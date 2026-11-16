Binh sĩ Ukraine tuần tra ngang qua một công trình đổ nát sau cuộc tấn công của Nga (Ảnh minh họa: Skynews/Reuters).

Nga tập kích UAV, Ukraine đáp trả

Trang tin Rybar cho biết, trong khi hạn chế về giao thông vẫn còn hiệu lực tại Kiev và đòn tấn công vào chuỗi kho tàng tiếp diễn, quân đội Nga (RFAF) đang nhắm mục tiêu vào các tuyến vượt sông của đối phương tại những khu vực khác.

UAV Geran của Nga tập kích cầu Preobrazhensky ở Zaporizhia (khu vực do Kiev kiểm soát), dẫn đến tình trạng mất điện và mất hệ thống sưởi trong thành phố. Tại Dnipropetrovsk, UAV Nga đánh trúng một đầu máy xe lửa gần nhà ga, trong khi một nhà máy lọc dầu tại Kremenchuk cũng trở thành mục tiêu. Một loạt đợt tấn công khác đã nhắm vào các cơ sở hậu cần ở Odessa.

Ngược lại, trong suốt cả ngày 15/11, quân đội Ukraine (AFU) thực hiện đợt tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực của Nga. Tại Taganrog, một trạm biến áp và một cây cầu bắc qua sông Mius - nằm gần thành phố - đã bị tấn công. Tại Lugansk và Donetsk, UAV nhắm vào cơ sở hạ tầng, gây gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước tại cả hai khu vực này. Các cuộc tấn công của Ukraine cũng được ghi nhận nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở Neftekamsk và các cơ sở tại Akhtubinsk.

Nhà máy lọc dầu Nga ở Neftekamsk được cho là đã bốc cháy sau đòn tập kích bằng UAV của Ukraine (Video: Exilenova+).

Kênh Military Summary đưa tin, suốt đêm 14-15/11, Nga liên tục dội bom lượn xuống thành phố Zaporizhia - bao gồm cả một vụ tấn công được cho là sử dụng hệ thống Tornado-S vào lúc 3h sáng - tập trung vào các cây cầu Vantovyi và Preobrazhensky, nhằm cắt đứt tuyến hậu cần của Ukraine qua sông Dnieper. Nhà máy lọc dầu Kremenchuk một lần nữa bốc cháy, trong khi một cơ sở kho vận đường sắt quan trọng tại Zolochiv bị phá hủy hoàn toàn.

Ukraine đáp trả bằng 533 UAV - tấn công nhà máy lọc dầu Nizhnekamsk lần thứ hai, làm nổ tung một kho tên lửa được cho là dành cho không quân chiến lược Nga tại căn cứ sân bay Akhtubinsk, đồng thời phá hủy hoàn toàn một cây cầu hậu cần trọng yếu ở phía nam.

Tình hình tại Dobropillia đột ngột trở nên phức tạp

Diễn biến giao tranh tại Dobropillia ngày càng nóng bỏng, cả bên trong thành phố lẫn ở ngôi làng cùng tên nằm về phía nam. Do tuyến phòng thủ của Nga còn thưa thớt, lực lượng Kiev đang tiến hành phản công nhằm thâm nhập vào các đội hình RFAF.

Sự hiện diện của binh sĩ Ukraine được xác nhận ở khu vực phía đông khu định cư, nơi họ đã hứng chịu hỏa lực từ Trung đoàn Hệ thống Không người lái số 82 của Nga. Giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn tại khu vực này.

Nhiều khả năng AFU sẽ không chỉ phản công vào Dobropillia, họ có thể sớm tìm cách tiến về phía Matiashevo, men theo khe núi Vodianyi. Điều này có nguy cơ đe dọa các tuyến đường liên lạc của Nga tại khu vực Shevchenko.

Khi Cụm tác chiến phương Tây RFAF tiến sâu hơn vào Dobropillia, AFU nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh các đòn tấn công vào sườn đội hình của Nga. Mùa đông đến sẽ gây khó khăn cho những cuộc tấn công kiểu này - do lớp lá cây vốn cung cấp sự che chắn tự nhiên đã rụng hết - tuy nhiên, để vô hiệu hóa hoàn toàn mối đe dọa đó, lực lượng Moscow trước hết cần củng cố vững chắc quyền kiểm soát tại các vị trí đã chiếm được.

