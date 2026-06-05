Mỹ và phương Tây vẫn đang rất tích cực viện trợ vũ khí để Ukraine tiếp tục đương đầu với Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Crimea đang cạn kiệt nhiên liệu

Kênh Military Summary đưa tin, Đêm 3-4/6, quân đội Ukraine (AFU) đã phóng 272 UAV vào lãnh thổ Nga, trong khi Moscow đáp trả bằng 294 UAV, đánh phá cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Kiev.

Crimea đang cạn kiệt nhiên liệu. Chính quyền địa phương do Nga bổ nhiệm tiếp tục hạn chế việc bán xăng. Các dịch vụ khẩn cấp và quân đội vẫn được cung cấp đầy đủ, nhưng người dân thường đang bị cô lập. Điều này diễn ra khi Ukraine tăng cường tấn công vào các xe chở nhiên liệu, nhà máy lọc dầu của Nga bằng UAV Hornet được trang bị trí tuệ nhân tạo.

Từ thực địa, nhiều tin tức được cập nhật với lợi thế nghiêng về phía quân đội Nga (RFAF). Huliaipilske - thành trì cuối cùng trên vành đai phòng thủ Ukraine thuộc cánh đông Zaporizhia - hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Đồng thời, RFAF đang tiến về Novostepnohirsk, mở đường đến thành phố chiến lược Zaporizhia.

Giới chuyên gia đánh giá, thời điểm then chốt đã đến, với việc mất Huliaipilske, tuyến phòng thủ Ukraine ở phía nam đang sụp đổ trong khi chiến dịch quân sự mùa hè chỉ mới được Nga tiến hành.

Quân đội Nga vừa đánh sập một cứ điểm quan trọng ở cánh đông Zaporizhia (Ảnh: Military Summary).

Đụng độ dữ dội vẫn tiếp diễn theo hướng Vovchansk, Bakhmut cũng như tại Sumy.

Ở Liman, những hình ảnh mới nhất do các nguồn tin ủng hộ Kiev công bố tiếp tục cho thấy lực lượng Moscow đang hiện diện trong trung tâm thành phố. Tuy nhiên, đây vẫn là một khu vực đô thị tranh chấp ác liệt - cả hai bên vẫn chưa giành được quyền kiểm soát hoạt động.

Giao tranh dữ dội được báo cáo tại khu vực Novoplatonivka (bắc Borova, Kharkov). Các đơn vị Kiev phát động một số cuộc phản công ở phía nam thị trấn để ngăn chặn RFAF tiến xa hơn và giành lại lãnh thổ.

UAV Nga phá hủy hàng loạt robot mặt đất của Ukraine ở Konstantinovka, quyết tâm "bóp nghẹt" hậu cần đối phương (Video: Telegram).

Tình báo Ukraine nắm rõ kế hoạch tác chiến của Nga

Trong thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định các nguồn tình báo Ukraine biết rõ kế hoạch của Nga kéo dài chiến tranh đến năm 2027-2028, đồng thời kêu gọi Điện Kremlin sớm chấm dứt giao tranh.

Bức thư có đoạn: "Chúng tôi đã xem các tài liệu tình báo cho thấy ông đang cân nhắc các kế hoạch chiến tranh cho năm 2027 và 2028. Chúng tôi cũng biết ông đang hy vọng rằng vũ khí đạn đạo sẽ làm được điều mà không thứ gì khác làm được. Ông muốn lôi kéo Belarus vào cuộc chiến, giờ đây chúng tôi cũng buộc phải chuẩn bị cho điều đó".

Đồng thời, ông Zelensky đề xuất với nhà lãnh đạo Nga ấn định một ngày gặp mặt để chấm dứt chiến tranh.

Nga dùng UAV Geran chỉ vài ngày sau khi sản xuất

Chỉ vài ngày sau khi xuất xưởng, các UAV tấn công kiểu Geran (Shahed) đã được Nga sử dụng, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và chuyên gia về công nghệ vô tuyến Serhiy Beskrestnov tiết lộ với Kyiv Independent.

"Hôm nay, một chiếc Geran đã tập kích Kharkov, được sản xuất chỉ vài ngày trước đó. Ngày sản xuất có thể gián tiếp đánh giá kho vũ khí đối phương. Chúng thường được sản xuất từ ​​5-15 ngày trước. Điều đó có nghĩa là Nga đang tấn công chúng ta theo đúng nghĩa đen là: vừa ra khỏi nhà máy", ông nói.

Ông Beskrestnov cũng công bố bức ảnh về một trong các mô-đun trên chiếc Geran bị bắn hạ, cho thấy tem kiểm định sản phẩm ghi ngày 31/5.

Ông cũng cung cấp dữ liệu về ngày sản xuất các loại vũ khí khác của Nga. Đặc biệt, tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander hầu hết đều có ngày sản xuất ghi ​​năm 2025.

"Tức là, Nga luôn có sẵn ít nhất 180-250 tên lửa Iskander. Điều này rất tệ", ông nói thêm.

