Phòng không Ukraine đang thiếu đạn tên lửa nghiêm trọng (Ảnh: Sky News).

Nga nhằm mục tiêu vào miền Trung và miền Tây Ukraine

Trang tin Rybar cho biết, các cuộc tập kích đường không của quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp diễn, làm trầm trọng thêm tình trạng cung cấp năng lượng tại Kiev. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một cơ sở lưu trữ năng lượng tại Bila Tserkva đã bị đánh trúng. Tình trạng gián đoạn nguồn điện cũng được ghi nhận tại một số khu vực ở Ukraine. Nhiều UAV Geran đang nhắm vào các mục tiêu trên khắp miền Trung và miền Tây.

Quân đội Ukraine (AFU) vẫn tiếp tục phóng UAV vào lãnh thổ Nga nhưng số lượng không có đột biến lớn. Nhiều khả năng họ đang tích trữ UAV để chuẩn bị cho các làn sóng tập kích dữ dội nhằm tạo lợi thế cho cuộc đàm phán sắp tới tại Abu Dhabi. Đồng thời, lực lượng Kiev đang tìm cách gây hư hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại Crimea và các khu vực biên giới.

Ukraine tấn công vào khu vực Oryol, mục tiêu nhiều khả năng là nhà máy Proton, chuyên sản xuất các linh kiện điện tử và thiết bị (Video: Exilenova+).

Kênh Military Summary đưa tin, Ukraine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng: Kiev rơi vào tình trạng mất điện gần như hoàn toàn, hệ thống giao thông tê liệt, và nhiều nơi khác trên khắp đất nước bị cắt điện sau 78 đợt tập kích của Nga trong 3 ngày qua. Chỉ riêng trong đêm 5-6/11, 227 UAV đã được Nga phóng đi - dấu hiệu cho thấy một đợt tấn công quy mô lớn khác sắp diễn ra.

Phòng không Ukraine đang thiếu đạn tên lửa Patriot nghiêm trọng nên hiệu quả đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga suy giảm đáng kể.

Trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cập đến khả năng tổ chức bầu cử và một lệnh ngừng bắn trong mùa đông. NATO tiến hành các cuộc thảo luận an ninh với Washington và các đồng minh, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa hẹn về một "thỏa thuận tuyệt vời".

Trong tuần qua, Ukraine đã đánh phá 6 nhà máy lọc dầu và một trạm bơm dầu của Nga. Chiến dịch tập kích này bắt đầu từ ngày 30/10 tại Samara, sau đó tiếp diễn ở Ufa, Yaroslavl, Ryazan, Krasnodar và Kstovo.

So với các đợt trước, có vẻ như nhiều UAV Ukraine đã vượt qua được hệ thống phòng không Nga, gây hư hại cho không ít bộ phận trọng yếu tại các nhà máy lọc dầu này.

Vị trí các nhà máy lọc dầu Nga bị Ukraine tấn công trong tuần qua (Ảnh: Military Summary).

Một số diễn biến đáng chú ý trên thực địa

Sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ kết thúc, Nga đã nối lại hoạt động tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Các bản đồ ghi nhận những đợt không kích bằng bom lượn cho thấy chiến lược thực sự của Nga: bao vây và cô lập cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk thay vì tiến hành các đòn tấn công trực diện, kênh Military Summary nhận định.

Có thể nói trận chiến xung quanh Pokrovsk đang dần đi đến hồi kết, quân đội Nga tiến về phía Zaporizhia, còn lực lượng Kiev tại cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk đang đứng trước nguy cơ bị bao vây.

Chiến dịch tấn công của Nga tại Kupyansk và các vùng phụ cận vẫn đang tiếp diễn. Sư đoàn 68 RFAF đã đạt được bước tiến ở phía nam thành phố, đồng thời giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Sobolivka.

Tại Sumy, quân đội Ukraine đang tìm cách cải thiện vị thế chiến thuật trước khi mùa đông đến, đồng thời đẩy lực lượng Moscow ra khỏi khu vực rừng Khoten - Mohrytsia. Sau một loạt các đợt phản công, AFU đã giành được chỗ đứng ở phía nam Yunakivka; giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại những tàn tích còn lại của ngôi làng này, trang tin Rybar cho hay.

Quân đội Ukraine tích cực phản công theo các mũi tên xanh ở Sumy nhằm cải thiện thế trận trước khi mùa đông đến (Ảnh: Rybar).

Về phía Dobropillia, lực lượng Moscow vẫn nắm giữ thế chủ động, đột phá theo các nhóm nhỏ trên nhiều khu vực - cả ở phía bắc lẫn phía nam thành phố và giành được một số bước tiến chiến thuật.

Quân đội Nga tiếp tục giành được một số bước tiến chiến thuật ở cả phía bắc và phía nam thành phố Dobropillia (Ảnh: Rybar).

Nga chặn đứng nỗ lực phản công của Ukraine tại Mykolaivka

Theo trang tin Readovka, quân đội Nga đã đẩy lùi một loạt nỗ lực của Ukraine nhằm ép Tập đoàn quân số 3 RFAF rút khỏi Mykolaivka (Nikolaevka) và giành lại quyền kiểm soát thị trấn nằm ở phía đông thành phố Sloviansk này. AFU chịu tổn thất nặng mà không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Giờ đây, đến lượt lực lượng Moscow phản công.