Rybar đưa tin, binh sĩ Ukraine đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông ngôi làng cùng tên với thành phố Dobropillia, mặc dù trung tâm khu định cư này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Moscow. Với tình hình mặt trận hiện tại, có thể dự đoán rằng lực lượng Kiev sẽ tiếp tục nỗ lực tiến về phía Matiashevo trong thời gian tới.

Tình hình tại Dobropillia đang trở nên phức tạp với quân đội Nga do lực lượng Ukraine phản công dữ dội (Ảnh: Rybar).

Nga giành lại thế chủ động ở Liman

Theo trang tin Readovka, Tập đoàn quân số 25 RFAF giành lại thế chủ động tại mặt trận Liman và đang khôi phục các vị trí từng bị mất trước đó. Chiến dịch tấn công vào thành phố cũng đã được tái khởi động.

Các đơn vị tiên phong của Moscow hiện có mặt ở vùng ngoại ô phía đông nam thành phố. Theo một số nguồn tin, binh sĩ Nga đã xuất hiện ở khu vực phía bắc. Những lực lượng từng trụ vững tại phía đông nam trong thời điểm Ukraine thực hiện chiến dịch Vivaldi nay đã kết nối lại với các đơn vị bạn. Mục tiêu tiếp theo của Tập đoàn quân số 25 RFAF là bắt tay với đồng đội đang tác chiến ở phía bắc thành phố.

Thành công của Nga phần lớn nhờ vào việc các đơn vị - dù bị bao vây hoàn toàn - vẫn duy trì sự hiện diện như một "cái gai" trong hậu phương Ukraine, ngăn cản lực lượng Kiev kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Quân đội Nga đang dần giành lại thế chủ động ở Liman, tiếp tục chiến dịch tấn công vào thành phố (Ảnh: Readovka).

Tuy nhiên, RFAF vẫn chưa thể đẩy nhanh tốc độ tấn công. Các đơn vị Kiev, vì lo ngại mất đi những vị trí mà họ đã phải nỗ lực giành lại hồi đầu mùa thu, đang tích cực gây sức ép về phía Yampol, khiến Tập đoàn quân số 25 chưa thể tập trung toàn lực cho mặt trận Liman.

Nhưng điều quan trọng nhất là tình hình mặt trận vẫn chưa hề ổn định lâu dài.. Lực lượng Moscow vẫn chưa chuyển sang thế phòng ngự chiều sâu. Tập đoàn quân số 25 RFAF nắm thế chủ động, trong khi Tập đoàn quân số 20 liên tục gây áp lực, không để đối phương có thời gian nghỉ ngơi.

Quân đội Ukraine buộc phải duy trì một lực lượng đáng kể tại đây để tránh việc nhanh chóng mất đi những vị trí đã chiếm giữ. Hơn nữa, nhờ các hoạt động của Tập đoàn quân số 25, sườn phía bắc của Tập đoàn quân số 3 RFAF gần Nikolaevka hiện tương đối an toàn. AFU không còn khả năng tái triển khai toàn bộ lực lượng qua sông Seversky Donets để thiết lập đầu cầu tại Krivaya Luka.

AMK Mapping cung cấp bức tranh toàn cảnh tại Liman, cho biết, trong vài tuần qua, lực lượng Kiev tiếp tục phản công ở phía tây và phía đông sông Zherebets, giành lại 1,56km2, trong khi Nga thực hiện một loạt hoạt động thâm nhập sâu.

Ở phía bắc, quân đội Ukraine tiếp tục đột phá dần dần tại Zarichne, từng bước kiểm soát ngôi làng này bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ phía Nga. Các nhóm xung kích AFU tiên phong hiện đã tiến vào trung tâm và đang nỗ lực quét sạch những khu dân cư còn lại từ nhiều hướng khác nhau.

Ngoài ra, một số nhóm xung kích Ukraine đã vượt sông Zherebets và tiến vào trung tâm Torske, trong khi vài nhóm nhỏ khác thâm nhập xa hơn về phía đông ngôi làng. Các nhóm thâm nhập của Ukraine đang di chuyển về phía đông hướng tới ranh giới với tỉnh Lugansk, di chuyển dọc theo bờ đông sông Zherebets về phía nam tới Yampil, và tiến về phía bắc tới khu vực phía bắc Torske.