Đồng thời, tên lửa siêu vượt âm Zircon và tên lửa phòng không 48N6U thuộc tổ hợp S-400, được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất, có ngày sản xuất vào năm 2026. Tên lửa hành trình Kh-101 thường được sản xuất vài tháng trước khi phóng, cũng vào năm 2026, và tên lửa Kh-59 xuất ​​xưởng vào quý 3/2025.

Theo ông, dữ liệu hiện có cho thấy tốc độ sản xuất máy bay không người lái và tên lửa không cho phép Nga tích lũy để hình thành các kho dự trữ đáng kể, vì hầu hết các vũ khí vừa "ra lò" đều được đưa vào sử dụng gần như ngay lập tức.

Trước đó, ông Beskrestnov đã công bố chi phí sản xuất 6 loại UAV chính của quân đội Nga là từ 1.600 đến 68.000 USD.

UAV Nga tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Nga đang chuẩn bị tấn công khu vực phòng thủ kiên cố Dobropillia

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang chuẩn bị tấn công vào "điểm yếu" trên khu vực phòng thủ Dobropillia.

Cụ thể, mặc dù gặp phải sự kháng cự cực kỳ quyết liệt, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 51 RFAF, trong những trận chiến ác liệt nhất, đã đạt được những kết quả đáng kể trên hướng Dobropillia.

Điều này bắt đầu từ vùng ngoại ô làng Novy Donbass. Lực lượng Kiev, với Quân đoàn 1 Vệ binh Quốc gia (Lữ đoàn đặc nhiệm độc lập số 12, được hỗ trợ bởi các đơn vị khác) và Lữ đoàn cơ giới độc lập số 44, không thể chiếm lại ngôi làng này để tiến xa hơn về phía Shakhovo. RFAF đã đảm bảo an toàn cho cánh tây trong cuộc tấn công hướng tới Druzhkovka.

Xa hơn một chút về phía nam, tại thị trấn Belitskoye, lực lượng Moscow đang giao tranh trong chiến hào với nhóm đồn trú Ukraine. Ở phía tây nam Belitskoye, AFU phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng hơn nhiều.

Sau khi giải tỏa thành công vùng ngoại ô phía tây bắc Grishino, các đơn vị xung kích Moscow đã chiếm được khu định cư kiên cố Novoaleksandrivka và bắt đầu cuộc đột phá vào làng Vasilyevka gần đó.

Việc chiếm được Novoaleksandrivka là một thành tựu lớn bởi khu định cư này được AFU chuẩn bị phòng thủ rất tốt. Hơn nữa, khe núi khô kéo dài từ đó về phía tây và đông, với các khu rừng dọc theo rìa, đã được đào thành một mạng lưới chiến hào.

Quân đội Nga đang tiến đến cửa ngõ phía nam Dobropillia, tình hình ngày càng xấu đi đối với lực lượng Ukraine (Ảnh: Readovka).

Thành công này đã mở đường cho RFAF tiến vào khu vực nông thôn bao phủ Dobropillia từ phía nam. Như kinh nghiệm đã chứng minh, việc Nga đột phá từ phía đông và đông nam là bất khả thi nhưng giờ đây các tuyến đường phía nam, theo mọi dấu hiệu, là "chìa khóa" giúp Nga đánh sập khu vực phòng thủ Dobropillia.

Mặc dù mạng lưới các khu dân cư giữa các thị trấn Belitske và Dobropillia được AFU chuẩn bị để phòng thủ bằng một mạng lưới công sự dã chiến được xây dựng sẵn và rất kiên cố, nhưng bom lượn và đạn pháo dẫn đường Krasnopol152mm cho phép quân đội Nga vượt qua hệ thống phòng thủ Ukraine. Các đơn vị xung kích Moscow từ khu vực Novooleksandrivka đã bắt đầu tập trung vào ngôi làng đầu tiên trong cụm dân cư nông thôn này - Shevchenko.

Nếu lính xung kích Nga củng cố vị trí và tiến sâu hơn vào cụm dân cư nông thôn này, việc Ukraine giữ vững các cứ điểm chính của hệ thống phòng thủ Dobropillia sẽ trở nên bất khả thi - thị trấn Belitskoye và mỏ Belitskaya cùng bãi thải cũng sẽ bị bỏ hoang.

Xét cho cùng, các cụm cứ điểm này được tiếp tế thông qua một vài con đường nông thôn xuyên qua chuỗi khu dân cư nói trên. Không có chúng, những cứ điểm còn lại ở vùng ngoại ô phía đông Dobropillia sẽ trở nên vô dụng, vì rõ ràng cuộc xâm nhập vào trung tâm khu vực Donetsk của RFAF sẽ đến từ một hướng hoàn toàn khác.

