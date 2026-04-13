Chính trị gia khép lại 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán

Khi còn nhỏ, ông Péter Magyar từng thần tượng ông Viktor Orbán, chính trị gia quyền lực đã cầm quyền ở Hungary trong 16 năm qua. Khi trưởng thành, ông cũng đã gia nhập vào đảng Fidesz của ông Orbán.

Cuối tuần qua, đảng Tisza trung hữu ủng hộ Liên minh châu Âu của ông Magyar đã giành chiến thắng trước đảng Fidesz theo chủ nghĩa dân tộc của ông Orbán trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 12/4. Kết quả sơ bộ cho thấy Tisza giành 137 ghế, tức đa số 2/3 trong quốc hội có 199 ghế. Điều này đồng nghĩa với việc, ông Magyar đã rộng cửa trở thành tân lãnh đạo mới của Hungary.

Ông Magyar nổi lên cách đây 2 năm sau khi vợ cũ của ông, cựu Bộ trưởng Tư pháp Judit Varga, từ chức sau vụ bê bối ân xá liên quan đến một vụ lạm dụng tình dục gây phản ứng trái chiều trong dư luận. Sau đó, ông Magyar tách khỏi đảng Fidesz, cho rằng ông không còn niềm tin vào đảng.

Chỉ 4 tháng sau, đảng mới Tisza của ông đã giành 30% phiếu trong cuộc bầu cử châu Âu tháng 6/2024, đứng thứ 2 sau Fidesz và vượt xa các đảng đối lập khác.

Chiến thắng của ông Magyar dự kiến sẽ có tác động lớn không chỉ với Hungary mà còn với châu Âu và phe cánh hữu.

Ông Magyar cam kết khôi phục định hướng phương Tây của Hungary và chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga vào năm 2035, đồng thời theo đuổi “quan hệ thực dụng” với Moscow. Ông cũng hứa sẽ giải phóng các khoản quỹ EU bị đóng băng nhằm phục hồi nền kinh tế của Hungary.

Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử, ông tỏ ra thận trọng để không làm mất lòng cử tri bảo thủ.

Khác với ông Orbán, ông Magyar không phản đối về nguyên tắc việc Ukraine gia nhập EU trong tương lai, nhưng chương trình của đảng Tisza không ủng hộ việc kết nạp nhanh Kiev. Giống đảng Fidesz, đảng Tisza phản đối hạn ngạch tiếp nhận người di cư của EU và sẽ duy trì hàng rào biên giới do ông Orbán xây dựng để ngăn nhập cư bất hợp pháp.

Các nhà phân tích cho rằng căng thẳng giữa Budapest và EU, vốn gia tăng do ông Orbán chặn gói vay viện trợ 90 tỷ euro cho Kiev, có thể sẽ giảm dưới thời đảng Tisza cầm quyền.

Trong cuộc bầu cử này, ông Magyar cũng áp dụng chiến lược giống ông Orbán, tiến hành chiến dịch vận động từ cơ sở và đi sâu vào các vùng nông thôn, thành trì của Fidesz. Các cuộc mít tinh của ông luôn tràn ngập cờ quốc gia, khai thác tinh thần yêu nước của cử tri Hungary.

Thông điệp rõ ràng, nhất quán cùng việc sử dụng mạng xã hội hiệu quả đã góp phần vào sự nổi lên nhanh chóng của ông, theo nhà nghiên cứu Gabor Toka.

Sinh năm 1981 trong một gia đình luật sư, ông Magyar cũng theo học ngành luật. Sau khi kết hôn với bà Judit Varga năm 2006, ông từng làm việc trong ngành ngoại giao Hungary tại Brussels, Bỉ và tham gia vào quá trình xây dựng luật của EU.

Sau khi trở về Hungary, ông làm việc tại một ngân hàng nhà nước và sau đó đứng đầu một cơ quan cho vay sinh viên.

Ông Magyar và bà Varga ly hôn năm 2023 và có 3 con trai. Ông tự mô tả mình là người có tôn giáo, thích nấu ăn và chơi bóng đá cùng bạn bè và các con. Khi được hỏi vào tháng 12/2025 về việc mình đã thay đổi ra sao kể từ khi bước vào chính trị, ông ám chỉ các bài báo mô tả mình nóng tính và nói: “Giờ tôi đếm đến 10.”