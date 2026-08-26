Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine giảm cường độ triển khai UAV

Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã thực hiện một loạt đòn tấn công chính xác vào các mục tiêu của đối phương tại Kiev, Zaporizhia, đồng thời phá hủy một trung tâm thương mại ở Dnepropetrovsk. Nhiều mục tiêu tại Odessa và khu vực lân cận đã bị đánh trúng.

Quân đội Ukraine (AFU) đã giảm phần nào cường độ triển khai UAV. Khoảng 150 UAV bị đánh chặn trên các khu vực tiền tuyến trong đêm, cùng hàng chục chiếc khác bị đánh chặn vào ban ngày, bao gồm cả khu vực gần lãnh thổ Ukraine.

Tại Afipsky, Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu địa phương. Nhà máy lọc dầu ở Novoshakhtinsk đã tạm ngừng hoạt động sau một cuộc tấn công. Số lượng vụ phóng nhắm vào các khu vực trung tâm của Nga ở mức tương đối thấp có thể liên quan đến chuyến thăm Moscow của Giám đốc CIA.

Trên thực địa, Ukraine đã công bố kết quả các cuộc tấn công gần Dvurechnaya thuộc mặt trận Kupyansk. Cụ thể, sau nhiều tháng giao tranh, lực lượng lính đánh thuê nước ngoài (chủ yếu là từ Colombia) chịu tổn thất nặng nề về nhân lực, và "vùng xám" đã mở rộng bao trùm thêm một số dải đất.

Về phía Liman, giao tranh ác liệt đang diễn ra trên khắp mặt trận. Xuất hiện bằng chứng cho thấy AFU kiểm soát các cứ điểm nằm giữa Novy và Katerinovka. Tại trung tâm thành phố, quốc kỳ của Ukraine đã được cắm tại một đài tưởng niệm. Xa hơn về phía nam, các đơn vị Kiev đang nỗ lực tiến về phía Yampol từ Dibrova.

Tại Dobropillia, các đơn vị Moscow đang tiến quân thông qua các hoạt động tác chiến ở phía đông thành phố. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giải tỏa Annovka, mặc dù hoạt động của UAV tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình hình trên sườn phía nam hiện vẫn chưa rõ ràng do "sương mù chiến tranh".

Cùng lúc đó, xuất hiện thông tin về việc lực lượng Moscow tập trung quân tại Bryansk. Một cuộc vượt biên giới khác được cho là sắp diễn ra nhằm mục đích ghìm chân thêm binh lực của Ukraine và tiếp tục kéo giãn chiến tuyến.

Quân đội Nga tiếp tục giành thắng lợi cục bộ trên đường tiến về thành phố Dobropilia (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tiếp tục tập kích cơ sở của Wildberries tại tỉnh Tambov

Kyiv Independent đưa tin, quân đội Ukraine ngày 26/8 đã nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga. Các vụ nổ làm rung chuyển tỉnh Tambov và một số vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Theo kênh Exilenova Plus, một trung tâm hậu cần của Wildberries tại thành phố Kotovsk, tỉnh Tambov, đã bị lực lượng Kiev tấn công và bốc cháy dữ dội.

Thống đốc tỉnh Tambov, ông Yevgeny Pervyshov, sau đó cho biết cơ sở của Wildberries bị đánh trúng trong một "cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn" nhắm vào khu vực này. Ông cho biết đám cháy bao trùm diện tích hơn 100.000m2 và khiến một nhân viên của Wildberries bị thương.

Kyiv Independent chưa thể xác minh độc lập các thông tin trên.

Lần gần nhất Ukraine tấn công Wildberries được ghi nhận là vào ngày 16/8, khi trung tâm hậu cần lớn nhất của công ty này bị đánh trúng trong một cuộc đánh phá quy mô lớn nhắm vào tỉnh Moscow, theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Ukraine thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành xung đột của Moscow.

UAV Ukraine tấn công trung tâm hậu cần của Wildberries tại tỉnh Tambov sáng 26/8 (Video: Exilenova+).

