Chiến sự Ukraine tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga, Ukraine tập kích qua lại

Trang tin Rybar cho biết, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục thực hiện các cuộc tập kích nhắm vào cơ sở hạ tầng tại những vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Các vụ tấn công bằng UAV đã được ghi nhận tại Lugansk và Donetsk khiến tình trạng mất điện và nước trên diện rộng vẫn tiếp diễn. Hơn nữa, một trung tâm thương mại ở Valuyki (tỉnh Belgorod) cũng như một cơ sở công nghiệp tại khu vực Kaluga cũng bị đánh phá.

Trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) tấn công vào những cơ sở công nghiệp và hậu cần của đối phương tại Kiev cùng các khu vực lân cận. Ngoài ra, các cuộc đánh phá cũng được thực hiện nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kirovohrad, Dnipropetrovsk và Kotovsk (thuộc tỉnh Odessa).

Theo kênh Military Summary, một số cơ quan tình báo cảnh báo Nga có khả năng tiến hành một đợt tập kích đường không quy mô lớn trong vòng 48 giờ tới bằng các loại tên lửa Oniks-M, Kinzhal và Zircon, nhắm vào hạ tầng năng lượng và huyết mạch giao thông, bao gồm một số cây cầu. Đáng chú ý, tên lửa Iskander phiên bản nâng cấp hiện đã đạt độ chính xác đến từng mét.

Các phương tiện không người lái trên biển của Nga đã tấn công 5 tàu vận tải.

Trong khi Ukraine công bố hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo mới mang tên FREYJA thì trên thực địa, Nga liên tục oanh tạc các cây cầu ở Zaporizhia và nhà máy thủy điện Dnieper.

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/11 (Ảnh: Rybar).

UAV Ukraine tập kích hạ tầng năng lượng Nga tại Taganrog

Theo các kênh phân tích tình báo nguồn mở (OSINT), rạng sáng ngày 15/11, thành phố Taganrog thuộc vùng Rostov (Nga) đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV của Ukraine. Các cơ sở năng lượng, trong đó có một trạm biến áp điện, nhiều khả năng đã bị đánh trúng, Ukrainska Pravda đưa tin.

Theo ASTRA, thị trưởng Taganrog, bà Svetlana Kambulova, cho biết, nhiều UAV Ukraine bị bắn hạ trên bầu trời thành phố.

Ngoài ra, theo kênh Supernova+, các video do người dân địa phương ghi lại cho thấy những vụ nổ xảy ra tại khu vực có đường dây điện.

Kênh Exilenova+ cho biết, trong cùng thời gian, người dân địa phương báo cáo về vụ tấn công nhắm vào một nhà máy trong thành phố Nizhnekamsk (thuộc Cộng hòa Tatarstan, Nga), nhiều khả năng là nhà máy Nizhnekamskneftekhim thuộc tập đoàn SIBUR.

Tổ hợp hóa dầu này đã sản xuất 3 triệu tấn sản phẩm trong năm 2025. Riêng phân xưởng ethylene EP-600 mới của tổ hợp có công suất hàng năm đạt 600.000 tấn.

Ukraine tập kích một nhà máy lọc dầu Nga ở Nizhnekamsk, Tatarstan gây cháy nổ dữ dội vào rạng sáng 15/11 (Video: Exilenova+).

Kupyansk có diễn biến mới, gió đảo chiều

Tại mặt trận Kupyansk, Cụm tác chiến phương Tây RFAF đã vượt sông Oskol và giao tranh bên trong khu định cư Sadove. Diễn biến mới này cho thấy cục diện đang thay đổi theo hướng có lợi cho quân đội Nga. Trong khi đó, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn tại thị trấn lân cận Kupyansk-Uzlovyi, UAV Ukraine được sử dụng ồ ạt, gây cản trở cho các hoạt động rà quét, làm sạch khu vực, Rybar đưa tin.