Bước ngoặt lớn ở phía đông Zaporizhia đã đến

Cụm tác chiến phía Đông RFAF đang đột phá mãnh liệt ở phía nam của cánh đông Zaporizhia. Sư đoàn bộ binh cơ giới 127 đã giải tỏa Huliaipilske và treo quốc kỳ tại đó. Tình hình ngày càng xấu đi đối với AFU vì sau ngôi làng này gần như là những cánh đồng trống, có rất ít làng mạc để họ có thể triển khai phòng ngự. Cơ hội mang tính bước ngoặt dành cho quân đội Nga đã đến.

Cùng với việc chiếm giữ ngôi làng này, binh sĩ Nga đã tiến về Novosyolovka và củng cố vị trí trong các vành đai rừng liền kề, áp sát ngoại ô ngôi làng. Việc tiến sâu hơn vào khu vực sẽ cho phép họ chiếm được một phần khác thuộc vành đai phòng thủ Orekhov và phát động một cuộc tấn công vòng qua Malaya Tokmachka từ phía bắc.

Trục Verkhnyaya Tersa - Vozdvizhevka - Rozhdestvenskoye vẫn là khu vực diễn ra các cuộc giao tranh nhỏ lẻ. Các đơn vị Moscow đang cố gắng tiến xa hơn về phía tây, trong khi lực lượng Kiev đang cố gắng xâm nhập cả tuyến đường sắt và tiến sâu hơn về phía sông Gaichur.

Việc quân đội Nga phải tìm kiếm và rà soát liên tục các vành đai rừng đang làm chậm bước tiến, đây chính là mục đích của việc AFU triển khai các nhóm nhỏ bất chấp tổn thất. Tuy nhiên, dù lực lượng Kiev có nỗ lực đến đâu thì Cụm tác chiến phía Đông RFAF vẫn tiếp tục tiến công.

Quân đội Nga giành lại thế chủ động ở cánh đông Zaporizhia, phát huy thắng lợi để giành thêm nhiều vị trí mới (Ảnh; Rybar).

Ukraine khẩn cấp ứng phó diễn biến xấu tại Konstantinovka

Quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát một cách có hệ thống tại Konstantinovka. Các nhóm xung kích đang tiến về phía bắc đường Levanevskogo, cắt đứt một phần phía nam thành phố khỏi nguồn tiếp tế trên bộ, kênh Rybar cho hay.

Gần đây, lính xung kích Nga đã giành được chỗ đứng tại khu công nghiệp nằm ở vùng đất thấp dọc theo sông Krivoy Torets. Một chiến dịch bao vây lực lượng đồn trú Ukraine giữa quận Nikolaevsky và các khu công nghiệp đang được tiến hành.

Các nhóm nhỏ RFAF tiếp tục hoạt động gần lối vào thành phố gần đại lộ Lomonosov. Khi họ tiến lên, việc phong tỏa hoàn toàn lực lượng Kiev ở phía nam thành phố sẽ trở nên khả thi. Tuy nhiên, quân đội Ukraine có thể vừa tiến hành phản công vừa tiếp tế cho những binh sĩ bị bao vây bằng UAV 8 cánh, loại phương tiện bay mà Nga cũng đang sử dụng.

Một trong những yếu tố dẫn đến thành công của quân đội Nga ở phía nam Konstantinovka là công tác ngăn chặn hậu cần đối phương một cách có hệ thống. Trong những tháng gần đây, UAV Nga đã phá hủy hàng trăm robot mặt đất và hàng chục thiết bị khác trong khu vực này.

Ở phía đông bắc thành phố, tình hình phức tạp hơn, AFU tiếp tục bám trụ tại hàng loạt vị trí cao gần 2 làng Krasnoye và Podolskoye và hiện diện ở các quận phía đông thành phố nhỏ Chasov Yar. Bằng cách thiết lập các trạm tiếp sóng trong khu vực, lực lượng Kiev đang cố gắng làm gián đoạn nguồn cung cấp cho các đơn vị Moscow hoạt động tại Predtechino.

Quân đội Nga xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, đánh sập nhiều đoạn trên phòng tuyến và bao vây một số binh sĩ Ukraine (Ảnh: Rybar).

Một số đoạn phim về những cuộc tập kích vào xe tăng Leopard 1A5, mà Ukraine đang cố gắng điều động đến ngoại ô Konstantinovka, tiếp tục xuất hiện trên mạng. Ít nhất 3 chiếc xe loại này đã bị phá hủy gần đây, điều này có thể cho thấy AFU đang cố gắng chuẩn bị một cuộc phản công nào đó.

Bộ chỉ huy Kiev nhận thức được mối đe dọa do nguy cơ mất Konstantinovka gây ra. Vì vậy, họ đang điều chuyển lực lượng dự bị theo hướng này để câu giờ, nhằm tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, vành đai pháo đài cuối cùng ở Donbass.

Ukraine tuyên bố chặn đứng 224 nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối 4/6 cho biết: "Từ đầu ngày, đã có 224 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận, hướng Pokrovsk có 33 cuộc. Đối phương đã thực hiện 68 cuộc không kích và thả 195 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 6.188 UAV cảm tử và tiến hành 2.216 cuộc pháo kích”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của quân đội Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov, Pridneprovsky.