Nga đang làm suy kiệt đối phương ở ngoại ô Druzhkovka

Theo trang tin Readovka, quân đội Nga đang buộc Bộ chỉ huy Kiev phải "đốt" sạch lực lượng dự bị tại các khu vực tiếp cận Druzhkovka.

Tập đoàn quân số 3 RFAF đạt được những kết quả đáng kể trong giao tranh tại Alekseevo-Druzhkovka. Các đơn vị xung kích đã củng cố được vị trí tại các khu dân cư ở phía đông và đông nam ngôi làng, dọc theo hai bờ sông Krivoy Torets. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Moscow không có ý định thực hiện một bước tiến quyết định vào sâu trong Alekseevo-Druzhkovka.

Các nguồn tin từ tiền tuyến cho biết Ukraine liên tục phản công nhằm ngăn chặn đối phương tiến sâu hơn vào Alekseevo-Druzhkovka. Thực tế, quân đội Nga đang tạm dừng việc đột kích, không phải vì các cuộc phản công của bộ binh Ukraine đạt hiệu quả, mà vì họ muốn gây tổn thất nặng nề cho đối phương.

Theo các nguồn tin trong quân đội Nga, sau khi mất thêm nhiều nhóm xung kích, Ukraine lại tiếp tục điều động các nhóm mới từ Druzhkovka và Kramatorsk - nơi lực lượng tăng viện liên tục đổ về.

Sau chiến thắng Konstantinovka, quân đội Nga tiếp tục có những bước tiến mới về phía thành phố Druzhkovka. Các vạch màu vàng thể hiện phòng tuyến kiên cố của Ukraine (Ảnh:Readovka).

Như vậy, trong khi cố gắng ổn định tình hình, Bộ chỉ huy Kiev thực chất đang tự làm suy yếu lực lượng của chính mình, họ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của một kết quả mà thực tế chẳng mang lại lợi ích gì, ngoài việc lãng phí nguồn lực.

Đáng chú ý, quân đội Nga đạt kết quả cao trong việc xóa sổ các đơn vị an ninh đặc biệt cùng khí tài của Kiev - những lực lượng vốn đóng vai trò hỗ trợ cho bộ binh Ukraine. Do chịu tổn thất nặng nề, AFU đã di dời toàn bộ các trung tâm điều khiển UAV FPV và các loại UAV khác từ Alekseevo-Druzhkovka sang Drukskovka, một địa điểm nằm xa tiền tuyến hơn.

Ngoài ra, lực lượng Moscow cũng liên tục săn lùng loại UAV hạng nặng 6 cánh quạt dùng trong nông nghiệp có biệt danh Baba Yaga. Ukraine sử dụng chúng vừa làm "máy bay ném bom" vừa làm phương tiện vận tải để tiếp tế cho các vị trí bị cô lập hoặc khó tiếp cận.

Các đơn vị Moscow cũng đang đạt được thành công tại khu vực hai bên sườn của Tập đoàn quân số 3 RFAF. Họ hoạt động mạnh mẽ ở vùng lân cận Nikolaipol, buộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 93 AFU phải triển khai các biện pháp đối phó tại khu vực phòng thủ do họ đảm trách, nằm ở phía nam Druzhkovka.

Động thái này đang đẩy nhanh quá trình tiêu hao lực lượng của các đơn vị Kiev xung quanh Druzhkovka. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở sườn phía bắc, nơi quân đội Nga đã thiết lập được vị trí tại Izhevka. Tại đây, AFU cũng buộc phải phản công nhằm ngăn chặn nguy cơ bị bao vây tại Alekseevo-Druzhkovka.

Tóm lại, cần nhấn mạnh rằng quân đội Nga có 2 lựa chọn: hoặc nhanh chóng tấn công đối phương đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu khi điều kiện cho phép, hoặc tiến hành một cách chậm rãi nhằm buộc đối phương phải căng sức và tự kiệt quệ.

