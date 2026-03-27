Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn mới quyết liệt hơn (Ảnh minh họa: Reuters).

Mỹ chuyển hướng viện trợ cho Ukraine sang Trung Đông?

Lầu Năm Góc đang xem xét chuyển hướng viện trợ quân sự dành cho Ukraine sang Trung Đông, Washington Post đưa tin ngày 26/3, trích dẫn các nguồn giấu tên quen thuộc với vấn đề.

Động thái tiềm năng này diễn ra khi Mỹ mở rộng các hoạt động chống lại Iran, làm dấy lên lo ngại ở Kiev về khả năng chậm trễ trong việc cung cấp các thiết bị phòng không cần thiết trong bối cảnh các cuộc tập kích đường không của Nga ngày càng dữ dội.

Theo một số báo cáo, các loại vũ khí đang được xem xét bao gồm tên lửa phòng không được đặt hàng thông qua chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), qua đó các thành viên NATO khác tài trợ cho việc mua sắm vũ khí của Mỹ cho Kiev.

Một quan chức Ukraine nói với Kyiv Independent rằng Kiev lo ngại về khả năng này.

Ngược lại, người phát ngôn của NATO, Alison Hart, nói với European Pravda rằng "tất cả những gì các đồng minh và đối tác NATO đã trả tiền thông qua PURL đã được giao hoặc đang tiếp tục được giao cho Ukraine".

Mỹ có thể chuyển hướng viện trợ cho Ukraine sang Trung Đông (Ảnh: ZUMA Press).

Sự chuyển hướng tiềm năng này diễn ra khi Moscow tăng cường các cuộc không kích, phóng gần 1.000 UAV tấn công vào Ukraine trong vòng 24 giờ, từ ngày 23 đến ngày 24/3, một cuộc tấn công được cho là lớn nhất kể từ năm 2022.

Một quan chức Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ cho biết, Washington vẫn cam kết đảm bảo cả lực lượng Mỹ và các đồng minh được trang bị đầy đủ để giành chiến thắng, đồng thời từ chối thảo luận về các chi tiết cụ thể.

"Quân đội Mỹ là mạnh nhất thế giới, và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng lực lượng Mỹ và các đồng minh, đối tác của chúng tôi có những gì họ cần để chiến đấu và giành chiến thắng", quan chức này nói với tờ Kiev Independent nhưng nhấn mạnh, "vì lý do an ninh hoạt động, chúng tôi sẽ không bình luận về bất kỳ yêu cầu cụ thể nào của đồng minh hoặc đối tác hoặc các nỗ lực đang diễn ra để hỗ trợ họ".

Khi được các phóng viên hỏi về những thay đổi tiềm năng đối với các lô hàng vũ khí, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã bác bỏ những suy đoán về việc chuyển hướng tiềm năng.

“Chúng tôi vẫn thường làm vậy. Chúng tôi có một lượng lớn đạn dược… và đôi khi chúng tôi lấy từ quốc gia này và sử dụng cho quốc gia khác”, ông nói với các phóng viên sau cuộc họp nội các ngày 26/3.

Ukraine tuyên bố giành lại Oleksandrivka

Lực lượng Kiev đã giải tỏa 9 khu dân cư tại khu vực tiền tuyến Oleksandrivka và xóa sổ 2.653 binh sĩ đối phương trong một chiến dịch kéo dài khoảng 2 tháng, Bộ Tư lệnh đổ bộ đường không Ukraine cho biết vào ngày 26/3.

Ukraine đã phát động cuộc phản công vào cuối tháng 1 tại khu vực Oleksandrivka, ở phía Đông Nam nơi giao nhau của các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Donetsk.

Trong chiến dịch, lực lượng Kiev đã giành lại khoảng 440km2 lãnh thổ, giải tỏa 7 khu dân cư ở tỉnh Dnipropetrovsk và 2 khu ở tỉnh Zaporizhia, báo cáo cho biết.

Ba khu dân cư khác cũng đã được giành lại khỏi quân đội Nga, mặc dù vị trí của chúng không được tiết lộ.

Kể từ khi cuộc phản công bắt đầu vào ngày 29/1, lực lượng Moscow đã mất 3.676 người trong khu vực này, bao gồm 2.653 người thiệt mạng, 1.023 người bị thương và 11 người bị bắt, theo thông báo của Bộ chỉ huy Kiev.

