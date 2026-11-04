Ứng viên đảng Dân chủ James Talarico (Ảnh: Reuters).

Theo Guardian, chiến thắng của đảng viên Dân chủ James Talarico sẽ chấm dứt 38 năm đảng này không có đại diện tại Thượng viện từ Texas, bang được xem là thành trì của đảng Cộng hòa.

Ông Talarico được dự đoán đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Ken Paxton, Tổng chưởng lý bang Texas và đồng minh trung thành của Tổng thống Mỹ. Đây là một trong những cuộc đua được theo dõi sát sao nhất của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.

Theo dự đoán mới nhất của Guardian, đảng Dân chủ hiện đã giành được 53 ghế, vượt con số tối thiểu 51 cần thiết để kiểm soát được Thượng viện. Trong khi đó, các hãng tin lớn khác cũng dự đoán đảng Dân chủ có thể tiếp tục kiếm đủ ghế ở Hạ viện để đảo ngược tình thế ở cơ quan lập pháp này trước đảng Cộng hòa.

Nếu đảng Dân chủ kiểm soát được lưỡng viện, nỗ lực thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ có thể trở nên khó khăn hơn.

Guardian gọi chiến thắng của ông James Talarico tại Texas là lịch sử vì nó đánh dấu sự thay đổi lớn trong cục diện chính trị tại bang lớn thứ hai của Mỹ. Đây là nơi ông Trump giành chiến thắng với cách biệt gần 14 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Chưa có ứng viên đảng Dân chủ nào giành được ghế Thượng viện tại Texas kể từ ông Lloyd Bentsen năm 1988, và cũng không ai của đảng này thắng bất kỳ chức vụ nào trên toàn bang kể từ năm 1994.

Ông Talarico, 37 tuổi, là người đang theo học thần học để trở thành mục sư trưởng lão. Ông từng là giáo viên trung học cơ sở và nghị sĩ bang. Ông xây dựng chiến dịch tranh cử xoay quanh các vấn đề kinh tế, đức tin Cơ đốc giáo và thông điệp đoàn kết chính trị.

Ông tìm cách thu hút cử tri độc lập và những người thuộc đảng Cộng hòa không đồng thuận với định hướng của chính quyền.

Chiến dịch của ông cũng tìm cách tận dụng những tranh cãi xoay quanh ông Paxton, 63 tuổi. Với tư cách tổng chưởng lý, ông Paxton bị Hạ viện Texas do đảng Cộng hòa kiểm soát luận tội vào năm 2023 vì các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Ông được Thượng viện bang tuyên trắng án.

Ông Trump ủng hộ ông Paxton, và vị tổng chưởng lý này đã đánh bại thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa John Cornyn trong một cuộc bầu cử sơ bộ đầy căng thẳng.

Cuộc đua tại Texas trở thành một trong những cuộc tranh cử Thượng viện tốn kém nhất lịch sử Mỹ, với chi tiêu quảng cáo vượt 500 triệu USD, theo các ước tính về chi tiêu chiến dịch. Các nhóm liên kết với đảng Cộng hòa rót hàng trăm triệu USD vào nỗ lực đưa ông Paxton đắc cử, trong đó có khoản tài trợ đáng kể liên quan đến tỷ phú Elon Musk.

Ông Talarico đối phó với lợi thế chi tiêu của đối thủ bằng một chiến dịch gây quỹ mạnh mẽ. Chiến dịch của ông cho biết đã huy động được 64 triệu USD trong quý III năm nay, trong đó 97% khoản quyên góp dưới 100 USD.

Chiến thắng của ông đánh dấu bước đột phá đối với một đảng nhiều lần tiến gần đến việc giành chiến thắng tại Texas trong các cuộc bầu cử gần đây, nhưng cuối cùng vẫn thất bại vào ngày bỏ phiếu.

Một trong những lần hụt bước đó là thất bại của ông Beto O’Rourke trước ông Ted Cruz năm 2018, với cách biệt chưa đến 215.000 phiếu, tương đương 2,6%.