Về lâu dài, theo nguyên tắc "hiệu ứng tích lũy", phương án thứ hai sẽ mang lại kết quả to lớn và giá trị hơn nhiều cho quân đội Nga so với những gì có thể đạt được từ phương án đầu tiên.

Gió đảo chiều, Ukraine đang cắt đứt mũi nhọn của Nga ở Liman

Báo cáo từ Liman cho thấy các cuộc phản công của quân đội Ukraine tại khu vực Katerynivka, Nove và Redkodub. Trước đó, AFU đã thực hiện một loạt cuộc đột kích bằng lực lượng cơ giới tại đây, dẫn đến việc mở rộng "vùng xám". Hiện nay, ngày càng rõ ràng rằng lực lượng Kiev đã thiết lập được chỗ đứng tại một số địa điểm, trang tin Rybar cho biết.

Dựa trên các hình ảnh ghi lại cảnh tấn công vào khu vực nằm giữa Nove và Katerynivka, một số vị trí của Nga đã rơi vào tay đối phương. Theo thông tin Rybar có được, từ đó, AFU đã cố gắng tiến sâu hơn về phía nam, cho thấy ý định tấn công tới khu dân cư Kolodyazi.

Những hình ảnh đáng lo ngại đối với quân đội Nga cũng xuất hiện từ trung tâm Liman: binh sĩ Ukraine đã quay video nhân dịp Ngày Độc lập của Ukraine (24/8), ghi lại sự hiện diện của họ tại quảng trường trung tâm thành phố, ngay cạnh tượng đài tưởng niệm binh sĩ Liên Xô.

Hoạt động của AFU vẫn diễn ra mạnh mẽ ở vùng lân cận Dibrova. Hơn nữa, họ đang thực hiện các cuộc thâm nhập xa hơn về phía đông, hướng tới Yampil. Điều này được minh chứng qua hình ảnh một cuộc tấn công của Nga nhắm vào nhóm xung kích Ukraine bên bờ hồ trong khu rừng.

Ukraine phản công ác liệt ở mặt trận Liman, giành một số kết quả tích cực, đẩy quân đội Nga vào tình thế khó khăn (Ảnh: Rybar).

Trong một thời gian dài, tình hình tại khu vực Liman vẫn bị che mờ bởi "sương mù chiến tranh". Trước đó, đã xuất hiện những tin đồn trái chiều và đáng lo ngại về việc các đơn vị Moscow có nguy cơ mất quyền kiểm soát Shandryholove và việc đối phương tìm cách "cắt đứt" phần mũi nhọn gần Sviatohirsk. Giờ đây, khi các đoạn video xuất hiện, những báo cáo này có thể dần được xác thực.

Có vẻ như hồi kết của tình hình này không còn xa. Ukraine có thể sớm phát động một chiến dịch truyền thông mới tương tự như chiến dịch gần đây tại khu vực Dnipropetrovsk. Câu hỏi duy nhất còn lại là kết quả cuối cùng - cụ thể là mức độ thành công của phía Kiev trong việc thực hiện kế hoạch so với khả năng giữ vững phòng tuyến của quân đội Nga.

Cùng chung nhận định với Rybar, kênh AMK Mapping cũng cập nhật tình hình tại mặt trận Liman.

Theo đó, các cuộc phản công của Ukraine ở phía bắc Liman hiện đã bước sang tháng thứ 4 với 61,89km2 trở lại kiểm soát của AFU, khi họ ngày càng tiến gần đến việc xóa sổ mũi nhọn của Nga. Hai gọng kìm đã được hình thành, cả hai đều đang ở vị trí nguy hiểm, đe dọa cắt đứt lực lượng Moscow.

Ở phần phía tây của mũi nhọn, các nhóm xung kích Kiev đã bám trụ được tại khu vực phía nam Shandryholove và đang giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát phần còn lại của ngôi làng. Các lực lượng khác đã nối lại hoạt động tấn công từ phía bắc sau những đợt tấn công bất thành trước đó, và đang tiến vào làng từ hướng này.