Tại mặt trận Zaporizhia, sự hiện diện của các đơn vị Kiev đã được ghi nhận ở vùng ngoại ô phía nam Kopani. AFU đang cố gắng thiết lập các tuyến tiếp tế thông qua Verkhnia Tersa, với mục tiêu tạo dựng một đầu cầu vững chắc ở bờ đông con sông này.

Lính dù Nga vẫn đang tiếp tục giao tranh tại Novopavlovka và Novoandreevka, Military Summary cho biết.

Lực lượng Kiev đang triển khai các đợt phản công từ hướng thị trấn về phía Malaya Tokmachka và Novodanilovka thuộc mặt trận Zaporizhia. Bộ binh Ukraine di chuyển bằng đường bộ qua cầu từ Preobrazhenka để thiết lập các vị trí bên trong thị trấn. Đồng thời, họ cũng đang cố gắng triển khai thêm quân bằng phương tiện cơ giới nhưng bị RFAF ngăn chặn quyết liệt.

Quân đội Nga đẩy mạnh tấn công trên cánh đông Zaporizhia, Ukraine cấp tốc tăng viện nhằm ngăn chặn (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tập kích hỏa lực dữ dội vào Kopani trên mặt trận Zaporizhia

Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang phải hứng chịu hỏa lực dữ dội từ đối phương. Quân đội Ukraine đang tiến hành phản công nhắm vào vị trí của các đơn vị Moscow không chỉ tại khu vực Dnipropetrovsk mà gần đây còn mở rộng sang cả mặt trận Zaporizhzhia.

Các hình ảnh mới công bố xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Ukraine bên trong ngôi làng Kopani. Họ đã vượt sông Verkhnya Tersa và đang cố gắng thiết lập chỗ đứng ở rìa phía nam ngôi làng.

UAV Nga đang nhắm mục tiêu vào các nhóm xâm nhập, ngăn cản họ chiếm giữ tầng hầm trong các tòa nhà tại địa phương. Do phải vượt sông để tiếp tế cho lực lượng của mình, AFU đang đối mặt với thách thức lớn về hậu cần. Điều này gây khó khăn cho đà tiến của họ, đồng thời tạo cơ hội cho RFAF nhanh chóng loại bỏ bàn đạp này, nếu được huy động đủ nguồn lực cần thiết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 14/11. Mặt trận dần ổn định trở lại sau khi lực lượng Moscow bẻ gãy các mũi phản công của đối phương (Ảnh: Rybar).

Tại khu vực trung tâm, giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận Orekhov. Các đơn vị xung kích Nga đang nỗ lực giữ vững Malaya Tokmachka và Novodanylovka, tạo điều kiện tập kết binh lực ngay sát các cửa ngõ dẫn vào thành phố.

Trước tình trạng các ngôi làng bị tàn phá nặng nề, Nga chỉ có thể đạt được bước ngoặt quyết định khi cắt đứt được các tuyến tiếp tế của đối phương ở phía bắc thành phố. Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều đó, Cụm tác chiến phương Đông RFAF trước hết cần ổn định tình hình trong khu vực mà họ phụ trách.

Nga dồn lực công phá Velykyi Burluk

Phóng viên chiến trường Marat Khairullin cho biết, các đơn vị Moscow đã bắt đầu phá hủy các trung tâm vận tải và hậu cần vốn đóng vai trò hỗ trợ hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực Velykyi Burluk, thuộc hướng Kharkov.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Bắc đã kiểm soát khu định cư Kotovka tại vùng Kharkov".

Sau khi hoàn tất thắng lợi chiến dịch xóa sổ vòng vây khổng lồ ở đông bắc Kharkov, các đội hình và đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Bắc đã tiến hành tái tổ chức, bổ sung nhân lực và khí tài, đồng thời cơ động đến các vị trí xuất phát để thực hiện hoạt động tác chiến, nhằm đánh bại và loại bỏ lực lượng Kiev đang phòng thủ tại khu vực Velykyi Burluk.

Mặc dù Ukraine ra sức cản phá nhưng không thể ngăn được đà tiến công của quân đội Nga ở đông bắc Kharkov.

