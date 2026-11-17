Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát (Ảnh: KCNA).

Ông Kim đã thị sát công trình cải tạo sân bay Samjiyon, tuyến đường sắt du lịch và một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trong 2 ngày 15 và 16/11. Các khu vực này đều nằm gần biên giới với Trung Quốc.

Theo KCNA, ông đánh giá các khách sạn, nhà nghỉ và khu nhà ở tại khu nghỉ dưỡng này không có điểm nào đáng chê trách và xứng đáng được chấm điểm tối đa.

Chuyến thị sát diễn ra trong bối cảnh có những đồn đoán về khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ có thể tới Trung Quốc, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/11 nói rằng ông có thể gặp ông Kim tại Trung Quốc trong tuần này.

Ngoài ra, hãng thông tấn Interfax của Nga cũng dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin có thể gặp ông Kim nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong tuần này tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Phía Triều Tiên chưa lên tiếng về những thông tin nói trên.

Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim cùng con gái Ju Ae tham quan các khách sạn và thị sát cơ sở vật chất gần một sườn đồi phủ đầy tuyết.

Theo KCNA, ông Kim chỉ đạo việc kéo dài đường băng sân bay phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.

Ông Kim cũng leo lên núi Paektu để kiểm tra một nhà ga cáp treo được xây dựng lại và các công trình khác, đồng thời yêu cầu mọi công trình tại đây phải đạt chất lượng cao nhất, KCNA cho biết.