Cụ thể, Tập đoàn quân số 3 RFAF đã đẩy lùi một loạt đợt phản công của Ukraine gần Mykolaivka. Họ vẫn tiếp tục loại bỏ những nhóm bộ binh Ukraine cố gắng thâm nhập ra phía sau chiến tuyến nhằm giành lại các vị trí đã mất.

Quân đoàn số 3 AFU dường như đang muốn thể hiện sự sẵn sàng tiếp tục các hoạt động tấn công gần làng Krivaya Luka, bên kia sông Seversky Donets. Các nhóm nhỏ gồm 2 đến 3 binh sĩ Ukraine đang cố gắng củng cố vị trí tại các khu vực tiếp cận ngôi làng này. Họ tiến quân qua các khu rừng từ hướng Brusovka và Stary Karavan.

Tuy nhiên, lực lượng của AFU khá hạn chế. Hiện tại, bộ binh Ukraine chỉ có thể ẩn nấp trong các hầm hào dã chiến. Do đó, các hành động của họ giống như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn - điều có thể đe dọa sườn phía bắc của Tập đoàn quân số 3 RFAF. Chỉ có các đơn vị Moscow đang trực tiếp chiến đấu tại thực địa mới có thể đánh giá đúng bản chất thực sự của mối đe dọa này.

Quân đội Nga chặn đứng nỗ lực phản công của Ukraine tại thị trấn Mykolaivka ở phía đông thành phố Sloviansk (Ảnh: Readovka).

Xa hơn về phía nam, Ukraine bất thành trong nỗ lực tái chiếm thị trấn Rai-Aleksandrivka. Những tổn thất nặng nề buộc Bộ chỉ huy Kiev phải từ bỏ các đợt tấn công vào thị trấn này và chuyển hướng sang khu vực Yurkivka. Nhưng ngay cả ở đó, các binh sĩ Ukraine cũng không đạt được thành công.

AFU coi như đã dốc toàn lực, điều này cho thấy họ coi trọng việc đẩy lùi quân đội Nga khỏi Mykolaivka đến mức nào. Vì mục tiêu đó, Bộ chỉ huy Kiev sẵn sàng tiếp tục chấp nhận tổn thất với hy vọng đạt được một vài thành công.

Ukraine đạt bước tiến đáng kể gần Liman và Borova

Kênh AMK Mapping cho biết, trong vài tuần qua, lực lượng Kiev đã mở rộng chiến dịch phản công từ hướng Liman (Lyman) sang khu vực lân cận Borova. Tại đây, họ thực hiện một loạt đợt đột kích phối hợp, đạt được những bước tiến đáng kể với tổng diện tích 39,19km2.

Theo thông tin AMK Mapping nắm được, quân đội Ukraine đang tiến triển tại 2 khu vực khác nhau, dần đẩy lùi đối phương ra xa sông Oskil và giảm bớt áp lực lên thị trấn Borova từ phía bắc. Điều này có thể mở ra cơ hội giải tỏa đầu cầu phía bắc sông Oskil từ hướng nam trong tương lai, qua đó tạo khả năng tiếp cận Kupyansk-Vuzlovyi từ phía nam.

Ở phía tây, AFU loại bỏ sự hiện diện của RFAF tại các lối tiếp cận Bohuslavka và Novoplatonivka, đồng thời triển khai phản công về phía đông, hướng tới ngôi làng Borivska Andriivka. Họ cũng tiến quân từ khu vực Nova Kruhlyakivka về phía nam tới Borivska Andriivka, tái chiếm một loạt hệ thống chiến hào, qua đó xóa bỏ hoàn toàn phần mũi nhọn mà quân đội Nga từng kiểm soát giữa sông Lozova và sông Oskil.

Ở phía đông, các nhóm xung kích Ukraine đã giành lại làng Zeleny Hai sau hơn một tuần giao tranh và bắt đầu đẩy mạnh đột phá xa hơn về phía bắc. Họ cũng kiểm soát được các khe núi có rừng bao phủ ở phía đông khu định cư này và bắt đầu thâm nhập vào Vyshneve. Theo trang tin Rybar, khu vực này hiện nằm trong "vùng xám", bao gồm cả những cánh đồng ở phía bắc ngôi làng.

Quân đội Ukraine đẩy mạnh phản công theo các mũi tên xanh trên trục Liman - Borova, giành lại nhiều vị trí tại những nơi tô màu xanh nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Lưu ý quan trọng, đây chỉ là những dữ liệu mà các nguồn tin cho phép công khai. Còn một số bước tiến khác của AFU tại mặt trận này mà AMK Mapping chưa thể tiết lộ ngay, nhằm tuân thủ các biện pháp bảo mật tác chiến (OPSEC) của Ukraine, hoặc chờ đợi cho đến khi thông tin đó xuất hiện từ các nguồn công khai.

Tiền tuyến hiển thị trên bản đồ chỉ mang tính chất ước lệ và có độ trễ nhất định, nhằm tránh tiết lộ dữ liệu mục tiêu về các vị trí của quân đội Ukraine cho phía Nga. Trái ngược với chiến dịch phản công chính tại Liman, hầu như không có thông tin từ các nguồn mở nào để xác định vị trí các đợt phản công này.