Diễn biến nghiêm trọng đã buộc Bộ chỉ huy Moscow phải bắt đầu rút quân một phần khỏi đầu cầu phòng thủ ở phía tây sông Nitrius. Lực lượng Kiev đã tái chiếm các vị trí hiện phần lớn đã bỏ trống tại và xung quanh các khu vực Yarova, Oleksandrivka, Karpivka và Korovii Yar.

Khu vực đầu cầu mới với quy mô thu hẹp này vẫn sẽ duy trì áp lực lên Liman từ phía bắc, đồng thời giúp RFAF rút quân trở nên dễ dàng hơn nếu họ không thể đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi Shandryholove. Việc rút ngắn tuyến tiếp xúc sẽ cho phép quân đội Nga tái bố trí lực lượng đến các khu vực quan trọng hơn, đồng thời giúp duy trì phần lớn sườn phía bắc trọng yếu của Liman.

Xa hơn về phía đông, lực lượng Kiev tiếp tục đà phát triển chậm rãi ở phía nam Nove, đẩy mạnh tiến quân về phía nam dọc theo các cao điểm chiến thuật và giành lại hàng loạt vị trí phòng thủ quan trọng trên các điểm cao này, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt và tổn thất lớn.

Không quân Nga đang ném bom dữ dội vào tất cả các vị trí đã mất nhằm ngăn chặn đối phương tiến quân xa hơn. Từ đây, quân tiếp viện của Ukraine đang được điều động để thâm nhập sâu hơn về phía vùng ngoại ô phía bắc Kolodyazi, cũng như xa hơn về phía đông hướng tới Ivanivka và bờ tây sông Zherebets.

Nếu Ukraine đạt được thêm bước tiến củng cố vị trí tại khu vực này, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ buộc phải rút lui không chỉ khỏi đầu cầu phía tây sông Nitrius mà còn khỏi phần lớn các cánh đồng và cao điểm chiến thuật nằm giữa sông Nitrius và sông Zherebets - những khu vực mà họ đã chiếm được trong một chiến dịch tấn công nhiều giai đoạn vào năm 2025.

Ngoài ra, lực lượng Kiev cũng tiếp tục phản công từ phía nam, tuy nhiên cho đến nay những nỗ lực này chưa đạt được nhiều thành công do Nga sở hữu các vị trí phòng thủ kiên cố hơn và liên tục tổ chức phản đột kích.

Ukraine phản công dữ dội theo các mũi tên xanh, quyết tâm cắt đứt nhóm lực lượng Nga tại phía bắc thành phố Liman (Ảnh: AMK Mapping).

Nhờ các cuộc giao tranh gần đây, AFU đã quét sạch lực lượng Moscow thâm nhập trước đó tại Stavky và các cánh đồng lân cận, qua đó củng cố đà tiến công về phía bắc, hướng vào các khe núi có rừng cây nằm ở phía tây Kolodyazi. Hiện tại, các hoạt động này vẫn chỉ dừng lại ở mức thâm nhập, và một "vùng xám" rộng lớn với các vị trí đan xen, chồng lấn đã hình thành tại khu vực.

Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng cách ngắn nhất giữa hai gọng kìm của Ukraine ở phần phía đông của mũi nhọn này là khoảng 6,2km. Tuy nhiên, hành lang nằm giữa các nhóm xung kích AFU tiên phong chỉ rộng vỏn vẹn 2,6km.

Ukraine vẫn duy trì nghiêm ngặt các biện pháp bảo mật thông tin tại khu vực này, với rất ít thông tin được công bố. Phía Nga cũng hạn chế công bố hầu hết các thông tin, nhưng chủ yếu vì mục đích tuyên truyền thay vì lý do bảo mật quân sự. Đây là lý do tại sao hầu như không thấy dữ liệu định vị địa lý nào được công bố trong vài tháng qua.

Việc mũi nhọn này thất thủ sẽ làm chậm đáng kể quá trình Nga chiếm được Liman, đồng thời cho phép Ukraine củng cố sườn phía bắc hướng về Sloviansk, ngăn chặn RFAF thực hiện các cuộc tấn công trực diện vào thành phố này từ phía đông.