Tuy nhiên, Emil Kastehelmi, một nhà phân tích quân sự thuộc Tập đoàn Black Bird có trụ sở tại Phần Lan, bày tỏ sự thận trọng trước thông báo này, nói rằng "tuyên bố về khu vực rộng khoảng 400km2 đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong vài tuần qua".

"Nhưng nhìn chung, dường như động lực đã mất đi. Và dường như Ukraine không thực sự đạt được nhiều tiến bộ so với những gì họ đã đạt được vào tháng 2 và đầu tháng 3", ông nói thêm.

Phía Moscow chưa bình luận về tuyên bố của Kiev.

"Con lắc" đảo ngược ở Zaporizhia, bão lớn sắp bùng nổ

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) lại một lần nữa phát động cuộc tập kích quy mô lớn vào vùng Leningrad. Lần này mục tiêu là một nhà máy lọc dầu. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang cố gắng ổn định tình hình ở các khu vực Primorsk và Ust-Luga.

Cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga gần đây đang phải chịu áp lực rất lớn từ các "quốc gia thù địch". Ukraine liên tục tấn công các cơ sở lọc dầu, trong khi các nước châu Âu thường xuyên bắt giữ tàu chở dầu của Nga.

Ngược lại, quân đội Nga (RFAF) đã trả đũa vào cơ sở hạ tầng hậu cần của Ukraine. Một số đầu máy xe lửa và trạm biến áp đã bị phá hủy.

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra tại mặt trận Zaporizhia, nơi cả hai bên đang cố gắng tấn công để làm suy yếu vị trí của nhau trước khi giai đoạn cuối cùng của trận chiến bắt đầu. Mọi dấu hiệu đều cho thấy cơn bão lớn sắp bùng nổ.

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra tại Zaporizhia trước khi giai đoạn cuối cùng của trận chiến bắt đầu (Ảnh: Military Summary).

Ngay sau khi điều kiện thời tiết được cải thiện, cả hai bên đã tận dụng tình hình và phát động các cuộc tấn công lớn. Có những báo cáo về những bước tiến lớn của AFU, đặc biệt là ở Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Lực lượng Moscow được cho là đã chọc thủng phòng tuyến phía tây Huliaipole với các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm của họ, trong khi quân đội Ukraine đang tiến sâu hơn vào Dnipropetrovsk.

Tuy nhiên, giao tranh ác liệt cũng đang tiếp diễn ở tỉnh Donetsk, khi các báo cáo cho thấy RFAF đã giành được những thắng lợi đáng kể và sâu rộng về lãnh thổ gần Sloviansk. Họ được cho là đang đóng quân ở ngoại ô Rai-Aleksandrivka và đã chiếm được một nửa Kriva Luka.

Quân đội Nga đang tăng tốc ở mặt trận Sloviansk nhằm đánh sập vành đai pháo đài kiên cố cuối cùng của Ukraine ở Donbass (Ảnh: Military Summary).

Căng thẳng đặc biệt: Ukraine bị bao vây tại Belitske

Theo kênh Readovka, RFAF bắt đầu bao vây lực lượng Kiev đồn trú tại Belitske.

RFAF tiếp tục gây rối loạn phòng tuyến của Ukraine tại khu vực Dobropillia. Những nơi căng thẳng nhất là ngoại ô Grishino, Belitske và khu vực Novy Donbas.

Tập đoàn quân số 2 RFAF đã đẩy lùi Lữ đoàn cơ giới độc lập số 32 AFU khỏi các vị trí ở phía tây - tây bắc Grishino. Sự hỗ trợ tích cực của không quân đóng vai trò then chốt: bom dẫn đường FAB đã vô hiệu hóa hiệu quả hệ thống phòng thủ bất chấp các công sự kiên cố. Cuộc tấn công vào Novoalexandrivka đang diễn ra, các đơn vị tiền phương của Nga đã đến được "bàn đạp" tấn công.