Ở phía nam, Nga triển khai một loạt hoạt động thâm nhập sâu, tận dụng việc AFU thiếu các vị trí phòng thủ trong những khu rừng rộng lớn ở phía đông nam thành phố. Một vài nhóm xung kích nhỏ đã tiếp cận được vùng ngoại ô phía bắc Dibrova và các khu trại hè gần đó, trong khi các nhóm khác tiến đến vùng ngoại ô phía đông Liman, khu vực gần tuyến đường sắt.

Các nhóm trinh sát - đặc nhiệm của Nga cũng đang hoạt động gần các tuyến phố phía nam và phía đông Liman. Trong khi đó, lực lượng Kiev vẫn tiếp tục tấn công tại Yampil và các khu rừng ở phía bắc, nỗ lực loại bỏ những vị trí cuối cùng của Nga ở phía tây sông Zherebets trong khu vực này.

Bất chấp các đợt phản công dữ dội của Ukraine ở Liman, quân đội Nga tiếp tục xâm nhập sâu vào khu vực phía nam thành phố (Ảnh: AMK Mapping).

Nga tiếp tục xuyên phá trên hướng Zaporizhia

Vào đầu tuần, Tập đoàn quân số 36 RFAF tiếp tục mở rộng đột phá vào hệ thống phòng ngự của đối phương dọc theo sông Verkhnyaya Tersa. Sau khi mất Mirovka và Obshchy, phía Ukraine không thể ổn định tình hình và tiếp tục thất thủ thêm một khu định cư nữa là Vasylkovo.

Dựa trên tiến độ của cuộc tấn công, Cụm tác chiến phương Đông RFAF dự định tiến sâu hơn vào hậu phương các vị trí phòng thủ còn lại của Ukraine ở phía thượng nguồn. Trong khi đó, Bộ chỉ huy Kiev không thể điều chuyển các đơn vị từ tuyến Tersyanka - Zalivnoye - Voskresenka - Barvinovka đến để ngăn chặn đà đột phá của Nga, vì làm như vậy sẽ tạo sơ hở cho một cuộc tấn công mới qua sông.

Tuyến phòng thủ của Ukraine dọc sông Verkhnyaya Tersa rơi vào tình trạng thiếu sự hỗ trợ cần thiết, một phần nguyên nhân là do Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 RFAF đã thu hút sự chú ý của đối phương tại Orekhov - nơi Bộ chỉ huy Kiev thậm chí phải điều động cả các đơn vị tinh nhuệ vốn rất khan hiếm.

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát ở cánh đông Zaporizhia, xuyên phá phòng tuyến trung tâm của Ukraine dọc sông Verkhnya Tersa giống như "chiếc quạt xòe" (Ảnh: Readovka).

Vào cuối tuần, Tập đoàn quân cận vệ số 36 RFAF tiếp tục phát huy thắng lợi và tung thêm một đòn tấn công vào hệ thống phòng ngự của Ukraine. Việc Cụm tác chiến phương Đông chọc thủng phòng tuyến trên bờ tây sông Verkhnyaya Tersa, tại khu vực Lyubitske-Novosoloshino, đã buộc AFU phải phản ứng.

Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 260 và 122 AFU triển khai một phần lực lượng nhằm ngăn chặn các đơn vị xung kích Nga ở khu vực tiếp cận Barvinovka. Động thái này đã khiến lực lượng Kiev rơi vào thế bất lợi: các tuyến phòng thủ dọc theo con sông bị suy yếu, tạo điều kiện cho Tập đoàn quân số 36 RFAF tấn công và chiếm giữ ngôi làng Voskresenka. Quân đội Ukraine đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây tại khu vực Barvinovka và Zarnitsa.

Như vậy, Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã thực hiện một đòn đột phá "kinh điển" vào hệ thống phòng thủ của đối phương trên một khu vực hẹp, tiếp nối bằng các đòn đánh vu hồi vào hai sườn phía bắc và phía nam.

Tuyến phòng thủ của Ukraine dọc theo sông Verkhnyaya Tersa về cơ bản đã sụp đổ, mặc dù vẫn cần thêm thời gian để RFAF loại bỏ hoàn toàn các "mảnh vỡ" còn sót lại. Xa hơn về phía sau, lực lượng Kiev vẫn còn 2 khu vực được củng cố kiên cố: Volnyansky và Kamyshevakha.

Khu vực thứ nhất cách tuyến Verkhnyaya Tersa hơn 10km và thiếu một mạng lưới các cứ điểm vững chắc, trong khi khu vực thứ hai đóng vai trò che chắn cho các tuyến đường rút lui của AFU từ hướng Kamyshevakha và Orekhov - nơi đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây rõ rệt.

