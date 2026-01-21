Chuyên cơ chở Tổng thống Trump tới Davos phải quay đầu vì sự cố

Tổng thống Donald Trump chuẩn bị lên chuyên cơ Không Lực Một trong một chuyến đi (Ảnh: Reuters).

Một quan chức Nhà Trắng ngày 20/1 xác nhận, chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One) chở Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Davas, Thụy Sĩ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã quay trở lại căn cứ không quân Andrews do gặp “sự cố nhỏ về điện”.

Tổng thống Trump dự kiến ​​vẫn đến Davos, và ông đang lên kế hoạch sử dụng máy bay dự phòng.

Theo nhóm phóng viên Nhà Trắng, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận phi hành đoàn của Không Lực Một đã phát hiện “một sự cố nhỏ về điện” và cho chuyên cơ quay đầu để đề phòng.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay nguồn mở từ ADS-B Exchange cho thấy chuyên cơ đang quay đầu trên Đại Tây Dương gần Montauk, New York.

Chuyên cơ Không Lực Một dự kiến ​​sẽ trở lại căn cứ không quân Andrews vào khoảng 23h cùng ngày.

Một nguồn tin tiết lộ Tổng thống Trump đã lên một chuyên cơ khác để tiếp tục hành trình tới Davos. Máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng lúc 0h02 sáng 21/1.

Lịch trình của Tổng thống Trump tại Davos có thể bị ảnh hưởng do sự cố này.

Đây là lần thứ hai trong những tháng gần đây Tổng thống Trump buộc phải sử dụng máy bay dự phòng.

Trong chuyến thăm Anh hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã lên một chiếc trực thăng hỗ trợ sau khi trực thăng chở nhà lãnh đạo Mỹ gặp sự cố và buộc phải hạ cánh xuống một sân bay địa phương.

Trước khi lên chuyên cơ tới Davos, Tổng thống Trump nói rằng ông không biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong chuyến đi đến Davos, nơi ông dự kiến ​​tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới và gặp gỡ các nhà lãnh đạo toàn cầu.

“Tôi sẽ đến Davos. Tôi tin rằng chuyến đi này sẽ rất thành công. Đây sẽ là một chuyến đi thú vị, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng.

Ông Trump dự kiến ​​có bài phát biểu và tham dự một số cuộc gặp đã được lên kế hoạch trong thời gian ở Davos, bao gồm các cuộc thảo luận liên quan đến Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch mà Mỹ đang lên kế hoạch sáp nhập.

Tổng thống Trump cho biết ông có “rất nhiều cuộc họp” đã lên kế hoạch trong những ngày tới để thảo luận về Greenland, nhưng sẽ không bao gồm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Nhóm G7 do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất.

Trong một tin nhắn văn bản do Tổng thống Trump công bố hôm 20/1, Tổng thống Macron đã mời nhà lãnh đạo Mỹ đến Paris để tham dự một cuộc họp G7 vào phút chót. Tuy nhiên, Tổng thống Trump không nhận lời.