Trong khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân số 51 RFAF, các đơn vị xung kích đang bao vây Belitske từ phía tây. Với vành đai ngày càng siết chặt từ phía đông, lực lượng Kiev có nguy cơ bị mắc kẹt. Cuộc hành quân cũng nhằm mục đích tiếp cận các tuyến đường rút lui tiềm năng của AFU, đặt họ dưới hỏa lực trực tiếp.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Dobropillia phía bắc Pokrovsk ngày 26/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, bao vây Bilitske, buộc Kiev có thể phải rút lui ngay lập tức

Tập đoàn quân số 51 RFAF đang hoạt động trong giới hạn của mình. Việc nhanh chóng chặn đứng cuộc rút lui của đối phương qua mỏ Belitskaya là không khả thi: AFU đang kháng cự quyết liệt, và việc đánh bật họ khỏi bãi thải là vô cùng khó khăn. Ngay cả với các cuộc tấn công bằng bom nhiệt áp, hệ thống phòng thủ vẫn còn nguyên vẹn miễn là bộ binh có thể được tái triển khai. Điều này cho thấy tính chất kéo dài của cuộc chiến và sự sẵn sàng bỏ qua tổn thất của Ukraine.

Trong khu vực Novy Donbas, các đơn vị Moscow đang tiến về phía bắc, củng cố sườn của họ. Quân đoàn 1 của Vệ binh Quốc gia Ukraine đang nỗ lực tái chiếm ngôi làng nhưng không thành công.

Tổn thất của Ukraine ở Sloviansk tăng chóng mặt

Tại khu vực Sloviansk (Slovyansk), các đơn vị Moscow tiếp tục đột phá và đang tiến về phía tây Kaleniky. Hình ảnh về Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 123 RFAF tấn công một vị trí của đối phương ở đông bắc Rai-Aleksandrivka đã được lan truyền trên mạng, kênh Rybar cho hay.

Tại khu vực phía nam, giao tranh tiếp diễn dọc theo trục Fedorovka - Vtoraya - Nikiforovka. Tại đây, các đơn vị Moscow cũng đang tiến đến Rai-Aleksandrivka từ phía nam. Một thế gọng kìm đang hình thành trên các tuyến tiếp cận khu vực phòng thủ quan trọng này, và giao tranh có thể sẽ sớm bắt đầu.

Trong khi đó, trên bờ sông Seversky Donets, lực lượng Kiev đã thực hiện một cuộc đột kích, tiến vào khu vực đầm lầy phía nam Yampol. Hình ảnh về các trận pháo kích vào khu vực này, cũng như ở ngoại ô Zakotne, cũng đã được lan truyền trên mạng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 26/3. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường

Có thể lực lượng Kiev thậm chí đã thực hiện một nhiệm vụ quy mô tương đối lớn, chẳng hạn như tiến sâu vào hậu phương của quân đội Nga gần khu rừng Serebryanskoye. Tuy nhiên, các nhóm bộ binh đã bị chặn lại và đang bị loại bỏ bởi các cuộc tập kích bằng UAV và pháo binh.

Việc phá hủy các phương tiện và xe bọc thép của Ukraine vẫn tiếp diễn trên toàn bộ khu vực. Điều này đã dẫn đến kết quả dễ đoán: kể từ đầu năm, số lượng người mất tích trong lực lượng Kiev gần Sloviansk đang tiến gần đến con số 1.000, chỉ đứng sau các khu vực Dobropillia và Huliaipole.

Nga chiếm thêm một ngôi làng ở biên giới

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã nối lại các cuộc tấn công vào sườn phía đông theo hướng Burluk thuộc vùng Kharkov. Mới hôm qua, tuyến phòng thủ này vẫn ổn định. Và hôm nay, có thông tin cho rằng lính xung kích thuộc Trung đoàn 83 đã đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi Shevyakovka, theo Rybar.

Ngôi làng nhỏ này nằm gần Chugunovka, nơi AFU đã nhiều lần phản công nhưng bất thành. Giờ đây, lực lượng Moscow đang củng cố vị trí ở đây, mở rộng vùng kiểm soát thêm 4km.

Quân đội Nga tiếp tục mở rộng "vùng đệm an ninh" dọc biên giới tỉnh Kharkov, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí nhưng không tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine

Trong khi sự chú ý của Kiev đang tập trung vào vùng ngoại ô Huliaipole, việc dự đoán các cuộc tấn công mới của lực lượng Moscow ở khu vực biên giới là điều hợp lý. Lính xung kích Nga có khả năng làm suy yếu lực lượng dự bị của đối phương, và rõ ràng là họ đang tận dụng lợi thế này.

Tuy nhiên, khó có thể kỳ vọng những bước tiến lớn hơn - trong điều kiện UAV và thời tiết hiện tại, các nỗ lực đột phá của RFAF đều tiềm ẩn tổn thất đáng kể.