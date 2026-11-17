Chuyên cơ Không Lực Một mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh minh họa: Getty).

"Do điều kiện thời tiết xấu tại Anchorage, chuyên cơ Không Lực Một đã hạ cánh xuống Fairbanks (Alaska) để tiếp nhiên liệu... Hiện chúng tôi đã khởi hành tới Philippines", trang The Hill dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết ngày 16/11.

Theo NBC, hôm 16/11, Tổng thống Trump và đoàn tháp tùng đã lên chuyên cơ Không Lực Một để bắt đầu hành trình công du châu Á. Nhà lãnh đạo Mỹ được cho là đã sử dụng chuyên cơ được chuyển đổi từ máy bay do Qatar tặng.

Tháp tùng ông Trump trong chuyến đi này có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cùng nhiều nhân viên Nhà Trắng.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ tới Philippines và Trung Quốc để tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Các nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự dự kiến bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại và các vấn đề an ninh.

Tại Philippines, ông cũng sẽ tham dự cuộc gặp cấp cao của nhóm Bộ Tứ (Quad) bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Đây là cuộc gặp đầu tiên của Quad kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Tại Trung Quốc, Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Ngoài ra, ông nói với các phóng viên rằng ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga về một loạt vấn đề quan trọng, trong đó có xung đột Ukraine, cuộc chiến Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm qua cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh của 3 bên Mỹ - Trung Quốc - Nga, các nhà lãnh đạo “sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về việc gìn giữ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn, điều mang ý nghĩa đột phá”.