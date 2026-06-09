Quân đội Nga bất ngờ mở hướng tấn công ở miền phía Nam Donetsk, khiến Ukraine bất ngờ (Ảnh: RIAN).

Nga tấn công tổng lực ở mặt trận miền Nam

Theo trang tin Lenta, Quân đội Nga vừa phát động một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU).

Phóng viên quân sự Andrey Rudenko có mặt tại hiện trường thông tin, trong sáng 8/6, Quân đội Nga đã tấn công vị trí của AFU tại khu vực Kiev, Odessa, Kharkov, Kryvyi Rih, Pavlograd và Dnepropetrovsk.

Trong khi đó, ông Sergei Lebedev, điều phối viên của lực lượng dân quân Nga, báo cáo về một loạt các cuộc tấn công liên tục và gây áp lực phân tán lên các đầu mối trọng yếu của AFU. Cụ thể, các cơ sở hạ tầng cảng và kho bãi ở vùng Odessa; khu công nghiệp, các cơ sở năng lượng, các cơ sở sản xuất quân sự và các địa điểm sửa chữa thiết bị ở vùng Zaporizhia; trung tâm hậu cần, kho bãi, trung tâm vận tải và trung tâm luân chuyển ở vùng Sumy; cơ sở lưu trữ ở vùng Chernihiv và Dnipropetrovsk; đặc biệt là các mục tiêu công nghiệp quốc phòng quan trọng ở vùng Kharkov.

Trang Telegram "Phóng viên chiến trường của Mùa xuân Nga" thông tin, cuộc tấn công trong đêm 8/6 ở Kharkiv là nhắm vào trung tâm Ukrposhta. Lực lượng Nga cũng đẩy lùi các đợt tấn công thăm dò của AFU ở vùng Zaporizhzhia.

Cùng với đó, Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát một trong những cứ điểm kháng cự cuối cùng của AFU khu vực phía Nam vùng Donetsk.

Ngày 8/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát làng Khimik ở Donetsk. Thành quả này đạt được nhờ các hành động quyết đoán của các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Nam.

Trong một cuộc phỏng vấn với Lenta.ru, Đại tá đã nghỉ hưu Anatoly Matviychuk mô tả Khimik là một trong những cứ điểm kháng cự cuối cùng của AFU ở phía Nam Donetsk. Việc kiểm soát Khimik sẽ mở đường tiến vào khu vực trong điểm của Donetsk.

“Việc kiểm soát khu định cư này cho phép lực lượng của chúng ta tiến về hướng đã tính toán là Konstantinovka, Kramatorsk và Sloviansk. Điều này sẽ mở đường cho việc kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk”, ông Anatoly Matviychuk cho biết.

Theo lời ông Anatoly Matviychuk, những tiến bộ gần đây tại Donetsk đang diễn liên tục và đưa việc kiểm soát toàn bộ vùng Donbass diễn ra nhanh hơn.

Về tình hình chiến trường, cựu chuyên gia phân tích của CIA, Raymond McGovern đánh giá, Quân đội Nga Nga đã nắm thế chủ động trên toàn bộ mặt trận và đang đạt được những tiến bộ đáng kể. Ông Raymond McGovern cho biết, phía Nga chỉ cần kiểm soát 3 thành phố lớn ở Donbas, sau đó "sẽ đạt được sự kiểm soát hoàn toàn và mở ra con đường đến sông Dnieper".

Các mũi đột phá của quân đội Nga ở hướng Liman (Ảnh: Rybar).

Nga cảnh báo trả đũa sau vụ Ukraine tấn công một đoàn tàu ở Crimea

Trao đổi với báo giới Nga, ông Andrei Kolesnik, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga khi bình luận về vụ tấn công tàu hỏa ở Crimea, tuyên bố rằng AFU không ngần ngại nhắm mục tiêu vào các mục tiêu dân sự, đặc biệt là các đoàn tàu chở khách đi nghỉ mát đến và đi từ Crimea.

"Họ đang cố gắng gieo rắc hoang mang ở Crimea bằng các cuộc tấn công. Trước đây họ từng ngăn chặn việc cung cấp nước cho Crimea - giờ họ lại ngăn chặn để người dân có thể kiếm sống ở đó", ông Andrei Kolesnik nói.

