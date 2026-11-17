Quân đội Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào thông tin tình báo từ NATO (Ảnh minh họa: Sky News).

Ukraine tập kích UAV ồ ạt, Nga đánh chặn quyết liệt

Trang tin Rybar cho biết, quân đội Ukraine (AFU) phóng số lượng kỷ lục UAV vào lãnh thổ Nga - tổng số có thể lên tới hơn 2.000 chiếc. Khu vực Moscow đã bị tập kích, cũng như bán đảo Crimea, nơi cây cầu huyết mạch bị hư hại sau một đòn tấn công phối hợp.

Tại tỉnh Rostov, một số cơ sở trở thành mục tiêu, gây ra thiệt hại về vật chất và khiến 3 người bị thương ở thành phố Azov. Tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp điện cũng được ghi nhận tại các khu vực biên giới và một số vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Quân đội Nga (RFAF) tiến hành các đòn đáp trả. Điện vụt tắt, kho bãi bốc cháy: cơ sở hạ tầng năng lượng, các kho lưu trữ và những tài sản khác phục vụ lực lượng Kiev lại tiếp tục trở thành mục tiêu trên lãnh thổ đối phương.

Các đợt tấn công của Nga diễn ra trên khắp miền Trung và miền Đông Ukraine, tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp điện đã được ghi nhận tại một số khu vực, bao gồm các tỉnh Vinnytsia và Ternopil. Theo một số nguồn tin, trạm biến áp 330 kV Chernivtsi gần Kitsman bị đánh trúng.

Kênh Military Summary đưa tin, Nga tiếp tục tấn công Kremenchuk, Chornomorsk và mạng lưới điện trải dài từ Dnipro đến Kiev. Cùng lúc đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng các tiêm kích F-16 gần như không thể cất cánh, đồng thời việc hạn chế băng thông dịch vụ Starlink đang làm tê liệt khả năng phòng thủ bằng UAV.

Ngược lại, UAV Ukraine đánh phá cầu Crimea, hình ảnh vệ tinh cho thấy một nhịp cầu dường như đã bị biến dạng. Quân đội Nga thông báo đã bắn hạ hơn 2.000 UAV trong vòng 24 giờ.

Cầu Crimea bị Ukraine tập kích gây hư hại, tuy nhiên Nga dường như đã hoàn tất sửa chữa và khôi phục giao thông (Video: Telegram).

Một số diễn biến đáng chú ý trên thực địa

Tại mặt trận Sloviansk, lực lượng Kiev tiếp tục đột phá gần Kryva Luka, với sự hỗ trợ từ các đơn vị ở mặt trận Liman lân cận. Tình hình đối với RFAF tại khu vực Minkivka đang trở nên bất lợi. Số phận của các nhóm binh sĩ Nga thâm nhập từng hoạt động gần Malynivka, Tykhonivka và Vasiutinske hiện vẫn chưa rõ ràng, Rybar cho hay.

Quân đội Ukraine phản công dữ dội theo các mũi tên xanh ở Sloviansk - Kramatorsk, giành được một số kết quả cục bộ (Ảnh: Rybar).

Về phía Zaporizhia, AFU cũng đang triển khai phản công. Có thông tin về một đợt đột phá mạnh tại khu vực tiếp giáp giữa Novoselivka và Huliaipole - phía đông Omelnyk - trong khi gần Orekhov, lực lượng Kiev đã tiến đến vùng ngoại ô phía nam Novoandriivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 16/11. Mặt trận ngày càng nóng bỏng do lực lượng Kiev liên tục phản công (Ảnh: Rybar).

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga báo cáo đạt được bước tiến gần Pokrovske và Kamyshuvakha, trong khi Ukraine vẫn giữ vững đầu cầu gần Ivanivka. Tại khu vực gần Sloviansk, RFAF đang sử dụng bom lượn để xóa sổ các đơn vị vận hành UAV Ukraine.

Quân đội Ukraine báo cáo đã giành lại quyền kiểm soát các khu vực gần Komar, Liman, Borova và Sumy. Xung quanh Dobropillia, 2 đợt tấn công bằng phương tiện cơ giới của Nga đều thất bại, trong khi tại khu vực gần Huliaipole, RFAF đang tiến quân chậm rãi.

"Con lắc" đảo chiều dữ dội tại Kupyansk

Theo trang tin Readovka, quân đội Nga đã thiết lập một đầu cầu ở bờ tây sông Oskol, phía nam Kupyansk.

Cụ thể, Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 RFAF đạt được những bước tiến đáng kể tại mặt trận Kupyansk. Theo Bộ Tổng tham mưu Nga, thị trấn Kupyansk-Uzlovoy đã được giải tỏa vào cuối tháng 10.

Mặc dù các đơn vị Kiev vẫn còn hiện diện trong khu vực giữa Kupyansk-Uzlovoy và Kovsharovka, phía Nga chọn cách bỏ qua lực lượng đối phương vốn đang bị cô lập để tiếp tục các hoạt động vượt sông Oskol.

Việc vượt sông diễn ra gần một cây cầu đường bộ bị phá hủy, nằm sát khu định cư Sadovoye - nơi mà AFU đã bỏ lại. Theo các nguồn tin gần tiền tuyến, các đơn vị xung kích Nga cũng thiết lập vị trí tại các khu rừng liền kề Sadovoye.

