đang tạo ra thay đổi nhanh chóng trong mọi lĩnh vực.

Theo ông, Việt Nam đang tích cực xây dựng khung chính sách cho AI thông qua nhiều văn bản và chiến lược khác nhau. Ông nhận xét, việc xây dựng luật AI là vấn đề rất quan trọng khi trên thế giới, mới chỉ có một số quốc gia có khung pháp lý riêng cho lĩnh vực này.

Mặt khác, trên góc độ khu vực và quốc tế, ông Yves Tiberghien, giáo sư khoa học chính trị, Đại học British Columbia (Canada), nhận định rằng một thách thức mà thế giới và ASEAN đang đối mặt là chưa có một bộ quy tắc và hàng rào bảo vệ thực sự hiệu quả để đảm bảo AI phục vụ lợi ích của nhân loại. Theo ông, điều này là quan trọng nhằm đảm bảo lợi ích từ AI được chia sẻ rộng rãi và không làm gián đoạn quá trình phát triển của các quốc gia.

Kỹ năng thiết yếu của người lao động trong kỷ nguyên AI

Sự phát triển của AI giờ đây là một yếu tố không thể đảo ngược. Vấn đề giờ đây không chỉ còn là rủi ro khi sử dụng AI, mà còn là rủi ro khi không sử dụng AI và khi không vận dụng công cụ này một cách hiệu quả.

Theo Tiến sĩ Snene, ở giai đoạn hiện nay, một trong những nhóm chịu tác động nhiều nhất là lao động trí óc. Đó là các nhà phân tích tài chính, luật sư ở cấp độ mới vào nghề hoặc những người thực hiện các công việc mang tính lặp lại, thường được giao cho nhân viên mới. Những quy trình xử lý dữ liệu trên phần mềm Excel hay các công việc mang tính thủ tục có thể được AI đảm nhiệm.

"Do đó, chúng ta cần nhiều người hơn có khả năng tư duy phân tích, tư duy phản biện và đổi mới sáng tạo, những lĩnh vực mà AI chưa thể cạnh tranh với con người. Nói cách khác, chúng ta cần chuyển từ việc đào tạo những sinh viên có khả năng lặp lại các quy trình sang đào tạo những người có khả năng tạo ra quy trình mới", ông nhận định.

Mặt khác, ông Snene cho biết, một số công việc sẽ bị tự động hóa, chẳng hạn như tổng đài hỗ trợ khách hàng hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng, nơi nhiều quy trình có thể được AI thay thế hoàn toàn với rất ít sự giám sát của con người.

Vì vậy, ông cho rằng, người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng và doanh nghiệp cũng cần đầu tư vào quá trình đào tạo phù hợp với thực tế mới. "Tôi cho rằng, người lao động cần có những kỹ năng thiết yếu mà AI không thể thay thế là sự đồng cảm, tư duy phản biện, khả năng phân tích tình huống, khả năng thấu hiểu cảm xúc con người và kỹ năng về việc tương tác xã hội", ông cho biết.

"Bạn sẽ không bao giờ thay thế hoàn toàn một bác sĩ bằng AI, bởi AI không có sự đồng cảm của con người. Ngay cả khi AI đưa ra chẩn đoán chính xác, vẫn cần yếu tố con người trong quá trình chăm sóc bệnh nhân", tiến sĩ Snene nhấn mạnh.

Chuyên gia Leonie Mader (Ảnh: Đức Hoàng).

Ngoài ra, chuyên gia Mader cho rằng, AI vẫn đang liên tục phát triển mạnh mẽ. Bà dự đoán rằng về sau mọi ngành nghề đều sẽ bị ảnh hưởng, nhưng hiện tại tác động tập trung chủ yếu ở ngành dịch vụ.

Tuy nhiên, bà cũng nhận định, trong tương lai, AI có thể phụ trách các công việc giấy tờ và hành chính và điều đó sẽ tạo thêm không gian cho sự sáng tạo của con người. Vì vậy, theo khuyến nghị của bà, điều quan trọng đầu tiên mà người lao động phải biết cách sử dụng AI. Điều thứ 2 là họ cần phải biết cách tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn bằng công cụ AI.

"Bạn cần hiểu AI, nhưng đồng thời cũng phải hiểu sâu ngành nghề của mình để biết đâu là sản phẩm mới, dịch vụ mới có thể được phát triển nhờ AI. Đó là hai năng lực quan trọng nhất: hiểu AI và hiểu ngành nghề của mình", bà cho hay.

Việt Nam cần làm gì trước làn sóng AI?

Ông Adam Schwarz, Giám đốc Điều hành của Asia Group Advisors, nhận định AI và công nghệ nói chung vừa là động lực tăng trưởng rất lớn, vừa tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt đối với thị trường lao động nếu các công cụ dựa trên AI khiến con người mất cơ hội việc làm.

Vì vậy, theo ông, thách thức đối với cả doanh nghiệp lẫn chính phủ, ở cấp quốc gia và khu vực, là tìm ra cách tiếp cận hiệu quả giữa khu vực công và tư để tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu tác động tiêu cực. Điều đó bao gồm đầu tư vào đào tạo lại và đào tạo nghề, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D).

"Để sử dụng AI hiệu quả, chúng ta cần nguồn nhân lực có đủ năng lực. Không nhất thiết phải là những người tạo ra các công nghệ tiên phong hàng đầu thế giới. Điều quan trọng là xây dựng lực lượng lao động có khả năng ứng dụng AI trong quy trình kinh doanh và nâng cao hiệu suất làm việc.

Điều đó đòi hỏi phải liên tục nâng cao trình độ tri thức của lực lượng lao động, và đây là lĩnh vực mà chính phủ cần đầu tư", ông Schwarz cho biết.

Giáo sư Yves Tiberghien (Ảnh: Đức Hoàng).

Ông Yves Tiberghien, Giáo sư Khoa học Chính trị, Đại học British Columbia cho rằng, trong kỷ nguyên AI, Việt Nam cần đầu tư nâng cao năng lực con người thông qua hoạt động đào tạo.

Ông Tiberghien đang hợp tác với một số trường đại học Việt Nam và nhận định họ đang có những bước tiến nhanh, vững chắc trong việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo AI cho sinh viên. Ông cũng cho rằng, Việt Nam cần đầu tư vào đổi mới trong các quy định và hàng rào bảo vệ trước tác động của AI từ các đối tác khu vực và trên toàn cầu.

Theo ông, điều quan trọng là Việt Nam cần phải là bên chủ động định hình quá trình phát triển chứ không chỉ là bên tiếp nhận. "Diễn đàn này (AFF) cho thấy vai trò lãnh đạo của Việt Nam. Khả năng tận dụng và xử lý những vấn đề như vậy (AI) rất quan trọng đối với Việt Nam", ông cho biết.

Trong khi đó, chuyên gia Mader cho rằng, chính phủ cần xây dựng các hướng dẫn rõ ràng cho doanh nghiệp về những gì được phép và không được phép làm với AI. "Điều đó tạo ra sự chắc chắn cho nền kinh tế, mà sự chắc chắn luôn rất quan trọng. Tuy nhiên, các quy định không nên quá cứng nhắc. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần không gian để sáng tạo và thử nghiệm", bà cho biết.

Bà đặc biệt, nhấn mạnh việc chính phủ cần đầu tư vào con người và giáo dục: "Tôi không chỉ nói về giới trẻ. Những người trên 40 tuổi cũng cần được đào tạo vì họ cũng sẽ sử dụng AI trong công việc".