Chính trị gia Nga này lưu ý rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với sự trả đũa vì các cuộc tấn công nhằm vào thường dân. Các đòn tấn công của Nga sẽ phá hủy các chuỗi cung ứng vũ khí từ châu Âu đến Ukraine và loại bỏ các lính đánh thuê phương Tây tham chiến bất hợp pháp.

Ngày 8/6, một UAV của AFU đã tấn công một đoàn tàu chở khách tuyến Moscow-Simferopol. Thống đốc Crimea Sergei Aksyonov báo cáo rằng vụ tấn công đã nhắm vào một đầu máy diesel, khiến người lái phụ thiệt mạng và người lái tàu bị thương.

Vụ tấn công trên nằm trong chuỗi các vụ tấn công của AFU nhằm vào các chuyến tàu dân sự. Ngày 4/6, AFU tấn công một đoàn tàu chở khách đi từ Azov đến Kerch.

Toàn cảnh chiến trường miền Đông hiện tại (Ảnh: Rybar).

Nga tụt hậu so với Ukraine trong khả năng kết nối mạng vệ tinh

Trao đổi với trang tin Tsargrad, chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin tuyên bố rằng quân đội Nga đang tụt hậu so với AFU ở khả năng thông tin liên lạc.

Theo ông Vladislav Shurygin, ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt (SMO), quân đội Nga đã phải đối mặt với thực tế là vào thời điểm đó, AFU đã có hệ thống liên lạc tuyệt vời và thông suốt.

"Chúng tôi hoàn toàn không có hệ thống hoàn chỉnh như vậy. À, thỉnh thoảng cũng có, nhưng phần lớn là không được bảo mật, đặc biệt là ở hoạt động tác chiến cấp chiến thuật", ông Shurygin cho biết và thừa nhận rằng binh sĩ Nga thường mua bộ đàm thương hiệu Baofeng do Trung Quốc chế tạo.

Chuyên gia Shurygin mô tả những chiếc bộ đàm này là vũ khí tự sát vì Ukraine nhanh chóng phát hiện ra những đặc điểm nhận diện của chúng: "Vì chúng kết nối với mạng ngay lập tức khi được kích hoạt, điểm kết nối trong trường hợp này chỉ cách vài mét. Như người ta vẫn nói, nếu muốn tự sát, hãy bật bộ đàm Baofeng của bạn ở phía trước và bạn sẽ bị tấn công ngay lập tức".

Tháng trước, một tù binh Ukraine có tên Valeriy Sklyarenko cho biết binh sĩ Nga liên tục truy cập được vào tần số vô tuyến của Ukraine: "Các máy bộ đàm thường xuyên được lập trình lại, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, điều này không kéo dài được lâu. Nhiều nhất là vài ngày, rồi chúng lại bị nghe lén”.

Ukraine tuyên bố Nga mất 1.350 binh sĩ trong một ngày

Trang Pravda.ua đăng tải, Bộ Tổng Tham mưu AFU đã công số con số thiệt hại của quân đội Nga trong ngày 7/6. Cụ thể, AFU đã đã gây ra thương vong cho 1.350 binh sĩ và phá hủy tới 82 hệ thống pháo binh của Nga.

Như vậy, Tổng thiệt hại trong giao tranh của quân đội Nga từ ngày 24/02/2022 đến ngày 7/6/2026 ước tính như sau: Binh sĩ - khoảng 1.373.620 (+1.350) người; Xe tăng - 11.989 (+6) chiếc; Xe chiến đấu bọc thép - 24.700 (+4) chiếc; Hệ thống pháo binh - 43.479 (+82) đơn vị; Pháo phản lực - 1.844 (+7) đơn vị; Hệ thống phòng không - 1.407 (+2) đơn vị; Tổ hợp robot mặt đất - 1.595 (+10) đơn vị; UAV cấp độ tác chiến-chiến thuật - 334.063 (+2.245) chiếc; Phương tiện cơ giới - 104.051 (+393) chiếc; Thiết bị đặc biệt - ​​4.257 (+4) đơn vị.

Tuy nhiên, những con số trên không có nguồn tham chiếu từ bên thứ ba nên rất khó để kiểm chứng thông tin do Bộ Tổng Tham mưu AFU công bố.