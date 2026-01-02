Chủ tịch Triều Tiên lần đầu đưa con gái tới cung điện thiêng liêng

Kim Ju-ae cùng cha là nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm Điện Mặt trời Kumsusan (Ảnh: KCNA).

Theo loạt ảnh do truyền thông nhà nước công bố ngày 2/1, Kim Ju-ae đã cùng cha và mẹ tưởng niệm các lãnh đạo tiền nhiệm tại Điện Mặt trời Kumsusan. Đây là lần đầu tiên cô bé xuất hiện công khai tại nơi được xem là thiêng liêng hàng đầu Triều Tiên, nơi mà nước này tưởng niệm các nhà lãnh đạo quá cố của đất nước.

Trong 3 năm qua, Kim Ju-ae ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn trên truyền thông nhà nước, làm dấy lên suy đoán từ giới phân tích và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc về tương lai chính trị của cô bé sau này.

Trong chuyến thăm ngày 1/1, ông Kim Jong Un còn có sự tháp tùng của phu nhân Ri Sol-ju và nhiều quan chức cấp cao. Theo hình ảnh do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố, Kim Ju-ae đứng giữa cha và mẹ tại đại sảnh chính của Điện Mặt Trời Kumsusan.

Ông Hong Min, chuyên gia về Triều Tiên thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nhận định ông Kim đưa phu nhân và con gái tham gia các sự kiện quan trọng một cách thường xuyên dường như phát đi thông điệp về hình ảnh của một gia đình ổn định.

Kim Ju-ae, được cho là sinh vào đầu những năm 2010, đã tham dự các hoạt động chào mừng năm mới 2026, theo truyền thông nhà nước ngày 1/1. Trước đó, vào tháng 9/2025, cô bé đã cùng cha tới Bắc Kinh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Ông Kim Jong-un thường xuyên đến Cung Mặt trời Kumsusan vào các dịp quan trọng và ngày kỷ niệm để tưởng niệm ông nội và cha là các cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.