Diễn biến trên tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với các đơn vị Kiev đang phòng thủ ở vùng ngoại ô phía tây nam Kupyansk, họ hiện rơi vào thế bị kẹp giữa các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 6 RFAF (đang hoạt động bên trong thị trấn) và các đơn vị thuộc Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 (đã vượt sông Oskol ở phía nam).

Nhiều khả năng các đơn vị Kiev sẽ rút lui về tuyến Sobolevka - Blagodatovka - Osadkovka - Tamarganovka - Prokopovka - Osinovo để thiết lập một lá chắn phòng thủ.

Quân đội Nga đạt bước tiến đáng kể ở phía nam thành phố Kupyansk, thiết lập đầu cầu bên kia sông Oskol (Ảnh: Readovka).

Lực lượng duy nhất ở phía bên kia sông Oskol còn duy trì được khả năng chiến đấu ổn định và đủ sức đối đầu với các đơn vị tiên phong của Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 RFAF là một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn An ninh số 101 (đơn vị trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine).

Việc "bỏ lỡ" thời điểm Nga xâm nhập và hình thành đầu cầu mới cũng như không đưa ra các biện pháp đối phó kịp thời cho thấy hiệu quả chiến đấu tổng thể của lực lượng Kiev là không đủ để phản ứng một cách hiệu quả.

Diễn biến hiện tại tương tự như những gì đã diễn ra ở phía bắc Kupyansk vào tháng 1/2025. Khi đó, các đơn vị Kiev được điều động khẩn cấp đến thành phố để ngăn chặn đợt đột phá của Tập đoàn quân số 6 RFAF đã vô tình để lộ hoàn toàn khu vực bờ sông gần khu định cư Dvorechnaya. Bộ chỉ huy Kiev mất rất nhiều thời gian mới nắm bắt được tình hình và tập hợp lực lượng để thực hiện các hành động mà xét về thực tế thì đã quá muộn màng.

Hiện giờ, kịch bản đó vẫn lặp lại: nếu đầu cầu mới không bị loại bỏ trong vòng 3 ngày đầu tiên, thì với lực lượng hiện có, nhiệm vụ này sẽ trở nên bất khả thi - trừ khi nhóm binh lực Ukraine được tăng cường đáng kể cả về quân số lẫn chất lượng chiến đấu.

Hệ quả là, AFU có thể buộc phải từ bỏ các vị trí tại Kupyansk để đối phó với mối đe dọa mới kể trên, nếu không muốn tình hình xấu đi nhanh chóng. Một khả năng khác là Ukraine có thể cố thủ, kiên quyết không rút khỏi các vị trí còn lại trong thành phố vì những lý do chính trị.

Trong trường hợp đó, những khu vực duy nhất mà họ có thể rút bớt lực lượng đến tăng cường là các tuyến phòng thủ ở phía bắc Kupyansk - dù điều này sẽ tạo ra mối đe dọa đối với hậu phương của khu vực phòng thủ Velykyi Burluk - hoặc khu vực gần các điểm dân cư Pristen và Senkovo, nằm về phía nam Kupyansk. Điều đó có thể tạo tiền đề cho sự xuất hiện của các đầu cầu mới bên kia sông Oskol, nằm trong khu vực tác chiến của Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 RFAF.

Có thể tạm kết luận rằng, nếu trong thời gian tới, quân đội Ukraine không thể buộc RFAF từ bỏ đầu cầu bên kia sông Oskol gần Kupyansk-Uzlovyi, thì điều đó đồng nghĩa với việc mặt trận Kupyansk sẽ tiếp tục là một trong những khu vực giao tranh tích cực và có tầm quan trọng chiến lược nhất trong tương lai gần.

Kênh Front Bird xác nhận quân đội Nga đã vượt sông Oskol và củng cố vị trí ở phần phía tây Kupyansk-Uzlovyi, đồng thời tiến hành quét sạch các khu vực phía nam thành phố Kupyansk thuộc mặt trận Kharkov.

Các đơn vị xung kích Moscow cũng đang tiến về phía tây và tây nam thành phố.

Trên các hướng Volchansk và Velykyi Burluk, binh sĩ Nga đang mở rộng đầu cầu xung quanh khu vực Kotovka đã chiếm được. Việc tiến về phía nam Bugayevka đã cho phép họ đặt tuyến đường Stary Saltiv - Velykyi Burluk dưới sự kiểm soát hỏa lực chặt chẽ.

Quân đội Nga, tấn công theo các mũi tên đỏ, mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc Kharkov (Ảnh: Front Bird).

Ukraine nỗ lực phản công ở Zaporizhia

Kênh Front Bird ghi nhận các bước tiến của quân đội Nga trong ngày 16/11. Theo đó, tại khu vực Zaporizhzhia, RFAF đang củng cố các vị trí tại ngôi làng Terska vừa được giải tỏa, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát xung quanh ngôi làng này.

Trong 24 giờ qua, 12 nỗ lực phản công của Ukraine đã được ghi nhận. Trong khi đẩy lùi đối phương, các đơn vị Moscow vẫn tiếp tục tiến lên.

Quân đội Nga giành được một số thắng lợi cục bộ trên cánh tây Zaporizhia (Ảnh: Front Bird).

Lực lượng Moscow cũng đang đột phá tại khu vực Vozdvizhenka, đồng thời ngăn chặn việc AFU triển khai các nhóm xung kích gần Novosoloshino.

Tại khu vực Kamensky, tình hình vẫn diễn biến căng thẳng: các cuộc giao tranh đang diễn ra gần Kamensky, phía bắc Plavny, phía nam Lukyanovskoye và gần Stepnogorsk.