Mục tiêu chính hiện nay của các đơn vị Moscow là phong tỏa hệ thống hậu cần Ukraine và hạn chế khả năng cơ động của đối phương trên toàn bộ chiều sâu tuyến phòng thủ, tiếp đó là thực hiện đòn đánh từ hai bên sườn nhằm xóa sổ các trung tâm vận tải, hậu cần cùng các khu vực trọng yếu của đối phương.

Làng Kotovka đóng vai trò là một cứ điểm then chốt trong cụm phòng thủ Kotovka - Berezhnoye - Pogoreloye, bảo vệ lối tiếp cận tới điểm giao nhau giữa các tuyến đường ngang O-210823, O-210723 và tuyến đường hướng tâm S-212302.

Nằm trên một dải đất cao giữa hai con sông Polnaya và Khotomlya, ngôi làng đóng vai trò như một "cánh cổng" dẫn lên dải địa hình cao nằm giữa hai thung lũng sông - nơi đặt các khu vực phòng thủ của Ukraine tại Berezhnoye, Pogoreloye và Garbuzovka.

Việc kiểm soát được các cao điểm này cho phép RFAF thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với tuyến đường ngang Khotomlya - Tomakhovka - Kirillovka, vốn là tuyến đường kết nối các vị trí phòng thủ tuyến hai của quân đội Ukraine tại khu vực này.

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Nga - Ukraine ở đông bắc Kharkov tính đến ngày 13/11. Trong đó, đường màu đen là tiền tuyến hiện tại, lực lượng Moscow đang đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Trang phân tích Military Chronicles cũng xác nhận Cụm tác chiến phương Bắc RFAF tiếp tục các hoạt động của mình theo hướng Kharkov. Cụ thể, sau khi quét sạch vòng vây Reznikovsky, đà tiến công của họ đang mở rộng trên một mặt trận trải dài từ Bugayevka đến Maly Burluk.

Gần đây, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 69 thuộc Tập đoàn quân cận vệ số 6 RFAF đã chiếm được Kotovka. Diễn biến này đưa lực lượng Moscow tiến sát cao tốc Stary Saltov - Velykyi Burluk. Nếu tuyến đường này rơi vào tầm kiểm soát của Nga, Ukraine sẽ chỉ còn lại duy nhất một tuyến đường tiếp tế: thông qua Pechenegi.

Trên thực tế, tuyến đường này hiện đã bị RFAF kiểm soát hỏa lực, gây thêm khó khăn đáng kể cho công tác hậu cần của Ukraine tại khu vực này.

Sau khi xóa sổ vòng vây khổng lồ ở đông bắc Kharkov, quân đội Nga tiếp tục phát huy đà thắng lợi, giành thêm một số địa bàn mới (Video: Military Chronicles).

Nga đột phá trong trung tâm Dobropillia

Kênh Front Bird cập nhật tình hình giao tranh tại Donetsk ngày 14/11 cho biết, lực lượng Moscow đang tiến quân tại khu vực Dobropillia. Các đơn vị Kiev đang chịu thất bại gần 2 khu định cư Novofedorovka và Toretsk. Tại chính thành phố Dobropillia, các đơn vị còn lại của Ukraine vẫn đang bị phát hiện và loại bỏ.

Các báo cáo cho biết RFAF đụng độ ác liệt với đối phương tại khu vực Liman. Quân đội Nga đang tiến lên ở một số hướng tại đây, trong khi lực lượng Kiev cố gắng đột phá vào các vị trí của Nga.

Quân đội Nga tiếp tục phát huy thắng lợi tại Dobropillia, mở rộng vùng kiểm soát theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Front Bird).

Giao tranh vẫn tiếp diễn theo hướng Liman, tại khu vực Dibrova - Ozernoye - Yampol, cũng như gần Zarechnoye, Yampolovka và Kolodezi. Các trận đánh cũng đang diễn ra tại các khu vực Vasyutinskoye và Tikhonovka.