Theo kênh AMK Mapping, trong vài tuần qua, lực lượng Moscow tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tấn công ở phía đông bắc Omelnyk, nhằm củng cố sườn phải vững chắc hướng về phía Orekhov. Có tổng cộng 16,82km2 đã chuyển sang quyền kiểm soát của Nga.

Sau khi chiếm được tuyến đường sắt chạy dọc theo các cao điểm chiến thuật ở phía tây và tây bắc Huliaipole, Bộ chỉ huy Moscow triển khai một loạt đợt tấn công quy mô lớn vào Vozdvyzhivka từ nhiều hướng khác nhau.

Giao tranh chủ yếu diễn ra tại các khu vực bên sườn, nơi binh sĩ Nga kiểm soát được một loạt hàng cây ở phía bắc và phía nam khu định cư này. Từ đó, họ bắt đầu tiến công vào các khu vực phía nam, phía đông và sau đó là trung tâm Vozdvyzhivka, dần dần đẩy lực lượng Kiev ra khỏi các khu dân cư.

Một số nhóm xung kích và các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga thậm chí đã thâm nhập sâu về phía tây thị trấn, tiến tới tận Lyubytske và Novosoloshyne.

Quân đội Nga phát huy đà thắng lợi ở cánh đông Zaporizhia, liên tục đột phá theo các mũi tên đỏ, mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: AMK Mapping)

Ở phía nam, sau các đợt thâm nhập trước đó, RFAF đã kiểm soát được các dải cây ở phía đông bắc Verkhnya Tersa và bắt đầu tiến vào ngôi làng từ hướng bắc và đông. Các nhóm xung kích khác đang tiếp tục đẩy mạnh về phía tây, hướng tới vùng ngoại ô phía đông Dolynka.

Xa hơn về phía nam, lực lượng Moscow tiếp tục quét sạch các cánh đồng ở phía tây bắc Zaliznychne và củng cố vị trí tại vùng ngoại ô phía đông Hirke, nơi các hoạt động kiểm soát khu vực đang dần hoàn tất. Một số nhóm xung kích khác đang tiếp tục thâm nhập sâu hơn về phía tây thông qua các khe núi có rừng bao phủ, hướng về phía Babashi và Kopani.

Ukraine phản công cục bộ ở Sumy

Cụm tác chiến phương Bắc RFAF, sau khi đạt được bước đột phá đáng kể nhờ việc vượt sông Psel gần Barilovka, đã không dừng lại ở đó. Họ mở thêm một hướng tấn công mới về phía tây, tiến vào khu vực rừng rậm rộng lớn bao quanh thành phố thủ phủ Sumy và chiếm giữ làng Nikolskoye. Nơi đây đã trở thành bàn đạp để quân đội Nga tiếp tục tiến sâu hơn qua các cánh rừng.

Trong khi đó, Ukraine đã tập hợp một lực lượng đáng kể cho một cuộc phản công cục bộ, huy động toàn bộ nguồn lực từ Bộ tư lệnh phía Bắc. Mục tiêu của chiến dịch này là giành lại quyền kiểm soát tuyến sông Oleshnya - tuyến phòng thủ chính bảo vệ Sumy.

Tại đây, AFU đã kịp xây dựng một mạng lưới công sự dã chiến, trong khi các khu vực rừng rậm phía sau lại thiếu một hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh. Hơn nữa, địa hình rừng rậm này còn chằng chịt sông ngòi, hồ nước và đầm lầy, cùng với mực nước ngầm cao khiến binh sĩ Ukraine gặp khó khăn trong việc đào hào công sự. Tác chiến cơ động trong điều kiện như vậy đòi hỏi quân số lớn hơn nhiều so với kiểu phòng thủ bán chủ động tại các tuyến đã được chuẩn bị sẵn.

Quân đội Ukraine phản công cục bộ nhằm giải tỏa sức ép xung quanh thành phố thủ phủ Sumy (Ảnh: Readovka).

Trong tình thế này, Bộ chỉ huy Kiev không thể để giao tranh lan vào khu vực rừng rậm. Tuy nhiên, đòn đột phá của Nga tiến tới Nikolskoye đã làm gián đoạn hệ thống liên lạc của các đơn vị AFU đang tập trung trong những cánh rừng gần tuyến phòng thủ dọc sông Oleshnya.