Động thái này cũng sẽ giúp giảm bớt áp lực cho đầu cầu của Ukraine ở phía đông sông Oskil (gần Borova), tạo điều kiện đưa quân tiếp viện vượt sông đến các khu vực phía nam cụm đô thị Kupyansk cũng như các cứ điểm còn lại ở phía tây tỉnh Lugansk. Về cơ bản, chiến tuyến sẽ được "nắn thẳng" một mạch từ Konstantinovka đến Borova.

Nga giành thắng lợi chiến thuật ở Dobropillia

Báo cáo mới liên tục xuất hiện cho thấy lực lượng Moscow giải tỏa các khu định cư ở xung quanh Dobropillia. Mới hôm 24/8, việc Ukraine thất thủ tại Kucherov Yar đã được công bố, và hôm nay Bộ Quốc phòng Nga thông báo chiếm được Annovka, một ngôi làng nằm ngay sát Dobropillia.

Tin đồn về những bước tiến chiến thuật ở khu vực tiếp cận Dobropillia đã lan truyền trên mạng một thời gian dài. Năm ngoái, các nhóm trinh sát riêng lẻ của Nga đã tiến được tới vùng ngoại ô phía đông nam thành phố nhưng không thể thiết lập chỗ đứng.

Nếu các báo cáo về việc lực lượng Moscow chiếm giữ vị trí tại Annovka được xác nhận, điều này sẽ báo hiệu sự khởi đầu của trận chiến giành Dobropillia. Tuy nhiên, hiện còn quá sớm để khẳng định điều này, vì có những khoảng không gian rộng lớn ở khu vực tiếp cận thành phố mà địa hình rất khó vượt qua.

Tình hình tương tự cũng đang diễn ra xa hơn về phía đông. Binh sĩ Nga liên tục hoạt động tại khu vực Kucherov Yar một thời gian dài, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy ngôi làng được giải tỏa - không có hình ảnh nào từ phía đối phương xác nhận việc mất quyền kiểm soát, cũng như không có bài đăng nào từ các nguồn tin ủng hộ Moscow cho thấy cờ Nga đã được cắm tại đó.

Giao tranh giành ngôi làng này cũng từng diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, dẫn đến việc các đơn vị tiên phong của RFAF phải rút lui. Vào thời điểm đó, các nhóm binh sĩ Nga thâm nhập tiến được tới tận Zolotoy Kolodets, gây rối loạn nghiêm trọng kế hoạch của Ukraine tại mặt trận Pokrovsk - một thành phố mà sau đó đã thất thủ.

Sự kiện đó là lời nhắc nhở rõ ràng rằng sự hiện diện của các nhóm xung kích đơn lẻ không đồng nghĩa với việc thiết lập quyền kiểm soát đối với một khu định cư.

Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang dần chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Dobropillia (Ảnh: Rybar).

Giao tranh cũng đang diễn ra ở phía nam và tây nam Dobropillia. Tại đây, các đơn vị Moscow đang nỗ lực tiến quân dọc theo tuyến Shevchenko - Grishino về phía làng Krivorozhye. Cuộc tiến công này được thực hiện bởi các nhóm nhỏ di chuyển qua một chuỗi làng. AFU từ lâu đã biến những nơi này thành các cứ điểm phòng thủ, và chúng cũng đã bị hư hại nặng nề do pháo kích.

Cuộc tấn công của Cụm tác chiến Trung tâm RFAF diễn ra trong một thời gian dài. Trên thực tế, họ hiện đã ở ngay ngưỡng cửa Dobropillia. Việc kiểm soát thành phố này sẽ mở ra khả năng chọc thủng tuyến phòng thủ ở phía tây bắc khu vực Donetsk do Kiev kiểm soát.

Ngay cả những thắng lợi cục bộ trong khu vực này cũng giúp cải thiện tình thế cho lực lượng Moscow tại các khu vực khác, đặc biệt là ở các hướng tiếp cận cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, nơi quân đội Nga đang phải giao tranh ác liệt để xâm nhập.