Sự xuất hiện của Cụm tác chiến phương Bắc RFAF ngay phía sau đội hình tấn công buộc bộ chỉ huy Kiev phải đưa ra lựa chọn: hoặc là lập tức dừng cuộc phản công để "dập tắt đám cháy", hoặc chấp nhận rủi ro bị cắt đứt đường rút lui do các đòn tấn công từ cả phía trước lẫn phía sau.

Như vậy, quân đội Nga không chỉ tiến vào một khu vực rừng lớn mà còn thực hiện đòn đánh bọc sườn đối phương - lực lượng vốn đang sa lầy trong giao tranh. Tình thế đối với nhóm đơn vị Ukraine hiện nay thực sự rất nguy cấp.

Khoảng lặng tại Kharkov

Tại mặt trận Kharkov, một khoảng lặng tác chiến đã xuất hiện. Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang tập kết quân, đồng thời sử dụng hỏa lực tấn công vào tuyến đầu và khu vực hậu phương chiến thuật của đối phương.

Các công tác chuẩn bị đang được triển khai cho những hành động quyết định nhằm vào tuyến phòng thủ bảo vệ khu vực kiên cố nông thôn rộng lớn tại Velykyi Burluk.

"Chảo lửa Vovchansk" đã được xử lý dứt điểm, giúp quân đội Nga giải phóng lực lượng để thực hiện các hoạt động tác chiến chủ động khác. Tình hình xấu đi đối với phía Ukraine bởi RFAF đã bắt đầu vượt sông Polnaya tại một số điểm, nỗ lực tiến nhanh nhằm kiểm soát các ngôi làng ở bờ nam con sông này.

Trong bối cảnh đó, phía Kiev quyết định không ngồi chờ "đám cháy" lan rộng mà chủ động áp đặt ý đồ của mình lên phía Nga. Các Trung đoàn xung kích số 225 và 475 AFU, với sự hỗ trợ từ các đơn vị khác, đã tìm cách thâm nhập vào tuyến phòng thủ của Nga ở phía đông và phía tây Prykolotne.

Trong khi Nga đang củng cố và tái bố trí lực lượng ở đông bắc Kharkov, quân đội Ukraine lợi dụng màn sương mù để phản công, gây ra nhiều khó khăn cho đối phương (Ảnh: Readovka).

Ở phía tây, lợi dụng sương mù, quân đội Ukraine cố gắng tiến vào Bely Kolodez từ khu vực Pogorelye và Garbuzovka. Ở phía đông, họ cũng đang nỗ lực xâm nhập và củng cố vị trí tại Seleznevo và Dolzhanka. Dù nhân lực liên tục bị tiêu hao, điều này vẫn không ngăn được quyết tâm của Bộ chỉ huy Kiev.

Rõ ràng, Ukraine đang cố gắng tạo ra các điểm nóng ngay phía sau tuyến đầu của quân đội Nga, đồng thời đẩy chiến tuyến ra xa khỏi Prykolotne - một mắt xích then chốt trong vành đai phòng thủ phía bắc của khu vực kiên cố Velykyi Burluk.

Quy mô của các biện pháp đối phó được triển khai cho thấy khu vực phòng thủ này đã nhận được lực lượng tăng viện từ hướng Kupyansk - nơi quân đội Nga gần đây đạt được những bước tiến đáng kể.

Tuy nhiên, bất chấp các hoạt động tích cực từ bộ binh Ukraine, phía Nga vẫn duy trì khả năng chọc thủng vành đai phòng thủ bên ngoài bảo vệ Velykyi Burluk tại các vị trí khác. Cụ thể, vào cuối tuần, RFAF đã chiếm được ngôi làng Kotovka nằm trên bờ nam sông Polnaya.

Trang tin Rybar cung cấp thêm chi tiết cho biết, theo hướng Velykyi Burluk, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đã mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực tiếp cận Mala Vovcha, các đơn vị tiền phương hiện đang giao tranh gần khu định cư Khrypunove.

Quân đội Ukraine đang nỗ lực phá vỡ vòng vây ở đông bắc Kharkov nhưng chưa thành công (Ảnh: Rybar).

Lực lượng Kiev vẫn tiếp tục nỗ lực phá vỡ vòng vây, thường xuyên tiếp tế cho các đơn vị của họ tại khu vực này bằng UAV.